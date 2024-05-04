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Малейчук - Ловушки жизни

Малейчук Г. - Ловушки жизни - Типичные автоматизмы психики
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Методы психотерапии (7 books)

Книга Геннадия Малейчука «Ловушки жизни. Типичные автоматизмы психики» посвящена психологическим механизмам, которые незаметно управляют поведением человека и нередко становятся причиной жизненных трудностей. Автор рассматривает так называемые автоматизмы психики — устойчивые способы реагирования, формирующиеся в опыте человека и повторяющиеся в различных жизненных ситуациях.

В книге описываются типичные психологические «ловушки»: привычные сценарии поведения, защитные механизмы, внутренние установки и повторяющиеся модели отношений. Малейчук показывает, как эти автоматические реакции формируются, почему человек снова и снова оказывается в похожих ситуациях и какие внутренние причины стоят за этим.

Особое внимание уделяется осознанию собственных психологических паттернов и возможности их изменения. Автор предлагает рассматривать жизненные трудности как сигнал к более глубокому пониманию себя и своих внутренних процессов.

Книга будет полезна психологам, консультантам, студентам психологических специальностей и всем читателям, интересующимся самопознанием и психологией человеческого поведения.

Малейчук Г. - Ловушки жизни - Типичные автоматизмы психики

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 243 с. — (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904993-82-5

Малейчук Г. - Ловушки жизни – Содержание

От автора

Предисловие. День сурка

  • Жизнь как путь. Ловушки жизненного пути

  • Зоны жизни, или Узники сознания. Ловушки сознания

  • Мужество быть собой. Ловушка отказа от себя

  • Когда любви слишком… Ловушки любви

  • Замороженная жизнь. Ловушка покорности

  • Человек-фантом. Ловушка признания

  • Я буду жить для тебя. Ловушка материнской любви

  • Семейное захватничество. Ловушка родительской любви

  • Расставание со сказкой. Ловушка детского сказочного мира

  • Отпусти меня… Ловушка выбора.

  • Не бывает идеально… Ловушка идеальности

  • Цена свободы. Ловушка вины

  • Путь к Другому, или О близости. Ловушка одиночества

  • Мертвая царевна в сказке и жизни. Ловушка вечной молодости

  • Травмированный внутренний ребенок. Ловушка травмы

  • Забытый Внутренний Ребенок. Ловушка взрослости

  • Почему я одна? Ловушка жизненных сценариев

  • Иллюзии об идеальном мире. Ловушка идеализации

  • Большой ребенок. Ловушка инфантильности

  • Сладкая парочка. Ловушка зависимости

  • Комплементарный брак. Ловушка Другого как своей половинки

  • Разбитое корыто комплементарного брака. Ловушка ненасыщаемости

  • Синдром Дон Кихота. Ловушка романтизма

  • Психосоматические игры. Ловушка симптома

  • Инфантильное поколение? Ловушка картины мира одного поколения место заключения. Цена изменений

Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 04.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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