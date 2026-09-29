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Максвелл Джон - Библия и лидерство

Максвелл Джон - Библия и лидерство
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Reference

«Библия и лидерство» Джона К. Максвелла представляет собой масштабный практический комментарий к Священному Писанию, построенный вокруг темы духовного лидерства. Автор рассматривает библейские повествования, пророческие книги, литературу мудрости, Евангелия и апостольские послания как источник принципов руководства, влияния, формирования характера, видения, ответственности и подготовки преемников. Более ста биографических очерков показывают положительные и отрицательные модели лидерства на примере Авраама, Моисея, Иисуса Навина, Давида, Соломона, Неемии, пророков, апостолов и прежде всего Иисуса Христа.

Основная установка Максвелла состоит в том, что лидерство не следует отождествлять с должностью или административной властью: лидерство есть влияние, поэтому в той или иной форме оно относится ко всякому христианину. Через многочисленные комментарии, тематические статьи, «законы лидерства», характеристики библейских персонажей, схемы и практические выводы автор стремится показать, как библейские тексты могут использоваться для формирования зрелых церковных лидеров и развития служения. Книга рассчитана на пасторов, служителей, руководителей христианских организаций, наставников и всех, кто занимается подготовкой других людей к служению.

Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Комментарии к библейскому тексту

Пер. с англ. И. В. Колмагорова; отв. ред. П. В. Литвинова. – EQUIP, 2007. – По изд.: The Maxwell Leadership Bible. Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 2002.

Максвелл Джон К. – Библия и лидерство – Содержание

  • Предисловие

  • Бог уже призвал тебя стать лидером!

  • Ветхий Завет

    • Бытие

    • Исход

    • Левит

    • Числа

    • Второзаконие

    • Книга Иисуса Навина

    • Книга Судей Израилевых

    • Книга Руфь

    • Первая Книга Царств

    • Вторая Книга Царств

    • Третья Книга Царств

    • Четвертая Книга Царств

    • Первая Книга Паралипоменон

    • Вторая Книга Паралипоменон

    • Книга Ездры

    • Книга Неемии

    • Книга Есфирь

    • Книга Иова

    • Псалтирь

    • Притчи Соломона

    • Книга Екклесиаста

    • Песнь Песней Соломона

    • Книга Пророка Исаии

    • Книга Пророка Иеремии

    • Книга Плач Иеремии

    • Книга Пророка Иезекииля

    • Книга Пророка Даниила

    • Книга Пророка Осии

    • Книга Пророка Иоиля

    • Книга Пророка Амоса

    • Книга Пророка Авдия

    • Книга Пророка Ионы

    • Книга Пророка Михея

    • Книга Пророка Наума

    • Книга Пророка Аввакума

    • Книга Пророка Софонии

    • Книга Пророка Аггея

    • Книга Пророка Захарии

    • Книга Пророка Малахии

  • Новый Завет

    • Евангелие от Матфея

    • Евангелие от Марка

    • Евангелие от Луки

    • Евангелие от Иоанна

    • Деяния Святых Апостолов

    • Послание Иакова

    • Первое Послание Петра

    • Второе Послание Петра

    • Послания Иоанна

    • Послание Иуды

    • Послание к Римлянам

    • Первое Послание к Коринфянам

    • Второе Послание к Коринфянам

    • Послание к Галатам

    • Послание к Ефесянам

    • Послание к Филиппийцам

    • Послание к Колоссянам

    • Первое Послание к Фессалоникийцам

    • Второе Послание к Фессалоникийцам

    • Первое Послание к Тимофею

    • Второе Послание к Тимофею

    • Послание к Титу

    • Послание к Филимону

    • Послание к Евреям

    • Откровение Иоанна Богослова

  • Законы лидерства

  • Качества лидера

  • Досье лидера

Views 98
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (3)

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