Маквей - Законы Благодати

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Понимание Божией благодати освободило меня из плена законничества в 1990 году. Ничего подобного этим вещам не происходило в моей христианской жизни с тех пор, как я ребенком уверовал во Христа. Я уже давно понимал значение благодати для неверующих, но приход к осознанию того, кто я есть во Христе Иисусе и как позволить Ему жить Его жизнью во мне и через меня, стал откровением, которое полностью изменило мое хождение во Христе.

В последующие годы мне доставляло огромное удовольствие общаться с верующими во всем мире, которые также смогли вместить эту удивительную истину. Книга, которую вы держите в руках, уже опубликована на восьми языках. Этот факт подтверждает только одно — жажду народа Божия ощутить реальность воскресшего Христа, Который живет в нас и через нас. Именно это единство с Ним объединяет христиан со всего света в одну семью.

Сегодня мои семейные отношения расширяются с изданием этой книги на русском языке. Для меня большим ободрением является наблюдать воочию духовную жажду верующих в странах бывшего СССР. Ваше рвение в познании Христа достойно восхищения и подражания для христиан на всех континентах.

Стив Маквей - Законы Благодати - Жизнь в Царстве Божием, где всем управляют законы Благодати

Киев: ПП €фетов О.В. Издательство "Нард", 2005. - 224 с.

ISBN 966-8795-00-8

Стив Маквей - Законы Благодати - Жизнь в Царстве Божием, где всем управляют законы Благодати - Содержание

  • Жизнь для Иисуса

  • Способности как помеха

  • Нектар небес

  • Проститесь с законом

  • Секретное оружие греха

  • Превозмочь грехи

  • Знание воли Божией

  • Улыбающийся Бог

  • Полное Евангелие

  • Будем праздновать!

  • Там, где правят законы благодати

Added 26.03.2026
