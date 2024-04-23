Макробий Феодосий - Комментарий на «Сновидение Сципиона» Марка Туллия Цицерона

О Макробии Феодосии, авторе «Комментария на "Сновидение Сципиона"» известно не так уж много. В исследовании Μ. С. Петровой суммированы все данные о нем и его сочинениях в виде краткой биографии. Сам «Комментарий» представляет собой рассуждения по поводу одного сюжета, завершающего диалог Цицерона «О государстве», — сна Сципиона, известного римского государственного деятеля II в. до н. э. Тема этого сновидения не вполне типична для Цицерона-философа, так как в нем рассказывается об устройстве мироздания и посмертной судьбе души человека. Эти вопросы он рассматривает с позиций пифагорейско-платоневского учения в переработке, как полагают, Посидония, представителя так называемой Средней Стой, философскую школу которого Цицерон посещал некоторое время (это известный факт его биографии). Посидоний развивал идеи стоического платонизма, которые и перенял Цицерон.

Данное обстоятельство сделало воззрения Посидония и Цицерона, представленные последним в придуманном им сновидении Сципиона, прекрасным объектом для комментирования и средством выражения своих философских взглядов со стороны Макробия, потому что он сам придерживался учения Платона и философии неоплатоников, сформировавшейся к этому времени. Тут кстати отметить, что жанр сочинения Макробия — комментарий — был весьма популярен у неоплатоников, занимавшихся толкованием различных диалогов Платона. Подобная оценка позиции Макробия как философа и его роли в пропаганде неоплатонизма на латинском Западе уже давно стала locus communis в историко-философской литературе. Нюансы касаются того, кому из неоплатоников Макробий отдавал предпочтение, да ещё того, какие дополнительно учения он использовал. Например, есть мнение, что Макробий опирался преимущественно на труды Порфирия; некоторые полагают, что в его комментарии наряду с неоплатонизмом в неменьшей мере предствален неопифагореизм.

Комментирование текста Цицерона на основе сочинений философов-неоплатоников создаёт интересный историко-философский эффект: благодаря Макробию Посидоний и Цицерон в связке предстают отдалёнными предшественниками неоплатонизма, «протонеоплатониками», так сказать, что определённым образом отмечается в литературе. Так, У.Х. Шталь в своём уже упомянутом выше переводе «Комментария» пишет, что Цицерон был в высшей степени привлекателен для Макробия в его намерении приспособить к нему неоплатоническую доктрину, и еще замечает, что «в глазах Макробия платонизирующий Цицерон есть вполне оперившийся неоплатоник».

Макробий Феодосий - Комментарий на «Сновидение Сципиона» Марка Туллия Цицерона

Пер. В.Т. Звиревича

Μ.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2024, 264 с.

Серия "Эпохи. Античность. Тексты"

ISBN 978-5-904994-54-9

Макробий Феодосий - Комментарий на «Сновидение Сципиона» Марка Туллия Цицерона - Содержание

Предисловие (Звиревич В.Т.)

Марк Туллий Цицерон. СНОВИДЕНИЕ СЦИПИОНА. ИЗ «О ГОСУДАРСТВЕ». КНИГА ШЕСТАЯ

Макробий Феодосий. КОММЕНТАРИЙ НА «СНОВИДЕНИЕ СЦИПИОНА»

Книга первая

Глава 1-22

Книга вторая

Глава 1-17

Приложение. Фавоний Евлогий. РАССУЖДЕНИЕ О СНОВИДЕНИИ СЦИПИОНА