Макноттен - Исповедь христианина в депрессии

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Может ли пастор страдать от депрессии? Может ли верующий человек чувствовать абсолютную тьму и богооставленность? Джейсон Макноттен отвечает на эти вопросы твердым «да». В своей книге он срывает маски благополучия и честно описывает свой путь через «черную собаку» депрессии.

Это не просто мемуары, а манифест против стигматизации ментальных расстройств в церковной среде. Автор показывает, что признание своей слабости — это первый шаг к настоящей силе. Книга поможет читателям понять,что депрессия — это болезнь, требующая комплексного подхода, а не повод для чувства вины или сомнений в своем спасении.

Джейсон Макноттен – Исповедь христианина в депрессии - Как пастор победил депрессию и как ты можешь это сделать

Пер. с англ. - Минск, 2017. – 122 с.

ISBN 10: 0692351434

Джейсон Макноттен – Исповедь христианина в депрессии - Содержание

Благодарности

Введение

  • Глава 1. Исповедь

  • Глава 2. Мой путь к состоянию депрессии

  • Глава 3. Боль депрессии

  • Глава 4. Библия о депрессии

  • Глава 5. Шесть советов, как пережить депрессию

  • Глава 6. Еще пять советов, как пережить депрессию

  • Глава 7. Как депрессия может превратиться в благословение

  • Глава 8. Как жить с человеком, находящимся в депрессии

  • Глава 9. Какая ответственность лежит на церкви

Заключение. Как найти истинную радость

Сноски

Added 25.03.2026
