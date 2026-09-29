Максвелл Джон - Библия и лидерство
«Библия и лидерство» Джона К. Максвелла представляет собой масштабный практический комментарий к Священному Писанию, построенный вокруг темы духовного лидерства. Автор рассматривает библейские повествования, пророческие книги, литературу мудрости, Евангелия и апостольские послания как источник принципов руководства, влияния, формирования характера, видения, ответственности и подготовки преемников. Более ста биографических очерков показывают положительные и отрицательные модели лидерства на примере Авраама, Моисея, Иисуса Навина, Давида, Соломона, Неемии, пророков, апостолов и прежде всего Иисуса Христа.
Основная установка Максвелла состоит в том, что лидерство не следует отождествлять с должностью или административной властью: лидерство есть влияние, поэтому в той или иной форме оно относится ко всякому христианину. Через многочисленные комментарии, тематические статьи, «законы лидерства», характеристики библейских персонажей, схемы и практические выводы автор стремится показать, как библейские тексты могут использоваться для формирования зрелых церковных лидеров и развития служения. Книга рассчитана на пасторов, служителей, руководителей христианских организаций, наставников и всех, кто занимается подготовкой других людей к служению.
Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Комментарии к библейскому тексту
Пер. с англ. И. В. Колмагорова; отв. ред. П. В. Литвинова. – EQUIP, 2007. – По изд.: The Maxwell Leadership Bible. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 2002.
Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Содержание
Предисловие
Бог уже призвал тебя стать лидером!
Ветхий Завет
Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Книга Иисуса Навина
Книга Судей Израилевых
Книга Руфь
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвертая Книга Царств
Первая Книга Паралипоменон
Вторая Книга Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
Книга Иова
Псалтирь
Притчи Соломона
Книга Екклесиаста
Песнь Песней Соломона
Книга Пророка Исаии
Книга Пророка Иеремии
Книга Плач Иеремии
Книга Пророка Иезекииля
Книга Пророка Даниила
Книга Пророка Осии
Книга Пророка Иоиля
Книга Пророка Амоса
Книга Пророка Авдия
Книга Пророка Ионы
Книга Пророка Михея
Книга Пророка Наума
Книга Пророка Аввакума
Книга Пророка Софонии
Книга Пророка Аггея
Книга Пророка Захарии
Книга Пророка Малахии
Новый Завет
Евангелие от Матфея
Евангелие от Марка
Евангелие от Луки
Евангелие от Иоанна
Деяния Святых Апостолов
Послание Иакова
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послания Иоанна
Послание Иуды
Послание к Римлянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Послание к Галатам
Послание к Ефесянам
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Первое Послание к Фессалоникийцам
Второе Послание к Фессалоникийцам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к Евреям
Откровение Иоанна Богослова
Законы лидерства
Качества лидера
Досье лидера
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