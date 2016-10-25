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Максим Грек - Догматические сочинения

Догматические сочинения - Максим Грек, преп.
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Вошли творения великого учителя Руси преподобного Максима Грека посвященные полемике с католиками, протестантами, мусульманами, опровержению астрологии (не судьба, а Промысел Божий и свобода человека определяют историю мира), изложению православного вероучения о Божьей Матери, почитании икон и другим темам (например о связи грехопадения и размножения Максим Грек повторяет мысль Григория Нисского: нынешний способ размножения существует лишь для продолжения человечества в падших условиях, а задуманный Богом способ есть некий "чуднейший и для нашего ума непостижимый" - трудно здесь не заподозрить непреодоленный платонизм, однако аргументация строится вокруг бессмертия человечества, его славы в Раю, и грехопадении как причине смерти - характерный для Православия пейзаж).

Преподобный Максим Грек - Догматические сочинения

Преподобный Максим Грек, этот великий наследник византийской культуры, деятель Ренессанса, ревнитель евангельской чистоты и свободы Церкви в "Догматичеких сочинениях" пытался передать России жар своей веры и мудрость, подлинную христианскую культуру, но России этого не было нужно: приказом царя и по благословению духовенства Максима Грека бросили в тюрьму на двадцать лет, где он и скончался.

Преподобный Максим Грек - Догматические сочинения - Содержание

  • I. Исповедание православной веры, где преподобный Максим извествует, о Христе Иисусе, всех православных священников и князей, что он во всех отношениях вполне православный инок, соблю­дающий всецело православную веру без изменения и повреждения.
  • II. Слово на Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; здесь же и против иудеев.
  • III. Совет собору православному против еврея Исаака волхва и обманщика.
  • IV. Возражение против глав Самуила евреянина.
  • V. Слово обличительное против еллинского заблуждения.
  • VI. Слово обличительное против агарянского заблуждения и против измыслившего его скверного пса Магомета.
  • VII. Слово 2е, о том же, к благочестивым против богоборца и пса Магомета; здесь же отчасти и сказание о кончине века сего.
  • VIII. Ответы христиан против агарян, хулящих нашу православную христианскую веру.
  • IX. Слово против армянского зловерия,
  • X. Слово похвальное святым Апостолам Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских трех больших ересей.
  • XI. Против лживого сочинения Николая немчина о соединении православных с латинянами.
  • XII. Против латинян, о том, что не следует ничего ни прибавлять, ни убавлять в Божественном исповедании непорочной христианской веры
  • XIII. Продолжение того же слова (Часть 2я)
  • XIV. Против Николая латинянина – слово об исхождении Святого Духа.
  • XV. Послание ко многоучительному Николаю немчину.
  • XVI. Послание к господину Феодору Ивановичу Карпову.
  • XVII. О том, что Промыслом Божиим, а не звездами и кругом счастья устраивается человеческая судьба.
  • XVIII. Против тех, которые усиливаются посредством рассматривания звезд предсказывать будущее, и о свободной воле человека.
  • XIX. Поучительное послание к некоторому князю о лживости звездочетства и утешительное для живущих в скорбях
  • XX. Послание к некоторому иноку, саном игумену, о немецкой прелести именуемой Фортуною, и о колесе ее.
  • XXI. Против Николая немчина обманщика и звездочетца.
  • XXII. Слово обличительное, отчасти, против латинского зловерия; здесь же и против «Альманаха», который возвелеречил, что будет всемирный потоп более гибельный, чем упоминаемый когда-либо.
  • XXIII. Против лютеран – слово о поклонении Святым Иконам.
  • XXIV. Против хулителей Пречистой Божией Матери.
  • XXV. Ответ Николаю латинянину.
  • XXVI. Объяснение о рукописании греховном.
  • XXVII. Против утверждающих, что человеческий род имел размножаться посредством плотского совокупления и рождения, хотя бы и не согрешили праотцы.
  • XXVIII. О том, какой грех в естестве человеческом есть первый.
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Rating 3.5 / 5
Added 25.10.2016
Author esxatos
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