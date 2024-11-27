Неподалеку от города Санкт-Лаурент на одной из красивейших вершин Юра стоит старый крест. Он установлен неподалеку от зарослей бука и елей на перепутье дорог.

Этот гниющий памятник нескончаемой любви должен служить напоминанием о вечной жертве Сьша Божиего. Он сосредотачивает наши мысли на том, что Распятый приобрел для Своей церкви такой великой ценой. Но как мало людей действительно понимает истинное значение креста, этого символа искупления! Как мало из тех, кто носит имя христианина, тронуты видом этого памятника смерти Спасителя и любви Агнца Божиего, закланного и пригвожденного к кресту!

Реакция многих на крест, к которому был пригвожден Святой и Праведный, скорее следующая: они выпячивают губу... и качают головой, еще более ожесточаясь в своем неверии.

Многие люди, призывая имя Сьша Божиего, потеряны из-за своих предрассудков или невежества. Они ждут от бесполезного мертвого древа земного креста того, что только может быть найдено в Спасителе, Который, и это правда, умер на этом древе позора, но Который сейчас жив и вознесен к славе Своего Отца.

Когда народ израильский погибал в пустыне от укусов ядовитых змей, Моисей, по заповеди Божией, выставил на знамя медного змея. По обетованию Божиему, всякий смотрящий на этот символ, был незамедлительно исцелен. Израильтяне обращали свой взор на змея, на самом деле усматривая за ним силу Божию и Его избавление. Этот предмет, облеченный в металл, был для израильтян не тем, чем стал в последствии! В лагере в пустыне, медный змей провозглашал обетование и милость Божию. Семь веков спустя, тем не менее, эта груда металла превратилась в идола. Израиль жег перед ним благовонные курения и даже те, которые отвернулись от Господа, охотно поклонялись символу, а не Благодетелю!

Сезар Малан – У креста на перепутье

Перевод с английского: Григорик В. А. – Минск: Альфом, 1997. – 100 с.

ISBN 0852343167

Сезар Малан – У креста на перепутье – Содержание