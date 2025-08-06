Новый Завет с пояснениями и комментариями
Библия — священная книга христианства, которая объединяет в себе духовное наследие двух основных эпох: до и после прихода Иисуса Христа. Само слово «Библия» пришло к нам из Греции и означает «Книга». Название подчеркивает уникальность этого священного текста: он состоит из множества различных книг, написанных разными авторами на протяжении многих веков.
Она делится на две большие части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет представляет собой набор книг, написанных до рождения Иисуса Христа. Это собрание текстов, связанных с историей еврейского народа, пророческими откровениями и мудрыми изречениями. Тексты формируют духовную линию и почву, на которую впоследствии упадет семя учения Иисуса Христа. В нем содержатся Пятикнижие Моисея (Тора), а также исторические, поэтические и пророческие книги. Все они подают образ Господа как всемогущего Бога, заключившего завет (договор) со своим избранным народом.
Новый Завет — раздел Библии, который рассказывает о жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа, а также действия его апостолов. В широком смысле, это продолжение и завершение духовной эволюции, начатой в Ветхом Завете. Теперь Бог открывает свое лицо не только избранному народу, но и всему человечеству через Иисуса Христа. Новый Завет — это четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния Апостолов, 21 послание (или эпистола), а также Откровение Иоанна (или Апокалипсис). Новый Завет называется «новым», потому что христиане верят, что с приходом Иисуса Бог установил «новый» завет с человечеством, который заменяет и дополняет «старый», «ветхий».
Новый Завет: с пояснениями и комментариями
Ответственный редактор С. Малаканова. - М.: ACT, 2024. - 192 с. - (Учения мира: с комментариями)
ISBN 978-5-17-162692-1
Новый Завет: с пояснениями и комментариями – Содержание
Введение в Новый Завет:
Обзор истории и контекста
Рождение Иисуса Христа
Рассказ о его рождении, о Вифлееме, об Ангеле Гаврииле и Деве Марии
Младенчество и юность Иисуса
Разговор с учеными
Крещение Иисуса и начало его служения
Иоанн Креститель, пустыня и искушения
- Иоанн креститель: голос в пустыне
- Крещение иисуса: святой дух и голос отца
- Пустыня и искушения: духовная битва
Выбор апостолов и учеников.
Избрание Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и других
- Петр
- Андрей
- Иаков, сын зеведея
- Иоанн
- Филипп
- Варфоломей
- Фома
- Матфей
- Иаков Алфеев
- Иуда Иаковлев
- Симон Зилот
- Иуда Искариот
- О Иатфии, который был «сопричислен к одиннадцати апостолам»
Притчи Иисуса. Рассказы о блудном сыне, о сеятеле, о добром самаритянине и другие истории
- Притча о блудном сыне
- Притча о сеятеле
- Притча о добром самаритянине
- Притча о талантах
- Притча о фарисее и мытаре
- Притча о хозяине виноградника
- Притча о десяти девах
- Притча о горе
Чудеса Иисуса. Исцеление больных, укрощение бури, Преображение
- О том, как Иисус превратил воду в вино
- Прозрение слепого
- Лечение парализованного
- Исцеление больной женщины
- Превращения гадаринских бесноватых
- Исцеление больного служителя из Капернаума
- Укрощение бури на море
- Преображение
Нагорная проповедь. Одна из наиболее известных и важных речей Иисуса
- Блаженства (Мф. 5:3-12)
- Соль и свет (Мф. 5:13-16)
- Учение о законе (Мф. 5:17-20)
- Учение о гневе и примирении (Мф. 5:21-26)
- Учение о браке и разводе (Мф. 5:27-32)
- Заклинание любить врагов (Мф. 5:43-48)
- Молитва «Отче наш» (Мф. 6:9-13)
- Сокровища на небесах (Мф. 6:19-21)
- О судьях (Мф. 7:1-6)
- Дерево по плодам познается (Мф. 7:15-20)
- «Золотое правило»
Последние Пасха и ужин. Въезд в Иерусалим, Тайная Вечеря
- Въезд в Иерусалим
- Тайная Вечеря
Страсти Христа. Страдания Иисуса, Его смерть, погребение, воскресение и вознесение
Деяния апостолов. Рождение Церкви, миссионерское служение апостолов
- Рождение церкви
- Миссионерское служение апостолов
Письма апостолов. Обзор посланий Павла, Петра, Иоанна и других апостолов
- Послания апостола Павла:
- Послания апостола Петра:
- Послания апостола Иоанна:
- Послания других апостолов:
Откровение Иоанна (или Апокалипсис).
Видения конца времен, нового неба и новой земли
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