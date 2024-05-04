Малейчук - Ловушки жизни

Книга Геннадия Малейчука «Ловушки жизни. Типичные автоматизмы психики» посвящена психологическим механизмам, которые незаметно управляют поведением человека и нередко становятся причиной жизненных трудностей. Автор рассматривает так называемые автоматизмы психики — устойчивые способы реагирования, формирующиеся в опыте человека и повторяющиеся в различных жизненных ситуациях.

В книге описываются типичные психологические «ловушки»: привычные сценарии поведения, защитные механизмы, внутренние установки и повторяющиеся модели отношений. Малейчук показывает, как эти автоматические реакции формируются, почему человек снова и снова оказывается в похожих ситуациях и какие внутренние причины стоят за этим.

Особое внимание уделяется осознанию собственных психологических паттернов и возможности их изменения. Автор предлагает рассматривать жизненные трудности как сигнал к более глубокому пониманию себя и своих внутренних процессов.

Книга будет полезна психологам, консультантам, студентам психологических специальностей и всем читателям, интересующимся самопознанием и психологией человеческого поведения.

Малейчук Г. - Ловушки жизни - Типичные автоматизмы психики

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 243 с. — (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-82-5

Малейчук Г. - Ловушки жизни – Содержание

От автора

Предисловие. День сурка