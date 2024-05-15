Макробий Феодосий - Сатурналии

При написании Сатурналий Макробий, очевидно, брал за образец трактаты Цицерона (О старости, О дружбе, Об обязанностях, О государстве, О природе богов), Афинея (Пир мудрецов), Плутарха (Застольные беседы) и Авла Геллия (с. 130) (Аттические ночи), а также использовал традиционные сюжетные схемы. Например, он изображает идеализированный кружок аристократов прошлого, избирая ввкачестве действующих лиц ярких представителей языческой культуры и аристократической среды IV в., среди которыхх—политики и ученые.

Сам Макробий не застал описываемое им время, но считает его идеальным, следуя схожей практике Цицерона (О государстве и О природе богов). Скорее всего, он излагает события, которые происходили за некоторое время до смерти главного действующего лица Сатурналий — Претекстата. Если это так, то такой прием позаимствован Макробием из диалогов Платона (Федон, Теэтэт), трактатов Цицерона (Об ораторе, О старости, О государстве); Афинея (Пир мудрецов). Встречается и анахронизм, за который Макробий извиняется в начале сочинения (I, 1, 3–6), говоря, что он включает в свое повествование известных людей, которые не могли встретиться вместе в реальности. Среди таковых современник Макробия баснописец Авиен, который жил позже, чем устроитель пираа— Претекстат (ум. 384 г.). В этом Макробий зависит от Платона, описавшего беседу между Сократом, Парменидом и Тимеем.

Следуя модели трактатов Цицерона (О старости, О дружбе, О природе богов, О государстве), Макробий вводит в число действующих лиц Сатурналий не вымышленных персонажей, а реально живших людей. Всем действующим лицам присущи образованность, изящество речей и поступков (за исключением Евангела). Вероятно, последний намеренно включен Макробием в диалог для драматизации повествования, что также является литературной традицией. Евангел высказывает свои мнения, задает вопросы, критикует старинные порядки. Остальные гости, отвечая ему, излагают собственные взгляды, обсуждая вопросы философии, религии, литературы и науки.

Затруднительно выделить главную тему Сатурналий как из-за утраты многих разделов, так и из-за тематической пестроты оставшихся. В Сатурналиях достаточно серьезных рассуждений, хотя они перемежаются разного рода легковесными вставками. В качестве важных вопросов можно выделить тему солнечного монотеизма (I, 17–23), которую Макробий развивает, следуя за императором Юлианом (332–363), тему критики Вергилия (отрывки из I, III книг, сохранившиеся главы IV книги, V и VI). В целом в Сатурналиях в литературной форме запечатлены традиции и обычаи римской старины, передано классическое наследие Античности, подводится итог филологической работы предшествующих поколений. Характерной особенностью авторского стиля Макробия является то, что он не ограничивается использованием какого-нибудь одного, нужного ему источника, но компилирует отрывки из текстов множества классических авторов.

Макробий Феодосий - Сатурналии

Пер. с лат. и древнегреч. В.Т. Звиревича; общ. ред., сост., вступит. ст., прилож. М.С. Петровой

М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024, 683 с.

Серия "Эпохи. Античность. Тексты"

ISBN 978-5-98426-227-9

Макробий Феодосий - Сатурналии - Содержание

Макробий Феодосий и его Сатурналии (М.С. Петрова)

Участники Сатурналий

Анахронизм мизансцены Сатурналий

Время описываемых ввСатурналиях событий

Макробий ииаристократический кружок Претекстата

Terminus post quem для Сатурналий

Диалог

Основные темы Сатурналий

О влиянии Cатурналий на средневековых авторов

От переводчика

От редактора

САТУРНАЛИИ [СОЧИНЕНИЕ] СВЕТЛЕЙШЕГО ИИСИЯТЕЛЬНЕЙШЕГО МУЖА АМВРОСИЯ ФЕОДОСИЯ МАКРОБИЯ (пер. с лат. и др.-греч. В.Т. Звиревича)

Книга первая. [Рассказывающая о] первом дне застолий

Книга вторая. [Опослеобеденной беседе ввдоме Претекстата в первый праздничный день]

Книга третья. [Повествующая оовтором дне застолий (в первый день Сатурналий) в доме Флавиана]

Книга четвертая. [Продолжение беседы об ораторском искусстве Вергилия]

Книга пятая

Книга шестая

Книга седьмая. [Послеобеденная беседа на третий день Сатурналий, ввдоме Симмаха]

Примечания (сост. М.С. Петрова, В.Т. Звиревич)

Приложения (М.С. Петрова)

О надписях, посвященных Претекстату

Авиенн — персонаж Сатурналий

Медики и риторы

Отношение римских авторов к заимствованию и подражанию

Фрагменты Гомера, Лукреция и Вергилия в изложении Макробия (в сравнении с критическими изданиями)

Тексты, оказавшие на Макробия влияние

К вопросу о влиянии Сатурналий на средневековых авторов: ирландский анонимный трактат

Аристотель в Сатурналиях

Указатели