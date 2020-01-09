ВИЗАНТИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ - Том 18 - ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

Проблема правомерности «соединения» Трудностей к Фоме и Трудностей к Иоанну и сквозной нумерации отдельных Трудностей (как они соединены и в настоящем издании) не раз обсуждалась, и научный консенсус и новые аргументы по этому поводу приводятся в статье Йансенса — автора критического издания Трудностей к Фоме и Второго письма к Фоме, прекрасно ориентирующегося во всей рукописной традиции, связанной с этими сочинениями. Мы тоже уделили этому вопросу внимание в одной из глав предисловия к Богословско-полемическим сочинениям, поскольку первое из них, opusc. 1, содержит ключ к решению данного вопроса. Отсылая читателей за подробностями к этому исследованию, приведем здесь лишь выводы из него.

Подавляющее число ученых считает, что где-то в период между написанием Трудностей к Фоме и первого богословско-полемического сочинения (то есть между 634 и 645/6) прп. Максим или кто-то из его ближайшего окружения выпустил в свет «соединенную» редакцию Трудностей со сквозной нумерацией, в которой первыми оказывались Трудности к Фоме. Можно точно сказать, что прп. Максим, даже если он и не был автором этой объединенной редакции, что маловероятно, знал эту сквозную нумерацию и принял ее. Вместе с тем существовала и рукописная традиция, в которой Трудности к Фоме выступают как отдельное сочинение. Более того, именно в качестве отдельного сочинения, входящего в собрание писем прп. Максима, Трудности к Фоме дошли в лучше всего сохранившихся версиях. Итак, следует говорить о параллельном существовании обеих рукописных традиций — одной (восходящей еще к самому прп. Максиму), в которой обе серии Трудностей соединены, и другой — тоже, очевидно, прижизненной, — в которой это два разные, самостоятельные, написанные в разное время и разным адресатам сочинения.

Преподобный Максим Исповедник - Амбигвы - Трудности Фоме, Трудности к Иоанну

Москва, Эксмо, 2020, 992 с.

ISBN 978-5-04-107867-6

Преподобный Максим Исповедник - Амбигвы - Трудности Фоме, Трудности к Иоанну - Содержание

От составителя

Г. И. Беневич. Предисловие. Трудности к Фоме прп. Максима Исповедника I. О единстве и различии Трудностей к Фоме и к Иоанну

II. Адресат Трудностей к Фоме

III. Первая Трудность к Фоме и триадология прп. Максима

IV.Трудности к Фоме 2-5. От триадологии к христологии и диоэнергизму О Трудностях к Иоанну прп. Максима Исповедника I. Ambigua ad Iohannem и версии биографии прп. Максима

II. Не только оригенизм

III. Трудности к Иоанну и борьба с гносимахией

IV. Оппоненты прп. Максима в Трудностях к Иоанну и особенности его экзегезы

V. Прп. Максим и языческая философия

VI. Применение философии

VII. Экзегеза Священного Писания. Логос Мелхиседека

VIII. Мистическое богословие и Преображение Синопсис, или Путеводитель по Трудностям к Иоанну О предшествовавших переводах и настоящем издании

Примечания О различных трудностях у святых Дионисия и Григория к освященному Фоме Второе письмо к Фоме О трудностях у Григория Богослова к Иоанну, архиепископу Кизическому Указатель цитат и упоминаемых отрывков из Священного Писания Краткий предметно-тематический указатель к ambigua Библиография и список сокращений Приложение Г. И. Беневич. Биобиблиографический очерк жизни и творчества прп. Максима

Именной указатель Summary Преподобный Максим Исповедник - Амбигвы - Трудности Фоме, Трудности к Иоанну - От составителя

Предваряя публикацию аннотированного перевода Трудностей к Иоанну и Трудностей к Фоме прп. Максима Исповедника, хотелось бы поблагодарить всех, кто участвовал в работе над этим изданием, и прежде всего Д. А. Черноглазова и А. М. Шуфрина за труд над переводом сочинений одного из самых сложных для понимания святых отцов, а также А. М. Шуфрина и Д. С. Бирюкова за работу над комментариями. Кроме того, хотелось бы особо поблагодарить А. М. Шуфрина за обсуждение сложных проблем в толковании мысли прп. Максима. Его вклад в разрешение этих проблем трудно переоценить. Хотелось бы выразить благодарность ученым, переписка с которыми помогла подготовке данной работы: Ф. Г. Беневичу, Полу Блауерсу, Кристьяну Будиньону, Филу Буту, Жан-Клоду Ларше, В. М. Лурье, архимандриту Максимосу (Констасу), священнику Джошуа Лоллару, С. В. Месяц, Карлосу Стэйлу, А. И. Щетникову и Мареку Янковяку, а также тем, кто так или иначе способствовал ее появлению: С. Б. Акишину, Д. Е. Афиногенову, А. А. Белоусу, протоиерею Василию Кострюкову, Дэвиду Брэдшо, Питеру Ван Дойну, Миконе Кнежевичу, О. В. Митрениной, Паскалю Мюллер-Журдану, Егору Начинкину, Бронвен Нейл, Виктору Неовитосу, Б. В. Останину, В. В. Петрову, Д. А. Поспелову, И. Р. Поспелову, А. М. Преобра женскому, В. В. Салию, Д. В. Самодурову, А. Н. Силкину, А. М. Стрельцову, Т. А. Щукину и Р. В. Яшунскому.

Особую благодарность хотелось бы выразить архимандриту Симеону (Гагатику) и братии Ахтырского Свято-Троицкого монастыря, взявшим на себя бремя подготовки издания настоящего тома. Издание книги осуществлено при поддержке анонимного жертвователя, который когда-то покинул византинистику, но зато смог ее поддержать извне, а также О. Е. Кузьмина. Мы выражаем им свою глубокую признательность. Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что Ambigua прп. Максима — одни из самых сложных произведений святоотеческой письменности, чрезвычайно важные для понимания его наследия в целом. Осмысление этих сочинений далеко от завершения. Предлагая новый, аннотированный перевод Ambigua, мы хотели не только предоставить их перевод читателю, но и познакомить его во вступительной статье и комментариях с различными их толкованиями и разными вариантами понимания и перевода наиболее сложных мест. Сознавая несовершенство своего труда, надеемся все же, что настоящее издание хотя бы отчасти приблизит к пониманию мысли прп. Максима, поможет передаче его наследия современному читателю.

Г. И. Беневич, Санкт-Петербург, 2019 г.