Максвелл Джон - Библия и лидерство

«Библия и лидерство» Джона К. Максвелла представляет собой масштабный практический комментарий к Священному Писанию, построенный вокруг темы духовного лидерства. Автор рассматривает библейские повествования, пророческие книги, литературу мудрости, Евангелия и апостольские послания как источник принципов руководства, влияния, формирования характера, видения, ответственности и подготовки преемников. Более ста биографических очерков показывают положительные и отрицательные модели лидерства на примере Авраама, Моисея, Иисуса Навина, Давида, Соломона, Неемии, пророков, апостолов и прежде всего Иисуса Христа.

Основная установка Максвелла состоит в том, что лидерство не следует отождествлять с должностью или административной властью: лидерство есть влияние, поэтому в той или иной форме оно относится ко всякому христианину. Через многочисленные комментарии, тематические статьи, «законы лидерства», характеристики библейских персонажей, схемы и практические выводы автор стремится показать, как библейские тексты могут использоваться для формирования зрелых церковных лидеров и развития служения. Книга рассчитана на пасторов, служителей, руководителей христианских организаций, наставников и всех, кто занимается подготовкой других людей к служению.

Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Комментарии к библейскому тексту

Пер. с англ. И. В. Колмагорова; отв. ред. П. В. Литвинова. – EQUIP, 2007. – По изд.: The Maxwell Leadership Bible. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 2002.

Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Содержание