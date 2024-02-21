Максвелл Джон - Будь всем, кем ты можешь быть

В 15-й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что приносить плод - это здорово! Фактически, темой 15-й главы является пожелание Иисуса, чтобы мы жили плодотворной жизнью. Посмотрите на стих 16: "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам".

Позвольте мне поделиться с вами моим представлением о том, что значит приносить плод согласно Библии. Когда Бог говорит в Своем Слове о плодотворной жизни, Он имеет в виду активное, позитивное отношение. Ілавньїм отрывком Писания, касающимся плодотворной жизни, является Послание к галатам 5:22-23, где говорится о плоде Духа: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона". Приносить плод - значит каждый день демонстрировать в своей жизни позитивное, активное отношение. Когда это происходит, мы начинаем ощущать настоящую радость и видим, как в нашей жизни проявляются позитивные вещи. Когда у нас есть такое отношение, должны произойти пять положительных вещей.

Во-первых, будут положительные результаты. Когда вы начнете проявлять позитивное отношение к жизни, вы увидите конструктивные результаты. У вас будут положительные взаимоотношения. Ваше общение с людьми будет плодотворным.

Люди будут положительно реагировать на ваши действия, особенно эти изменения станут заметны в тех сферах, которые раньше были для вас проблемными. Когда вы начнете проявлять активное, позитивное отношение, то обнаружите, что получаете позитивные реакции.

Вы получите искреннюю поддержку людей. Жизнь подобна зеркалу: вы видите то, что показываете; вы получаете то, что вкладываете. Когда вы будете воодушевлять других, вы обнаружите, что люди будут воодушевлять вас. Отношения - вещь заразительная.

Наконец, вы будете ощущать радость. Именно об этом говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 15:11: "Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна". Люди часто говорят мне, что они несчастны, что они не удовлетворены. Они говорят, что в их жизни нет радости. У меня создается впечатление, что поиск радости стал целью их жизни, а радость, счастье, удовлетворение приходят к нам не тогда, когда мы их ищем, но когда мы практикуем в своей жизни правильные принципы. Радость - следствие правильных поступков.

Джон С. Максвелл - Будь всем, кем ты можешь быть - Вызов умножить данный вам Богом потенциал

Пер. с англ. К. Кузова - К.: Светлая звезда, 2005. - 232 с.

ISBN 966-7842-49-5

Джон С. Максвелл - Будь всем, кем ты можешь быть – Содержание

Предисловие

Да, ты сможешь!