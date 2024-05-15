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Макробий - Сатурналии

Макробий Феодосий - Сатурналии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Philology Literature
Series Эпохи. Античность. Тексты (3 books)
При написании Сатурналий Макробий, очевидно, брал за образец трактаты Цицерона (О старости, О дружбе, Об обязанностях, О государстве, О природе богов), Афинея (Пир мудрецов), Плутарха (Застольные беседы) и Авла Геллия (с. 130) (Аттические ночи), а также использовал традиционные сюжетные схемы. Например, он изображает идеализированный кружок аристократов прошлого, избирая ввкачестве действующих лиц ярких представителей языческой культуры и аристократической среды IV в., среди которыхх—политики и ученые.
Сам Макробий не застал описываемое им время, но считает его идеальным, следуя схожей практике Цицерона (О государстве и О природе богов). Скорее всего, он излагает события, которые происходили за некоторое время до смерти главного действующего лица Сатурналий — Претекстата. Если это так, то такой прием позаимствован Макробием из диалогов Платона (Федон, Теэтэт), трактатов Цицерона (Об ораторе, О старости, О государстве); Афинея (Пир мудрецов). Встречается и анахронизм, за который Макробий извиняется в начале сочинения (I, 1, 3–6), говоря, что он включает в свое повествование известных людей, которые не могли встретиться вместе в реальности. Среди таковых современник Макробия баснописец Авиен, который жил позже, чем устроитель пираа— Претекстат (ум. 384 г.). В этом Макробий зависит от Платона, описавшего беседу между Сократом, Парменидом и Тимеем.
Следуя модели трактатов Цицерона (О старости, О дружбе, О природе богов, О государстве), Макробий вводит в число действующих лиц Сатурналий не вымышленных персонажей, а реально живших людей. Всем действующим лицам присущи образованность, изящество речей и поступков (за исключением Евангела). Вероятно, последний намеренно включен Макробием в диалог для драматизации повествования, что также является литературной традицией. Евангел высказывает свои мнения, задает вопросы, критикует старинные порядки. Остальные гости, отвечая ему, излагают собственные взгляды, обсуждая вопросы философии, религии, литературы и науки.
Затруднительно выделить главную тему Сатурналий как из-за утраты многих разделов, так и из-за тематической пестроты оставшихся. В Сатурналиях достаточно серьезных рассуждений, хотя они перемежаются разного рода легковесными вставками. В качестве важных вопросов можно выделить тему солнечного монотеизма (I, 17–23), которую Макробий развивает, следуя за императором Юлианом (332–363), тему критики Вергилия (отрывки из I, III книг, сохранившиеся главы IV книги, V и VI). В целом в Сатурналиях в литературной форме запечатлены традиции и обычаи римской старины, передано классическое наследие Античности, подводится итог филологической работы предшествующих поколений. Характерной особенностью авторского стиля Макробия является то, что он не ограничивается использованием какого-нибудь одного, нужного ему источника, но компилирует отрывки из текстов множества классических авторов.

Макробий Феодосий - Сатурналии

Пер. с лат. и древнегреч. В.Т. Звиревича; общ. ред., сост., вступит. ст., прилож. М.С. Петровой
М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024, 683 с.
Серия "Эпохи. Античность. Тексты"
ISBN 978-5-98426-227-9

Макробий Феодосий - Сатурналии - Содержание

Макробий Феодосий и его Сатурналии (М.С. Петрова)
  • Участники Сатурналий
  • Анахронизм мизансцены Сатурналий
  • Время описываемых ввСатурналиях событий
  • Макробий ииаристократический кружок Претекстата
  • Terminus post quem для Сатурналий
  • Диалог
  • Основные темы Сатурналий
  • О влиянии Cатурналий на средневековых авторов
От переводчика
От редактора
САТУРНАЛИИ [СОЧИНЕНИЕ] СВЕТЛЕЙШЕГО ИИСИЯТЕЛЬНЕЙШЕГО МУЖА АМВРОСИЯ ФЕОДОСИЯ МАКРОБИЯ (пер. с лат. и др.-греч. В.Т. Звиревича)
  • Книга первая. [Рассказывающая о] первом дне застолий
  • Книга вторая. [Опослеобеденной беседе ввдоме Претекстата в первый праздничный день]
  • Книга третья. [Повествующая оовтором дне застолий (в первый день Сатурналий) в доме Флавиана]
  • Книга четвертая. [Продолжение беседы об ораторском искусстве Вергилия]
  • Книга пятая
  • Книга шестая
  • Книга седьмая. [Послеобеденная беседа на третий день Сатурналий, ввдоме Симмаха]
Примечания (сост. М.С. Петрова, В.Т. Звиревич)
Приложения (М.С. Петрова)
  • О надписях, посвященных Претекстату
  • Авиенн — персонаж Сатурналий
  • Медики и риторы
  • Отношение римских авторов к заимствованию и подражанию
  • Фрагменты Гомера, Лукреция и Вергилия в изложении Макробия (в сравнении с критическими изданиями)
  • Тексты, оказавшие на Макробия влияние
  • К вопросу о влиянии Сатурналий на средневековых авторов: ирландский анонимный трактат
  • Аристотель в Сатурналиях
Указатели
  • Указатель содержания Cатурналий по книгам, главам и абзацам (В.Т. Звиревич)
  • Указатель собственных имен, названий и понятий (В.Т. Звиревич, М.С. Петрова)
  • Указатель имен древних авторов и названий их сочинений, упомянутых Макробием в Сатурналиях (М.С. Петрова)
  • Указатель манускриптов Cатурналий (М.С. Петрова)
  • Сокращения
  • Библиография
Views 352
Rating 5.0 / 5
Added 15.05.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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