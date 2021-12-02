Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения

Максимов - Вне Церкви нет спасения
"Христианская вера… есть единственный, Богом открытый для человеков путь к истинному блаженству. И как Спаситель глаголет, что Он есть дверь к Отцу, что Он есть путь, истина и жизнь; и св. Апостол Павел провозглашает, что пред Именем Иисуса долженствует преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних: то нет спасения вне распятого Иисуса Христа; и без веры во Имя Его, как Бога истинного, явившегося во плоти, никто не может очиститься от греха, просветиться и войти в царство небесное».
Так преподобный Макарий (Глухарев) выразил ту святую истину, что спасение возможно только в Господе Иисусе Христе, только в Его Православной Церкви [Мысли о способах к успешнейшему распространению Христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе, 1]. Об этом свидетельствуют и слова Христовы, сказанные Им о проповеди Евангелия, которой «кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16: 16), и слова о том, что «кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3: 5), и слова апостола Петра, свидетельствующего, что кроме имени Иисуса Христа «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись... и нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4: 11–12).
Эту истину подтверждают и официальные церковные постановления. В частности, Послание патриархов восточно-кафолической Церкви о православной вере 1723 г. провозглашает: «Веруем, что Святое Крещение, заповеданное Господом и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо. Ибо без него никто не может спастись, как говорит Господь: «Аще кто не родится водою и духом, не может внити в Царствие Божие» (Ин. 3: 5)... И Господь, показывая сие, сказал без всякого исключения, просто: «Кто не родится... » то есть, по пришествии Спасителя Христа все, имеющие войти в Царство Небесное, должны возродиться... А не возродившиеся и посему не получившие отпущения в прародительском грехе необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех, и следовательно, не спасаются».
Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения
М.: Православное миссионерское общество имени прп. Серапиона Кожеозерского, БФ «Миссионерское движение св. апостолов Петра и Павла», 2020 г. 192 с.
Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения - Содержане
А что если Бог сказал правду?
Введение
- 1. Про тех, у кого «объективно не было возможности узнать Православие»
- 2. «Любящий Бог должен спасти всех добрых людей, которые не слышали об истине»
- 3. «Православных христиан в мире меньшинство, неужели спасающихся очень мало?»
- 4. «Нельзя говорить, что неправославные погибнут, поскольку это значит решать за Бога»
- 5. «Пусть иноверцы не спасаются, но инославные ведь верят во Христа как в Бога?»
- 6. «А что если иноверцы и еретики каким -то мистическим образом попадают в Церковь?»
- 7. Разбор свидетельств Св. Писания и Предания, приводимых в пользу лжеучения
- 8. Свидетельство новомучеников
ПРИЛОЖЕНИЯ
Похоже автор книги совсем не читал Деяния Апостолов... Как первые христиане спасались без церкви? Сначала апостолы проповедовали Евангелие, люди получали спасение, а уж потом создавалась церковь. И тогда у меня вопрос к автору: зачем идти с миссией? Нужно сначала послать строителей пусть строят церкви, а потом уж загонять туда людей и пусть в церкви спасаются... Автор на нескольких выражениях отцов церкви построиз богословие спасения в церкви, не учитывая Священное Писание. Похоже по словам автора книга Деяний Апостолов написана "мелким шрифтом"...
По-моему, у комментатора смешались понятия храм и церковь. Отец Георгий говорил о церкви, Церковь с большшой буквы образовалась в день Пятидесятницы, а уже потом св. Петр сказал свою проповедь, служение апостолов проходило в Церкви. В общем, прежде чем делать замечания автору, стоит внимательнее ознакомиться с его произведением.
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