Макноттен - От паники к спокойствию

Книга «От паники к спокойствию» посвящена преодолению тревоги и панических состояний с помощью духовных и практических принципов христианской жизни. Джейсон Макноттен рассматривает страх и тревогу не только как психологические реакции, но и как переживания, затрагивающие внутренний мир человека, его мысли, убеждения и отношения с Богом.

Автор предлагает путь восстановления, который включает:

понимание природы тревоги и паники;

работу с мыслями и внутренними установками;

развитие доверия Богу в ситуациях неопределённости;

практические шаги для обретения внутреннего мира.

Книга сочетает библейское наставление с конкретными рекомендациями и направлена на то, чтобы помочь читателю постепенно перейти от состояния постоянного напряжения и страха к устойчивому внутреннему спокойствию.

Издание будет полезно тем, кто переживает тревожные состояния, а также душепопечителям и служителям, сопровождающим людей в период эмоциональных кризисов.

Макноттен Джейсон - От паники к спокойствию

ЗОЛОТОЙ ФОНД \ ESXATOS, BYELORUSSIAN MISSION

Минск 2019.

ISBN: 978-985-95317-8-1.

Макноттен Джейсон - От паники к спокойствию - Содержание

Введение

Определение беспокойства

Почему Библейское решение?

Могут ли христиане беспокоиться

1. Бегите Божью гонку - 2. Помните: Бог все держит под Своим контролем - 3. Не изматывайте себя по мелочам - 4. Живите один день за один раз - 5. Не забывайте одно «НО» - 6. Смотрите на Пастыря - 7. Отдайте Господу свою ношу - 8. Подумайте про «ничто» - 9. Доверьте Богу свой шторм - 10. Научитесь быть довольными - 11. Помните обещание - 12. Не сомневайтесь, восклицайте - 13. Молитесь по списку - 14. Поступите наоборот - 15. Сфокусируйтесь на Господине, а не на гардеробной - 16. Примите присутствие Бога - 17. Обращайтесь к Богу 70000 раз - 18. Сосчитайте коров - 19. Угождайте только одной Личности - 20. Проверьте, кто вы есть - 21. Прекратите полагаться на себя - 22. Изберите веру вместо страха - 23. Помните свой день рождения - 24. Улыбайтесь и вы почувствуете себя хорошо - 25. Посетите Великого Врача - 26. Позавтракайте с Иисусом - 27. Одевайтесь - 28. Почините забор - 29. Подумайте о своих мыслях - 30. Считайте все это радостью - 31. Познайте Того, Кто есть

Заключение: как обрести покой

Источник беспокойства и решение

Составьте свой собственный список

Благодарности

Об авторе