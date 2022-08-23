Небеса в реальной жизни - это преобразующая сила Бога, которая в сегодняшнем мире выражается в жизни христиан, таких, как мы с вами. Это послание небес, которое пускает глубокие корни в наших сердцах и разуме. Это модель небес, которая подчиняет себе наши желания, приоритеты и поведение. Это метод небес, который помогает нам достичь зрелости и постоянства в нашей реакции и взаимоотношениях.

У Бога есть метод осуществления Его планов для достижения нами зрелости. Он точно знает, что нам нужно, и Он достаточно терпелив, чтобы неуклонно вести нас даже тогда, когда мы исключительно незрелы в нашей реакции на Него. Боль, испытания, противостояние и служение - такие средства Бог использует, чтобы формировать нас. Те, кто преобразились под внимательным и заботливым оком Бога, стали людьми с невероятной силой и влиянием.

Я призываю вас принести Богу клятву верности, клятву посвятить всю свою жизнь Ему, поскольку Он даровал эту жизнь вам. Обещайте Ему принять Его послание, подражать Его примеру и использовать Его методы для достижения зрелости. Как нам, людям, обещать истинную и постоянную верность? Для многих из нас наше первое утверждение о верности (кроме слов в адрес мам, когда мы говорим, что любим их) состоит в декларации клятвы верности нашей стране. Клятва верности Фрэнсиса Беллами флагу Соединенных Штатов Америки была впервые провозглашена учащимися средних школ в 1892 году во время празднования четырехсотлетия открытия Америки. Это основное требования для принятия гражданства. Но что эта клятва означает для нас ? Попытка понять влияние этой клятвы на мою жизнь помогла мне увидеть процесс принятия на себя более серьезных обязательств.

Дон Маклафлин - Небеса в реальном мире

Пер. с англ.

СПб: Свежинцев Е. Е., 2008. 176 с.

ISBN: 978-5-94041-023-2

Дон Маклафлин - Небеса в реальном мире - Оглавление

Посвящение

Вдохновение

Слова признательности

Введение

Часть первая Введение к первой части

Небесные приоритеты. Восстановление вашей значимости

Небесное обеспечение. Предложение полного прошения

Небесная цель. Преображение нашего образа

Небесный призыв. Чистосердечное послушание

Часть вторая Введение ко второй части

Подражание небесному прикосновению. Становиться руками небес

Подражание небесному взгляду. Отражать глаза небес

Подражание небесному голосу. Делиться словом с небес

Подражание небесному сердцу. Являть сердце небес

Часть третья Введение к третьей части

Зрелость через боль. Действовать, когда сил больше нет

Зрелость через испытания. Стоять твердо, когда подкашиваются ноги

Зрелость через конфликты. Принимать упреки, когда хочется дать сдачи

Зрелость через служение. Встать на служение, когда хочется упасть

Заключение. Божья клятва верности

Примечания