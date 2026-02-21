Книга Джона Максвелла «Воспитай в себе лидера 2.0» представляет собой глубокую переработку его классического бестселлера, адаптированную под реалии и вызовы XXI века. Автор исходит из своей знаменитой аксиомы: «Лидерство — это влияние, ни больше ни меньше». В версии 2.0 Максвелл делает акцент на том, что лидерство не является врожденным даром, а представляет собой набор навыков и внутренних качеств, которые можно и нужно развивать сознательно через дисциплину и служение другим.

Центральное место в книге занимает концепция «Пяти уровней лидерства», которая описывает путь развития руководителя от формального обладания должностью до уровня личности, чье влияние признается безусловным. Максвелл детально разбирает десять критически важных качеств, необходимых для роста: от умения расставлять приоритеты и честности до способности инициировать позитивные изменения в организации. Автор призывает лидеров не просто управлять процессами, а инвестировать время в развитие других людей, создавая самообучающиеся и устойчивые команды.

Методическая ценность пособия заключается в его практической направленности. Каждая глава снабжена упражнениями для самоанализа и конкретными шагами по внедрению лидерских принципов в повседневную практику. Максвелл убедительно показывает, что истинный успех лидера измеряется не его личными достижениями, а тем, сколько лидеров он смог воспитать вокруг себя. Это книга о том, как превратить свой потенциал в реальное влияние и оставить значимый след в жизни других людей.

Джон Максвелл – Воспитай в себе лидера 2.0

«Попурри», 2018. – 149 с.

ISBN 978-9-85-153933-4

Джон Максвелл – Воспитай в себе лидера 2.0 - Содержание

Предисловие

Глава первая. Определение лидерства: влияние

Глава вторая. Ключ к лидерству: приоритеты

Глава третья. Основа лидерства: характер

Глава четвертая. Главный экзамен на лидерство: проведение позитивных изменений

Глава пятая. Кратчайший путь к лидерству: решение проблем

Глава шестая. Дополнительный плюс лидерства: установка

Глава седьмая. Сердце лидерства: служение людям

Глава восьмая. Незаменимый компонент лидерства: видение

Глава девятая. Цена лидерства: самодисциплина

Глава десятая. Расширение лидерства: личностный рост

Что дальше?

Об авторе