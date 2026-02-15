Особое место среди творений преп. Максима занимают его «Вопросоответы к Фалассию». Это крупное и сложное сочинение посвящено толкованию трудных мест Священного Писания.

Максим Исповедник, преподобный - Вопросоответы к Фалассию

Пер. с греч., предисл. и коммент. А. И. Сидорова.

М.: Сибирская Благозвонница; Нижегородская духовная семинария, 2019. — 974, [2] с.

ISBN 978-5-00127-125-3 (Сибирская Благозвонница)

ISBN 978-5-904720-25-4 (Нижегородская ДС)

Митрополит Нижегородский и Арзамасский, Георгий, ректор Нижегородской духовной семинарии. Слово к читателю

А. И. Сидоров. Предисловие переводчика

Преподобный Максим Исповедник ВОПРОСООТВЕТЫ К ФАЛАССИЮ Введение Максима Монаха к Фалассию, благочестивейшему пресвитеру и игумену, о различных затруднительных местах Священного Писания Вопрос 1 - Вопрос 65

МАКСИМА МОНАХА ПРОЛОГ К ПОМЕЩЕННЫМ НА ПОЛЯХ СХОЛИЯМ

КОММЕНТАРИИ Комментарии к Введению О различных затруднительных местах Священного Писания Комментарии к Вопросоответам Вопросоответ 1 - Вопросоответ 65 Комментарии к Прологу к схолиям



Творения преподобного Максима Исповедника (580-662), святого и богослова Христовой Церкви, жившего почти четырнадцать столетий назад, и по сей день оказывают огромное влияние на умы благочестивых читателей. Эти сочинения, написанные в VII веке на греческом, уже с IX века переводят на другие языки — сначала на латинский, грузинский, славянский, затем, с Нового времени, на многие современные языки.

На русский язык «Вопросоответы к Фалассию» начал переводить еще на заре XX века замечательный русский ученый-патролог СЛ. Епифанович, но работу прервала смерть исследователя. Принял эстафету перевода преп. Максима уже в 90-х годах XX века наш современник - профессор Московской духовной академии А.И. Сидоров: в 1993 году в издательстве «Мартис» вышли на русском 55 из 65 «вопросоответов». Можно сказать, что в России эта книга стала настольной для тех, кому интересно наследие преп. Максима Исповедника. Остальные десять «вопросоответов», самые объемные, публиковались по отдельности в разных журналах и многим были недоступны.





Предлагаемая ныне вниманию читателей книга содержит перевод с комментариями всех 65 «вопросоответов» — итог почти 30-летней работы А. И. Сидорова над данным сочинением. Высоко оценивая труд уважаемого профессора, пожелаем ему крепкого здравия и сил для продолжения преподавательской, исследовательской и переводческой деятельности. Читателям же, и прежде всего студентам духовных семинарий, хотелось бы посоветовать внимательно изучать это творение и комментарии к нему как образец святоотеческой мысли и замечательный опыт православного исследовательского погружения в него, что поможет им обрести новые горизонты вечных и неизменных истин о Боге и спасении на пользу богоспасаемой паствы, церковной науки и духовного просвещения на ниве Христовой.