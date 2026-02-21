Книга «Галина: вера в огне» Элвуда Макквейда рассказывает поразительную историю жизни Галины Вильчинской, молодой христианки, чья юность пришлась на период жестоких гонений на веру в Советском Союзе. Автор описывает путь тихой, но непоколебимой девушки, которая за свою активную деятельность в молодежном христианском движении и помощь преследуемым верующим оказалась в жерновах государственной репрессивной машины. Повествование сосредоточено на ее пребывании в тюрьмах и лагерях, где физические страдания и психологическое давление использовались системой, чтобы заставить ее отречься от своих убеждений.

Название книги точно отражает суть происходящего: вера Галины проходит через «огненное испытание», становясь при этом лишь чище и сильнее. Макквейд подробно описывает не только бытовые ужасы лагерной жизни, но и внутреннюю борьбу героини, ее молитвы и моменты сверхъестественного утешения. Автор подчеркивает, что даже в условиях полной изоляции и враждебности Галина умудрялась оставаться светом для окружающих, проявляя любовь и сострадание к тем, кто находился рядом с ней за колючей проволокой, включая тех, кто ее преследовал.

Это биографическое произведение служит мощным свидетельством верности и мужества. История Галины Вильчинской — это не просто хроника страданий, а гимн победе духа над насилием. Книга напоминает читателю о том, что настоящая вера не боится «огня» обстоятельств, и вдохновляет верующих ценить духовную свободу, за которую предшествующие поколения платили столь высокую цену. Элвуд Макквейд создал живой и трогательный портрет женщины, чья жизнь стала живой проповедью и доказательством того, что Бог никогда не оставляет Своих детей, даже в самом эпицентре испытаний.

Киев, 2018. - Бельмар, Нью-

Джерси: «Друзья Израиля». – 172 с.

Элвуд МакКвейд – Галина: вера в огне - Содержание

Предисловие к изданию на польском и русском языках

Предисловие от автора

ГЛАВА 1 Лида из темноты

ГЛАВА 2 Жизнь на волоске

ГЛАВА 3 Герои и героини

ГЛАВА 4 У адских врат

ГЛАВА 5 Варшавское восстание

ГЛАВА 6 Последний марш

ГЛАВА 7 Здравствуй, свобода!

ГЛАВА 8 Бездомные герои

ГЛАВА 9 В приемной у Бога

ГЛАВА 10 Пожалуйста, не надо проповедей

ГЛАВА 11 Ферма - не предел

Эпилог