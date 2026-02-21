Книга Джона Максвелла «5 уровней лидерства» предлагает системный взгляд на развитие руководителя как на процесс восхождения по иерархии влияния. Автор утверждает, что лидерство — это не статичная должность, а динамичный путь, где каждый следующий этап требует большего мастерства, честности и самоотдачи. Основная ценность концепции заключается в том, что она дает четкую «дорожную карту» для любого человека, желающего понять, на каком этапе отношений с коллективом он находится и что именно ему нужно изменить в своем поведении для дальнейшего роста.

Максвелл последовательно описывает уровни: от «Положения» (где люди следуют за вами только потому, что обязаны) до «Вершины» (где авторитет лидера основан на его личности и том, что он сделал для организации и общества в целом). Переход с уровня на уровень характеризуется смещением фокуса с личных прав на личные обязанности: на втором уровне («Согласие») ключевым становится построение отношений, на третьем («Результативность») — достижение конкретных целей, а на четвертом («Наставничество») — воспроизводство новых лидеров.

Автор подчеркивает, что вы не можете просто «перепрыгнуть» через уровень; каждый нижний слой служит фундаментом для верхнего. Если вы теряете доверие на уровне отношений, ваши производственные показатели скоро начнут падать. Книга учит осознанности: лидер должен понимать, что с разными людьми он может находиться на разных уровнях одновременно. Это практическое руководство помогает превратить управление из механического процесса раздачи указаний в искусство вдохновения и развития человеческого потенциала.

Пер. с анrл. л. А. Бабук. - Минск: Попурри, 2013. - 320 с. : ил.

ISBN 978-985-15-1857-5.

Джон Максвелл - 5 уровней лидерства - Содержание

Признательность

СОСТАВЬТЕ ПЛАН ИГРЫ В ЛИДЕРСТВО, КОТОРЫЙ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Изучите практически е механизмы лидерства

Обзор уровней лидерства

Суть уровней лидерства

ОЦЕНКА. Как измерить ваш нынешний уровень лидерства

Часть 1. Характеристики уровней лидерства

Часть 2. Оценка каждоrо члена команды с точки зрения лидера

Часть 3. Оценка лидера с точки зрения члена команды

Часть 4. Оценка уровня лидерства на данный момент

Уровень 1. ПОЛОЖЕНИЕ. Это превосходное место, чтобы погостить, но вы не захотели бы там жить

Позитивные стороны уровня 1. Вас пригласили занять место лидера - Неrативные стороны уровня 1. Подлинное лидерство не имеет ничего общего с должностью - Поведение лидера на уровне 1. Как извлечь наибольшую пользу из cвоего положения - Законы лидерства на уровне 1 - Убеждения, которые помоrают лидеру продвиrаться на уровень 2 - Путеводитель роста на уровне 1

Уровень 2. РАЗРЕШЕНИЕ. Вы не можете вести за собой людей, если не любите их

Позитивные стороны уровня 2. Офис становится более приятным местом - Неrативные стороны уровня 2. На вас оказывают давление, чтобы построить отношения - Поведение лидера на уровне 2. Как заслужить разрешение людей руководить ими - Законы лидерства на уровне 2 - Убеждения, которые помоrают лидеру продвиrаться на уровень 3 - Путеводитель роста на уровне 2

Уровень 3. РЕЗУЛЬТАТЫ. Способность добиться высоких результатов отделяет подлинных лидеров от тех, которые просто занимают руководящие должности

Позитивные стороны уровня 3. Теперь вы как лидер надежно закрепили свои позиции - Неrативные стороны уровня 3. Груз лидерства становится тяжелее - Поведение лидера на уровне 3. Как добиться наибольшей результативности - Законы лидерства на уровне 3 - Убеждения, которые помоrают лидеру продвиrаться на уровень 4 - Путеводитель роста на уровне 3

Уровень 4. РАЗВИТИЕ. Помогая другим лидерам расти, вы, расширяете свое влияние и получаете дополнительный импульс к движению вперед

Позитивные стороны уровня 4. Нарастает потенциал организации - Неrативные стороны уровня 4. Развитие других требует зрелости и nрофессионализма - Поведение лидера на уровне 4. Как развивать людей - Законы лидерства на уровне 4 - Убеждения, которые помоrают лидеру продвиrаться на уровень 5 - Путеводитель роста на уровне 4

Уровень 5. ВЕРШИНА ЛИДЕРСТВА. Наивысшее достижение лидера - развивать тех, кто достиг уровня 4