Мы созданы на земле, чтобы быть радетелями бессмертной красоты и участниками тайных Божиих бесед. Познаем же, душа, высоту своей славы и не уподобим бессмысленно себя бессловесным животным. Не один и тот же конец будет нам и им, о душа, равно как и образ не один и тот же у обоих. Им свойственно всегда наклоняться книзу и постоянно наполнять свои утробы земными произрастаниями; у нас же, душа, и самый вид тела прекрасно устроен прямо премудрым Художником. О прочих же боговидных красотах твоих, которыми ты весьма боголепно украшена, я не буду говорить: они достаточно убеждают нас в том, что отечество наше есть Небо и что мы можем хвалиться, что Отцом имеем Самого Вышнего Бога. Поэтому и будем стараться всегда устремлять ум горе, где наш Отец и наше жительство. И если Вышний называет нас своими сынами, то почему же мы, как человеки, бесчестно изгоняемся из этой Божественной жизни?

Вышнего прославим на земле, чтобы и Он украсил нас венцами небесными. Прославим Вышнего от всего сердца правым и непорочным хранением Его заповедей; возьмемся крепко за вечную жизнь. Возненавидим от всего сердца все низкое и отбросим от себя ярмо порабощения страстям. Станем на тверди высокой свободы, на тверди свободы богоподобной, которою ты обогащена была прежде того, как попала во власть губительного беса, когда, лишившись бессмертной своей славы, уподобилась скотам бессмысленным. Ты лицом к Лицу с дерзновением наслаждалась Божественных бесед своего Создателя: в эту славу старайся опять войти боголепными нравами истинного благоверия.

Преподобный Максим Грек - Духовно-нравственные слова

Свято-Троицкая Сергиева Лавра 2006

Преподобный Максим Грек - Духовно-нравственные слова - Содержание

От редакции

Слово I-Слово XLIX

Преподобный Максим Грек - Духовно-нравственные слова - От редакции

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой переиздание духовно-нравственных поучений преподобного Максима Грека, подготовленное к 450-летию его преставления. Творения преподобного Максима вошли в сокровищницу святоотеческой письменности и доставляют духовное назидание всем обращающимся к ним и в наши дни. Книга печатается по изданию: Преп. Максим Грек. Творения в 3-х частях (в русском переводе). Ч. I. Нравоучительные сочинения. ТСЛ, 1910 (репр. ТСЛ, 1996). При подготовке в переводе прошлого века был обнаружен ряд текстологических и смысловых ошибок, связанных, по всей видимости, со сложностью, а местами, вероятно, — с по- врежденностью славянского текста поучений. Для их исправления редакцией было использовано издание творений преподобного Максима на славянском языке, который в данном случае необходимо рассматривать в качестве оригинала: Преп. Максим Грек. Сочинения в 3-х частях. Ч. II. Нравоучительные сочинения. Казань, 1860.

Для переиздания было также сделано возможное выяснение источников цитации преподобного Максима. Максим Грек и его непростая в России судьба представляют собой интерес не только для историка или филолога древнерусской кафедры, но и для любого человека, который как-то стремится «умом понять» «особенную стать» Русской Церкви и русского отечества на путях Промысла Божия. В этом смысле поучения святого XVI века созвучны современности. Большинство из них носит «обличительный» характер — в частном (в форме посланий) или общественном (в форме слов и наставлений) обращении. Однако, несмотря на это, преподобный всегда удалялся от поспешных и чрезмерных обобщений. Перед своими глазами и глазами других Максим Грек всегда ставил образ Христа и истинного христианства, и несоответствие ему вызывало в нем сожаление о человеке, а не уничижение последнего, — сожаление о нарушении человеком предвечного о нем замысла Творца. Непонимание этого среди многих современников, думается, и стало одной из главных причин «печали» святого на Русской земле— печали, уходящей в вечность.