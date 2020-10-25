Это вторая книга серии "Библейские основы", следующая за первой - "От сотворения мира до Христа". Перед вами сборник, в который вошли целых четыре учебных пособия. Каждый раздел книги содержит уроки, которые будут полезны преподавателям воскресных школ, пасторам церквей, руководителям групп по изучению Библии. Они помогут рассказать об Евангелии вашим соседям, членам семьи, станут незаменимым пособием для индивидуального изучения Библии. Подробнее: https://www.labirint.ru/books/477027/?click_id=8xEZ1SNU8EZrqmo&utm_source=cityads&utm_medium=cpa&utm_campaign=5Fpi

Тревор Маклуейн - Библейские основы - Принципы духовного роста - Книга 2

Москва, Триада, 2015 г. - 600 с. ISBN: 978-5-86181-557-4

Тревор Маклуейн - Библейские основы - Принципы духовного роста - Книга 2 - Содержание

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Выражение признательности

Библейские основы: Надежность спасения во Христе Урок 1: Особые права верующих в Иисуса Христа

Урок 2: Библия - Божье послание к нам и ко всему миру

Урок 3: Наш великий творец Бог

Урок 4: Грех Адама отлучил человека от Бога, но Бог приемлет нас во Христе

Урок 5: Потомки Адама отлучены от Бога; верующие во Христа рождены в Божью семью

Урок 6: Бог обещал благословить все народы в Аврааме; Бог исполнил Свое обещание в Иисусе Христе

Урок 7: Образы Иисуса Христа в Ветхом Завете: лестница на небеса, Иосиф и Моисей

Урок 8: Образы Иисуса Христа в Ветхом Завете: Пасха, Божье попечение об Израиле и Закон

Урок 9: Образы Иисуса Христа в Ветхом Завете: скиния

Урок 10: Грех Израиля; Божий суд и благодать; подготовка к приходу Иисуса Христа

Урок 11: Рождение Иисуса и Его служение в силе Святого Духа

Урок 12: Иисус обещал послать Святого Духа

Урок 13: Смерть, погребение, воскресение и вознесение Иисуса Христа Библейские основы: Деяния Апостолов Урок 1: Бог послал обещанного Святого Духа

Урок 2: Крещение верующих

Урок 3: Жизнь ранней Церкви в Иерусалиме

Урок 4: Господь использовал Петра и Иоанна, чтобы исцелить хромого

Урок 5: Служение апостолов, пресвитеров и дьяконов; проповедь и смерть Стефана

Урок 6: Господь Иисус преобразил Савла гонителя в Савла апостола

Урок 7: Господь Иисус послал Петра проповедовать язычникам

Урок 8: Еще больше язычников уверовали в Христа; Иаков принял мученическую смерть; Петр был заключен в тюрьму и освобожден

Урок 9: Первое миссионерское путешествие Павла

Урок 10: Второе миссионерское путешествие Павла - часть 1, Антиохия - Филиппы

Урок 11: Второе миссионерское путешествие Павла - часть 2, Филиппы - Антиохия

Урок 12: Третье миссионерское путешествие Павла - Антиохия - Троада

Урок 13: Служение Павла ефесским пресвитерам; его арест, заключение и дорога в Рим Библейские основы: Послание к Римлянам Урок 1: Знакомство с Посланием к римлянам

Урок 2: Бог осуждает грешников - и язычников и иудеев

Урок 3: Праведность от Бога через веру

Урок 4: Уверенность верующего в мире с Богом и в освобождении от суда, греха и смерти

Урок 5: Все верующие соединены с Господом Иисусом Христом в Его смерти, погребении и воскресении

Урок 6: Отношение верующего к закону

Урок 7: Различие между жизнью в Адаме и жизнью во Христе

Урок 8: Несомненность в сохранности Богом всех Своих детей, сейчас и в вечности

Урок 9: Праведные, суверенные отношения Бога с Израилем в прошлом, настоящем и будущем

Урок 10: Увещание верующим представить свои тела Богу; каждый верующий имеет особое назначение в Теле Христовом

Урок 11: Поведение и отношение верующих к другим людям

Урок 12: Верующие должны повиноваться властям и жить, проявляя любовь силою Господа Иисуса Христа

Урок 13: Верующие ответственны перед Господом и друг другом

Наглядные пособия Библейские основы: Послание к Ефесянам Урок 1: Духовные благословения, данные всем, кто во Христе Иисусе - Часть 1

Урок 2: Духовные благословения, данные всем, кто во Христе Иисусе - Часть 2

Урок 3: Первая молитва Павла об ефесских верующих

Урок 4: Прошлое, настоящее и будущее верующего

Урок 5: Верующие язычники и иудеи стали одним в Иисусе Христе

Урок 6: Вторая молитва Павла об ефесских верующих

Урок 7: Единство Церкви

Урок 8: Господь Иисус одарил церковь апостолами, пророками, евангелистами, пасторами и учителями

Урок 9: Бог дал нам новую жизнь во Христе - Он повелевает нам жить во Христе по-новому - Часть 1

Урок 10: Бог дал нам новую жизнь во Христе - Он повелевает нам жить во Христе по-новому - Часть 2

Урок 11: Божьи указания к мужьям и женам, родителям и детям, работодателям и работникам

Урок 12: Приимите всеоружие Божие - Часть 1

Урок 13: Приимите всеоружие Божие - Часть 2

Наглядные пособия

Тревор Маклуейн - Библейские основы - Принципы духовного роста - Книга 2 - Введение

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В этот раздел вошли занятия, рассказывающие о стремительном росте первых христианских общин, о проблемах ранней Церкви. Книга помогает лучше понять новозаветный период жизни церкви. Уроки по Книге Деяний охватывают все стороны жизни общины - рассказывают о спасении, крещении, причастии, руководстве церковью, молитве, благовестии и гонениях.



Библейские основы: Послание к Римлянам

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