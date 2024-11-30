Джон Максвелл - 21 самая важная минута в сутках руководителя

Как начать лучше руководить? Этот вопрос я задаю себе каждый день своей жизни. Я постоянно стараюсь узнать что-то новое, чему-то научиться. Однако иногда лучший способ чему-то это вернуться к истокам. Именно так поступают профессиональные тренеры, когда ставят перед собой задачу отточить навыки спортсмена, будь то новичок или уже бывалый игрок.

Именно поэтому я решил обратиться к величайшему к величайшему пособию для руководителей — Библии. Каждый свой урок об искусстве руководить я основываю на принципах, изложенных в Священном Писании. В этой книге, “Двадцать одна самая важная минута в сутках руководителя”, я выдвигаю уроки Библии на передний план. Изучая изложенное в Библии описание жизни величайших руководителей, мы сможем больше узнать об искусстве руководить и научиться применять новые принципы в собственной жизни.

Эта книга — пособие для роста руководителя. Оно не предназначено для чтения “в один присест”. Книга построена так, чтобы читатель каждый день не торопясь усваивал небольшую порцию новой информации. Так что держите эту книгу там, где вам будет удобнее всего ее читать пять дней в неделю.

Если вы последуете предложенному мной графику чтения, то изучите весь материал в течение двадцати одной недели. В основу XIII Введение искусства книги положен 21 неопровержимый закон руководства. В течение четырех дней каждой недели вы будете изучать особенности руководства различных библейских персонажей. Каждый день вам будет предложено сосредоточиться на одной, главной идее руководить, изучить урок, основанный на жизни библейского персонажа, и в течение всего дня размышлять над одним вопросом. На пятый день вы попробуете от мышления перейти к действию, чтобы на практике постепенно совершенствовать свои навыки.

Я надеюсь, что следующие семь месяцев вы с удовольствием проведете вместе с величайшими в истории человечества руководителями, а также с теми, кто мог бы стать одним из них, но так и не стал. Благодаря им я усвоил немало очень важных уроков. Надеюсь, вам они принесут такую же пользу

Джон Максвелл - 21 самая важная минута в сутках руководителя

ISBN 0-7361-0314-7

Русское издание. Максвелл Мотивейшн Инк., Калифорнийская корпорация, 2002

Джон Максвелл - 21 самая важная минута в сутках руководителя - Содержание

Благодарность

Введение

1. Закон планки.

2. Закон влияния

3. Закон процесса

4. Закон навигации

5. Закон Е. Ф. Хаттона

6. Закон твердой почвы

7. Закон уважения

8. Закон интуиции

9. Закон магнетизма

10. Закон контакта

11. Закон ближайшего окружения

12.Закон наделения полномочиями

13.Закон воспроизводства

14.3акон признания

15. Закон победы

16.Закон движущей силы

17.Закон приоритетов

18.Закон жертвы

19.3акон подходящего момента

20.Закон бурного роста

21.Закон преемственности

Заключение