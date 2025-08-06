Библия — священная книга христианства, которая объединяет в себе духовное наследие двух основных эпох: до и после прихода Иисуса Христа. Само слово «Библия» пришло к нам из Греции и означает «Книга». Название подчеркивает уникальность этого священного текста: он состоит из множества различных книг, написанных разными авторами на протяжении многих веков.

Она делится на две большие части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет представляет собой набор книг, написанных до рождения Иисуса Христа. Это собрание текстов, связанных с историей еврейского народа, пророческими откровениями и мудрыми изречениями. Тексты формируют духовную линию и почву, на которую впоследствии упадет семя учения Иисуса Христа. В нем содержатся Пятикнижие Моисея (Тора), а также исторические, поэтические и пророческие книги. Все они подают образ Господа как всемогущего Бога, заключившего завет (договор) со своим избранным народом.

Новый Завет — раздел Библии, который рассказывает о жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа, а также действия его апостолов. В широком смысле, это продолжение и завершение духовной эволюции, начатой в Ветхом Завете. Теперь Бог открывает свое лицо не только избранному народу, но и всему человечеству через Иисуса Христа. Новый Завет — это четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния Апостолов, 21 послание (или эпистола), а также Откровение Иоанна (или Апокалипсис). Новый Завет называется «новым», потому что христиане верят, что с приходом Иисуса Бог установил «новый» завет с человечеством, который заменяет и дополняет «старый», «ветхий».

Новый Завет: с пояснениями и комментариями

Ответственный редактор С. Малаканова. - М.: ACT, 2024. - 192 с. - (Учения мира: с комментариями)

ISBN 978-5-17-162692-1

Новый Завет: с пояснениями и комментариями – Содержание

Введение в Новый Завет:

Обзор истории и контекста

Рождение Иисуса Христа

Рассказ о его рождении, о Вифлееме, об Ангеле Гаврииле и Деве Марии

Младенчество и юность Иисуса

Разговор с учеными

Крещение Иисуса и начало его служения

Иоанн Креститель, пустыня и искушения

Иоанн креститель: голос в пустыне

Крещение иисуса: святой дух и голос отца

Пустыня и искушения: духовная битва

Выбор апостолов и учеников.

Избрание Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и других

Петр

Андрей

Иаков, сын зеведея

Иоанн

Филипп

Варфоломей

Фома

Матфей

Иаков Алфеев

Иуда Иаковлев

Симон Зилот

Иуда Искариот

О Иатфии, который был «сопричислен к одиннадцати апостолам»

Притчи Иисуса. Рассказы о блудном сыне, о сеятеле, о добром самаритянине и другие истории

Притча о блудном сыне

Притча о сеятеле

Притча о добром самаритянине

Притча о талантах

Притча о фарисее и мытаре

Притча о хозяине виноградника

Притча о десяти девах

Притча о горе

Чудеса Иисуса. Исцеление больных, укрощение бури, Преображение

О том, как Иисус превратил воду в вино

Прозрение слепого

Лечение парализованного

Исцеление больной женщины

Превращения гадаринских бесноватых

Исцеление больного служителя из Капернаума

Укрощение бури на море

Преображение

Нагорная проповедь. Одна из наиболее известных и важных речей Иисуса

Блаженства (Мф. 5:3-12)

Соль и свет (Мф. 5:13-16)

Учение о законе (Мф. 5:17-20)

Учение о гневе и примирении (Мф. 5:21-26)

Учение о браке и разводе (Мф. 5:27-32)

Заклинание любить врагов (Мф. 5:43-48)

Молитва «Отче наш» (Мф. 6:9-13)

Сокровища на небесах (Мф. 6:19-21)

О судьях (Мф. 7:1-6)

Дерево по плодам познается (Мф. 7:15-20)

«Золотое правило»

Последние Пасха и ужин. Въезд в Иерусалим, Тайная Вечеря

Въезд в Иерусалим

Тайная Вечеря

Страсти Христа. Страдания Иисуса, Его смерть, погребение, воскресение и вознесение

Деяния апостолов. Рождение Церкви, миссионерское служение апостолов

Рождение церкви

Миссионерское служение апостолов

Письма апостолов. Обзор посланий Павла, Петра, Иоанна и других апостолов

Послания апостола Павла:

Послания апостола Петра:

Послания апостола Иоанна:

Послания других апостолов:

Откровение Иоанна (или Апокалипсис).

Видения конца времен, нового неба и новой земли