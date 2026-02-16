Максимов - Католическая миссиология
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

«Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика» священника Алексея Максимова представляет собой серьезное академическое исследование, предлагающее комплексный взгляд на развитие теории и практики миссии в Римско-католической церкви. Автор анализирует, как на протяжении веков менялось понимание миссионерских задач — от классического распространения институциональной структуры церкви до современных концепций межрелигиозного диалога и инкультурации. Особое внимание в книге уделяется герменевтическому аспекту: тому, как католические богословы интерпретируют библейские тексты и церковное предание для обоснования своей деятельности в меняющемся глобальном контексте.

В теоретической части труда Максимов детально разбирает ключевые документы и реформы Второго Ватиканского собора, которые стали поворотным пунктом в католическом миссионерском сознании. Автор исследует современные дискуссии о соотношении евангелизации и социального служения, а также анализирует уникальные подходы католической миссиологии к вопросам спасения представителей других религий. Книга служит ценным ресурсом для тех, кто стремится понять внутреннюю логику и интеллектуальные основания одной из самых масштабных миссионерских систем в мире, предлагая взвешенный и глубокий взгляд на эволюцию христианского свидетельства.

Священник Алексей Максимов - Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021. 384 с.

ISBN 978-5-7429-1363-4

Священник Алексей Максимов - Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика - Содержание

Вступительное слово о. Джермано Мараны

Предисловие Б. А. Филиппов

Введение

Часть I ИСТОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАПАДНОЙ МИССИИ

  • Глава 1. Миссионерство в Средние века

  • Глава 2. Эпоха Великих географических открытий. Миссия и колонизация

  • Глава 3. Преобразования XIX - нач. XX века. Возрождение и обновление миссионерского сознания

Часть II КАТОЛИЧЕСКАЯ МИССИОНЕРСКАЯ РЕФОРМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

  • Глава 1. Magisterium о миссиях

  • Глава 2. К истокам католической миссиологии как научной и академической дисциплины: происхождение, развитие, основные течения

  • Глава 3. Новые инициативы и практики на «миссионерских территориях»

Часть III ОТ ВТОРОГО ВАТИКАНСКОГО СОБОРА ДО ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО. МИССИЯ И МИССИОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ

  • Глава 1. Второй Ватиканский собор: от миссии Церкви к Церкви как Миссии

  • Глава 2. Католическая миссиология в постсоборный период

  • Глава 3. Фундаментальные темы миссиологии в набросках

Заключение

Список сокращений

Аббревиатуры

Прочие сокращения

Библиография

Источники

Литература

Справочные материалы, словари и энциклопедии

Именной указатель

Views 74
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
