МакНолти – Путь к исцелению

Очень часто я встречаюсь с тем, что христиане, веря в спасение, не верят в исцеление. Они верят, что Иисус умер за их грехи и подарил жизнь вечную, но не верят в то, что Иисус умер за их болезни. Дорогой друг, если ты один из таких людей, я хочу предложить тебе исследовать Библию вместе со мной и выяснить, что же такое спасение и исцеление.

«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Послание к Римлянам, 10:9-10

Как известно, Новый Завет был написан на греческом языке, и в греческом тексте употребляется слово «соузоу», означающее в русском тексте «спасёшься». Это греческое слово «соузоу» имеет несколько значений, но в большинстве случаев оно означает «исцелённый» или «полноценный»!

То есть здесь говорится: «Если ты всем сердцем веришь и исповедуешь устами, что Иисус воскрес из мёртвых, то спасешься», что означает, что ты будешь освобожден, будешь полноценным, полностью исцеленным. Ты будешь свободен от греха, от любой опасности, с тобой будет всё в порядке. Это лишь несколько значений, которые использует Библия. Теперь ты понимаешь, что, умерев на кресте, Иисус взял все твои грехи и болезни на себя. Господь Иисус освободил тебя от рабства дьявола и подарил тебе полную свободу, свободу от всякого бремени, немощи и болезни. Христос умер за все наши грехи, за все наши болезни, за все наши проблемы и нужды!

Прошло очень много времени с тех пор, как ученики Иисуса проповедовали Евангелие по всей земле. Люди даже забыли о том, что они могут принять Христа в свое сердце и получить спасение. Всего чуть более 100 лет назад молодой человек — пресвитерианец по имени Чарльз Финней получил откровение о спасении и начал проповедовать Благую Весть людям. Он говорил им то же самое, что апостол Павел написал в Послании к Римлянам. Началось пробуждение, многие верили Божьему Слову и спасались, но были и такие, которые не принимали этого откровения и выгнали Финнея из церкви!

Лесли МакНолти – Путь к исцелению

Часть книги «Ожидай своего чуда». – Москва: «Мировая жатва», 2004. – 34 с.

ISBN 1-931723-29-Х

Лесли МакНолти – Путь к исцелению – Содержание