Малейчук - Ловушки жизни
Книга Геннадия Малейчука «Ловушки жизни. Типичные автоматизмы психики» посвящена психологическим механизмам, которые незаметно управляют поведением человека и нередко становятся причиной жизненных трудностей. Автор рассматривает так называемые автоматизмы психики — устойчивые способы реагирования, формирующиеся в опыте человека и повторяющиеся в различных жизненных ситуациях.
В книге описываются типичные психологические «ловушки»: привычные сценарии поведения, защитные механизмы, внутренние установки и повторяющиеся модели отношений. Малейчук показывает, как эти автоматические реакции формируются, почему человек снова и снова оказывается в похожих ситуациях и какие внутренние причины стоят за этим.
Особое внимание уделяется осознанию собственных психологических паттернов и возможности их изменения. Автор предлагает рассматривать жизненные трудности как сигнал к более глубокому пониманию себя и своих внутренних процессов.
Книга будет полезна психологам, консультантам, студентам психологических специальностей и всем читателям, интересующимся самопознанием и психологией человеческого поведения.
Малейчук Г. - Ловушки жизни - Типичные автоматизмы психики
М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер», 2023. — 243 с. — (Методы психотерапии).
ISBN 978-5-904993-82-5
Малейчук Г. - Ловушки жизни – Содержание
От автора
Предисловие. День сурка
Жизнь как путь. Ловушки жизненного пути
Зоны жизни, или Узники сознания. Ловушки сознания
Мужество быть собой. Ловушка отказа от себя
Когда любви слишком… Ловушки любви
Замороженная жизнь. Ловушка покорности
Человек-фантом. Ловушка признания
Я буду жить для тебя. Ловушка материнской любви
Семейное захватничество. Ловушка родительской любви
Расставание со сказкой. Ловушка детского сказочного мира
Отпусти меня… Ловушка выбора.
Не бывает идеально… Ловушка идеальности
Цена свободы. Ловушка вины
Путь к Другому, или О близости. Ловушка одиночества
Мертвая царевна в сказке и жизни. Ловушка вечной молодости
Травмированный внутренний ребенок. Ловушка травмы
Забытый Внутренний Ребенок. Ловушка взрослости
Почему я одна? Ловушка жизненных сценариев
Иллюзии об идеальном мире. Ловушка идеализации
Большой ребенок. Ловушка инфантильности
Сладкая парочка. Ловушка зависимости
Комплементарный брак. Ловушка Другого как своей половинки
Разбитое корыто комплементарного брака. Ловушка ненасыщаемости
Синдром Дон Кихота. Ловушка романтизма
Психосоматические игры. Ловушка симптома
Инфантильное поколение? Ловушка картины мира одного поколения место заключения. Цена изменений
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