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Новый Завет с пояснениями и комментариями

Новый Завет: с пояснениями и комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries
Библия — священная книга христианства, которая объединяет в себе духовное наследие двух основных эпох: до и после прихода Иисуса Христа. Само слово «Библия» пришло к нам из Греции и означает «Книга». Название подчеркивает уникальность этого священного текста: он состоит из множества различных книг, написанных разными авторами на протяжении многих веков.
Она делится на две большие части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет представляет собой набор книг, написанных до рождения Иисуса Христа. Это собрание текстов, связанных с историей еврейского народа, пророческими откровениями и мудрыми изречениями. Тексты формируют духовную линию и почву, на которую впоследствии упадет семя учения Иисуса Христа. В нем содержатся Пятикнижие Моисея (Тора), а также исторические, поэтические и пророческие книги. Все они подают образ Господа как всемогущего Бога, заключившего завет (договор) со своим избранным народом.
Новый Завет — раздел Библии, который рассказывает о жизни, учении, смерти и воскресении Иисуса Христа, а также действия его апостолов. В широком смысле, это продолжение и завершение духовной эволюции, начатой в Ветхом Завете. Теперь Бог открывает свое лицо не только избранному народу, но и всему человечеству через Иисуса Христа. Новый Завет — это четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), Деяния Апостолов, 21 послание (или эпистола), а также Откровение Иоанна (или Апокалипсис). Новый Завет называется «новым», потому что христиане верят, что с приходом Иисуса Бог установил «новый» завет с человечеством, который заменяет и дополняет «старый», «ветхий».

Новый Завет: с пояснениями и комментариями

Ответственный редактор С. Малаканова. - М.: ACT, 2024. - 192 с. - (Учения мира: с комментариями)
ISBN 978-5-17-162692-1

Новый Завет: с пояснениями и комментариями – Содержание

Введение в Новый Завет:
Обзор истории и контекста
Рождение Иисуса Христа
Рассказ о его рождении, о Вифлееме, об Ангеле Гаврииле и Деве Марии
Младенчество и юность Иисуса
Разговор с учеными
Крещение Иисуса и начало его служения
Иоанн Креститель, пустыня и искушения
  • Иоанн креститель: голос в пустыне
  • Крещение иисуса: святой дух и голос отца
  • Пустыня и искушения: духовная битва
Выбор апостолов и учеников.
Избрание Петра, Андрея, Иакова, Иоанна и других
  • Петр
  • Андрей
  • Иаков, сын зеведея
  • Иоанн
  • Филипп
  • Варфоломей
  • Фома
  • Матфей
  • Иаков Алфеев
  • Иуда Иаковлев
  • Симон Зилот
  • Иуда Искариот
  • О Иатфии, который был «сопричислен к одиннадцати апостолам»
Притчи Иисуса. Рассказы о блудном сыне, о сеятеле, о добром самаритянине и другие истории
  • Притча о блудном сыне
  • Притча о сеятеле
  • Притча о добром самаритянине
  • Притча о талантах
  • Притча о фарисее и мытаре
  • Притча о хозяине виноградника
  • Притча о десяти девах
  • Притча о горе
Чудеса Иисуса. Исцеление больных, укрощение бури, Преображение
  • О том, как Иисус превратил воду в вино
  • Прозрение слепого
  • Лечение парализованного
  • Исцеление больной женщины
  • Превращения гадаринских бесноватых
  • Исцеление больного служителя из Капернаума
  • Укрощение бури на море
  • Преображение
Нагорная проповедь. Одна из наиболее известных и важных речей Иисуса
  • Блаженства (Мф. 5:3-12)
  • Соль и свет (Мф. 5:13-16)
  • Учение о законе (Мф. 5:17-20)
  • Учение о гневе и примирении (Мф. 5:21-26)
  • Учение о браке и разводе (Мф. 5:27-32)
  • Заклинание любить врагов (Мф. 5:43-48)
  • Молитва «Отче наш» (Мф. 6:9-13)
  • Сокровища на небесах (Мф. 6:19-21)
  • О судьях (Мф. 7:1-6)
  • Дерево по плодам познается (Мф. 7:15-20)
  • «Золотое правило»
Последние Пасха и ужин. Въезд в Иерусалим, Тайная Вечеря
  • Въезд в Иерусалим
  • Тайная Вечеря
Страсти Христа. Страдания Иисуса, Его смерть, погребение, воскресение и вознесение
Деяния апостолов. Рождение Церкви, миссионерское служение апостолов
  • Рождение церкви
  • Миссионерское служение апостолов
Письма апостолов. Обзор посланий Павла, Петра, Иоанна и других апостолов
  • Послания апостола Павла:
  • Послания апостола Петра:
  • Послания апостола Иоанна:
  • Послания других апостолов:
Откровение Иоанна (или Апокалипсис).
Видения конца времен, нового неба и новой земли
Views 519
Rating 5.0 / 5
Added 06.08.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (6)

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