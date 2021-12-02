Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения

"Христианская вера… есть единственный, Богом открытый для человеков путь к истинному блаженству. И как Спаситель глаголет, что Он есть дверь к Отцу, что Он есть путь, истина и жизнь; и св. Апостол Павел провозглашает, что пред Именем Иисуса долженствует преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних: то нет спасения вне распятого Иисуса Христа; и без веры во Имя Его, как Бога истинного, явившегося во плоти, никто не может очиститься от греха, просветиться и войти в царство небесное».

Так преподобный Макарий (Глухарев) выразил ту святую истину, что спасение возможно только в Господе Иисусе Христе, только в Его Православной Церкви [Мысли о способах к успешнейшему распространению Христианской веры между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе, 1]. Об этом свидетельствуют и слова Христовы, сказанные Им о проповеди Евангелия, которой «кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16: 16), и слова о том, что «кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3: 5), и слова апостола Петра, свидетельствующего, что кроме имени Иисуса Христа «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись... и нет ни в ком ином спасения» (Деян. 4: 11–12).

Эту истину подтверждают и официальные церковные постановления. В частности, Послание патриархов восточно-кафолической Церкви о православной вере 1723 г. провозглашает: «Веруем, что Святое Крещение, заповеданное Господом и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо. Ибо без него никто не может спастись, как говорит Господь: «Аще кто не родится водою и духом, не может внити в Царствие Божие» (Ин. 3: 5)... И Господь, показывая сие, сказал без всякого исключения, просто: «Кто не родится... » то есть, по пришествии Спасителя Христа все, имеющие войти в Царство Небесное, должны возродиться... А не возродившиеся и посему не получившие отпущения в прародительском грехе необходимо подлежат вечному наказанию за сей грех, и следовательно, не спасаются».

Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения

М.: Православное миссионерское общество имени прп. Серапиона Кожеозерского, БФ «Миссионерское движение св. апостолов Петра и Павла», 2020 г. 192 с.

Священник Георгий Максимов - Вне Церкви нет спасения - Содержане

А что если Бог сказал правду?

Введение

1. Про тех, у кого «объективно не было возможности узнать Православие»

2. «Любящий Бог должен спасти всех добрых людей, которые не слышали об истине»

3. «Православных христиан в мире меньшинство, неужели спасающихся очень мало?»

4. «Нельзя говорить, что неправославные погибнут, поскольку это значит решать за Бога»

5. «Пусть иноверцы не спасаются, но инославные ведь верят во Христа как в Бога?»

6. «А что если иноверцы и еретики каким -то мистическим образом попадают в Церковь?»

7. Разбор свидетельств Св. Писания и Предания, приводимых в пользу лжеучения

8. Свидетельство новомучеников

ПРИЛОЖЕНИЯ