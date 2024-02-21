Максвелл Джон - Будь человечным

Люди и их взаимоотношения - краеугольный камень в мировоззрении каждого человека. Наш успех, удовлетворенность и счастье зависят от нашей способности эффективно общаться. Лучший способ стать человеком, к которому тянутся люди,- это развивать в себе такие качества, которые привлекают нас в других людях. Когда я готовил эту главу, я получил анонимную открытку от одного из членов моей церкви. Это событие было особенно значимым, так как оно явилось отражением важности теплых и доверительных взаимоотношений. Вот что пишет мой респондент:

"Когда особенные люди появляются в нашей жизни, мы внезапно замечаем, каким прекрасным и чудесным может быть наш мир. Они показывают нам, что наши сокровенные надежды и мечты могут осуществиться, помогают нам понять себя и поверить в свои силы и возможности. Они благословляют нас своей любовью, учат любить жизнь и людей. Когда особенные люди появляются среди нас, мы сами становимся особенными".

Отражает ли это то, как мы воспринимаем людей? Для меня было смиряющим благословением получить такую открытку. Я увидел, насколько она подходит к этой главе, в которой мы рассматриваем, какие качества нам нужно развивать в себе - те самые качества, которые доставляют нам удовольствие в других людях.

Однажды мое внимание привлек рекламный плакат в одном из универмагов "Нордстром", который гласил: "Единственное различие между магазинами заключается в том, какой уровень обслуживания покупателей в них обеспечивают". Это смелое заявление. В большинстве магазинов, желая показать, что отличает их от остальных, стали бы рекламировать качество своих товаров или разнообразие ассортимента. Разница между магазинами "Нордстром" и другими магазинами, по словам сотрудника одной из конкурирующих фирм, заключается в том, что другие фирмы ориентированы на организацию, а "Нордстром" ориентирован на людей. Сотрудники фирмы "Нордстром" обязаны быстро и внимательно реагировать на желания клиентов. В результате, по словам писательницы Нэнси Остин, "у фирмы "Нордстром" нет покупателей - у нее есть фанаты".

Исследование, проведенное в Вашингтоне организацией "Программы исследований и технической помощи" (TARP), показывает, что большинство покупателей не станут жаловаться менеджерам, если с их обслуживанием возникнут какие-то проблемы. Однако TARP обнаружила, что в зависимости от серьезности проблемы число друзей и знакомых, которым среднестатистический покупатель расскажет о своем неудачном опыте, составляет от девяти до шестнадцати человек! Тринадцать с небольшим процентов опрошенных расскажут об этом больше чем двадцати людям! Больше двух третей покупателей, которых плохо обслужили, больше никогда не станут делать покупки в том магазине, но еще хуже то, что менеджеры так и не узнают, почему.

Джон С. Максвелл - Будь человечным - Эффективное лидерство через эффективные взаимоотношения

Пер. с англ. К. Кузов - К.: Светлая звезда, 2005. - 232 с.

ISBN 966-7842-48-7

Джон С. Максвелл - Будь человечным – Содержание

Предисловие