Вошли творения великого учителя Руси преподобного Максима Грека посвященные полемике с католиками, протестантами, мусульманами, опровержению астрологии (не судьба, а Промысел Божий и свобода человека определяют историю мира), изложению православного вероучения о Божьей Матери, почитании икон и другим темам (например о связи грехопадения и размножения Максим Грек повторяет мысль Григория Нисского: нынешний способ размножения существует лишь для продолжения человечества в падших условиях, а задуманный Богом способ есть некий "чуднейший и для нашего ума непостижимый" - трудно здесь не заподозрить непреодоленный платонизм, однако аргументация строится вокруг бессмертия человечества, его славы в Раю, и грехопадении как причине смерти - характерный для Православия пейзаж).

Преподобный Максим Грек - Догматические сочинения

Преподобный Максим Грек, этот великий наследник византийской культуры, деятель Ренессанса, ревнитель евангельской чистоты и свободы Церкви в "Догматичеких сочинениях" пытался передать России жар своей веры и мудрость, подлинную христианскую культуру, но России этого не было нужно: приказом царя и по благословению духовенства Максима Грека бросили в тюрьму на двадцать лет, где он и скончался.

Преподобный Максим Грек - Догматические сочинения - Содержание