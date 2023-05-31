Некоторые христиане представляют Бога нетерпимым, готовым метать в них молнии всякий раз, когда они слегка оступятся.

Это очень далеко от учения Библии о Божием отношении к верующим. Вообще говоря, природа Бога такова, что Он не торопится гневаться (см. Исх. 34:6; Чис. 14:18; Неем. 9:17; Пс. 85:15; 102:8; 144:8; Иоил. 2:13; Иона 4:2; Наум 1:3).

Что же гневит Бога? Используя библейскую компьютерную программу, я произвел поиск слова "гнев", чтобы выяснить, сколько раз в Библии Бог появляется разгневанным. Мой поиск показал, что в Писании Бог показан во гневе сто пятьдесят три раза. Я просмотрел причины, вызвавшие Его гнев в каждом из найденных текстов, и обнаружил, что причина гнева Божия была одна и та же — грех. Бог ненавидит грех. Библия наводит на мысль, что Бога не гневит ничто, кроме греха.

Стив Маквей - Земля Благодати

Київ: ПП Єфетов О.В. (Изд. группа "Нард"), 2006 г. — 224 с.

ІSВN 966-8795-01-6

Стив Маквей - Земля Благодати - Содержание

Религия - это яд Бог возложит на вас больше, чем вы можете нести Многое из того, что, как мы думали, знаем, оказалось не таким Наша старая греховная природа мертва Мы больше не трудимся для Бога Лучшее, на что мы способны, будет губить нас У Бог перестал давать Мы свободны от религиозных правил Мы можем делать все, что считаем нужным Бог никогда не гневается на христиан Иисус — наш единственный Царь

Стив Маквей - Земля Благодати - Предисловие

"Земля Благодати" — это книга, которая может изменить ваше понимание Библии. Фактически она может преобразить вашу жизнь во Христе! Прочитав то, что говорит Стив Маквей о благодати Божией, я стал совсем иначе воспринимать Писания. Читая то, что представляется заповедью или прямым указанием Слова Божия, я больше не испытываю приступов вины или сомнений совести, причиной которых были попытки делать для Бога то, чего, по моему мнению, Он от меня хотел... и которые заканчивались неудачей. Теперь я легко и радостно читаю эти стихи, зная, что они могут стать реальностью моей жизни по благодати Божией, поскольку Дух Его живет во мне.

"Земля Благодати" напоминает нам, что благодать Божия затрагивает все сферы нашей жизни, даже глубоко укоренившиеся привычки. Может показаться, что некоторые проблемы преодолеть невозможно, однако такие мысли возникают из-за недопонимания смысла благодати. С самого начала моего хождения во Христе я понимал, что благодать Божия дает нам жизнь вечную и прощение грехов, однако, по забывчивости или из равнодушия, колебался доверяться ей в личном, повседневном опыте. Я пытался заставить себя жить по-христиански правильно, уповая на свои силы. "Земля Благодати" напомнила мне, что мы призваны вести такую жизнь не своими силами, но Христовыми.

Как чудесно иметь покой во Христе и уповать на Его жизнь в Духе во мне! Как меняется жизнь, когда мы сходим с пути самодостаточности и предаем себя благодати Божией! Благодать Его действует там, где наших сил не хватает. Если мы живем Его силою, то знаем истинный покой — покой, который Бог желает всякому христианину познать.

Благодарю, Стив, что ты написал о бесценной благодати Божией так, что, будем надеяться, многим окажется полезно. Я призываю каждого читателя открыть свое сердце для послания "Земли Благодати"; может оказаться, что в результате все ваше хождение во Христе изменится!

Гэри Смоли, Автор бестселлеров и проповедник