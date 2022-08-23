Маклафлин - Небеса в реальном мире
Небеса в реальной жизни - это преобразующая сила Бога, которая в сегодняшнем мире выражается в жизни христиан, таких, как мы с вами. Это послание небес, которое пускает глубокие корни в наших сердцах и разуме. Это модель небес, которая подчиняет себе наши желания, приоритеты и поведение. Это метод небес, который помогает нам достичь зрелости и постоянства в нашей реакции и взаимоотношениях.
У Бога есть метод осуществления Его планов для достижения нами зрелости. Он точно знает, что нам нужно, и Он достаточно терпелив, чтобы неуклонно вести нас даже тогда, когда мы исключительно незрелы в нашей реакции на Него. Боль, испытания, противостояние и служение - такие средства Бог использует, чтобы формировать нас. Те, кто преобразились под внимательным и заботливым оком Бога, стали людьми с невероятной силой и влиянием.
Я призываю вас принести Богу клятву верности, клятву посвятить всю свою жизнь Ему, поскольку Он даровал эту жизнь вам. Обещайте Ему принять Его послание, подражать Его примеру и использовать Его методы для достижения зрелости. Как нам, людям, обещать истинную и постоянную верность? Для многих из нас наше первое утверждение о верности (кроме слов в адрес мам, когда мы говорим, что любим их) состоит в декларации клятвы верности нашей стране. Клятва верности Фрэнсиса Беллами флагу Соединенных Штатов Америки была впервые провозглашена учащимися средних школ в 1892 году во время празднования четырехсотлетия открытия Америки. Это основное требования для принятия гражданства. Но что эта клятва означает для нас ? Попытка понять влияние этой клятвы на мою жизнь помогла мне увидеть процесс принятия на себя более серьезных обязательств.
Дон Маклафлин - Небеса в реальном мире
Пер. с англ.
СПб: Свежинцев Е. Е., 2008. 176 с.
ISBN: 978-5-94041-023-2
Дон Маклафлин - Небеса в реальном мире - Оглавление
Посвящение
Вдохновение
Слова признательности
Введение
Часть первая Введение к первой части
- Небесные приоритеты. Восстановление вашей значимости
- Небесное обеспечение. Предложение полного прошения
- Небесная цель. Преображение нашего образа
- Небесный призыв. Чистосердечное послушание
Часть вторая Введение ко второй части
- Подражание небесному прикосновению. Становиться руками небес
- Подражание небесному взгляду. Отражать глаза небес
- Подражание небесному голосу. Делиться словом с небес
- Подражание небесному сердцу. Являть сердце небес
Часть третья Введение к третьей части
- Зрелость через боль. Действовать, когда сил больше нет
- Зрелость через испытания. Стоять твердо, когда подкашиваются ноги
- Зрелость через конфликты. Принимать упреки, когда хочется дать сдачи
- Зрелость через служение. Встать на служение, когда хочется упасть
Заключение. Божья клятва верности
Примечания
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