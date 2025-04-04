Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время - К 130-летию со дня рождения

Малинаускене - Лосев и его традиции в наше время
Автор надеется, что читатель сможет найти в этом разделе ответы на такие вопросы: насколько было возможно монашество в миру в советскую эпоху, каким мог быть путь к этому у православных верующих, кто и как помогал им на данном пути. Подобные вопросы возникали и возникают у читателей трудов А. Ф. Лосева, когда они узнают о его монашестве в миру и иногда даже не могут полностью поверить в реальность такого образа жизни у советского профессора. Тем более что тайна монашества четы Лосевых никогда никому не открывалась при их жизни, даже самым близким для них людям.
Имена преподобных Андроника и Афанасии в связи с именами Алексея Федоровича и Валентины Михайловны Лосевых научная общественность впервые услышала на Международной научной конференции «А. Ф. Лосев: философия, филология, культура» к 100-летию со дня его рождения, проходившей в МГУ 18–23 октября 1993 г. О тайном постриге супругов Лосевых в конференц-зале Первого гуманитарного корпуса МГУ сообщила Аза Алибековна Тахо-Годи на пленарном заседании 19 октября в своем докладе «Новые материалы из архива А. Ф. Лосева». Эти новые архивные материалы были связаны с именем, числом и мифом. В докладе Аза Алибековна проследила связи Лосева с афонскими старцами, философами, математиками, обратилась к дневниковым записям из его архива.
Впоследствии в своей книге «Лосев» она напишет об этом событии кратко: «В храме преподобного Сергия, что в Крапивниках, близ Петровки, 18 октября служат панихиду по монахам Андронике и Афанасии. Наконец я осмелилась, удостоверившись в скрытых от посторонних фактах, огласить тайный постриг супругов Лосевых». 22 октября заседание Круглого стола «А. Ф. Лосев как личность» открылся словами А. А. Тахо-Годи, что сегодняшняя дата символична для Алексея Федоровича: это день преподобных Андроника и Афанасии. Впоследствии Аза Алибековна поведала немало о пути четы Лосевых к монашеству: и в докладе на «Лосевских чтениях» 1993 г., и в статье, опубликованной по материалам этого доклада в 1996 г., и особенно во второй главе книги о Лосеве, первое издание которой вышло в 1997, второе (дополненное) — в 2007 г. Возвращается она к этой теме в книге своих воспоминаний «Жизнь и судьба» 2009 г. (особенно в 5-и части) и в некоторых интервью. Именно эти материалы используются ниже в следующем разделе данной статьи.
Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время - К 130-летию со дня рождения
Предисл. проф. Н. Ю. Гвоздецкой. — Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 448 с. : ил.
ISBN 978-5-7533-1916-6
Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ (Н. Ю. Гвоздецкая)
ОТ АВТОРА
I. ЖИЗНЕННОЕ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А. Ф. ЛОСЕВА
1. Алексей Федорович и Валентина Михайловна Лосевы и их небесные покровители в монашестве преподобные Андроник и Афанасия
2. Некоторые проблемы изучения наследия А. Ф. Лосева в области классической филологии
3. Применение лосевских принципов филологического анализа в системном описании лексики
4. Свет и звук в эстетике А. Ф. Лосева (В соавторстве с Н. Г. Полтавцевой)
5. А. Ф. Лосев об обозначениях света в древнегреческой традиции: Гомер
6. А. Ф. Лосев об обозначениях света в древнегреческой традиции: Платон
II. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. Ф. ЛОСЕВА: УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
1. Лосевские традиции в жизни и научно-педагогической деятельности А. А. Тахо-Годи
1.1 Век живи — век учись
1.2 В диалоге с Учителем
1.3 А. А. Тахо-Годи как издатель трудов А. Ф. Лосева
1.4 Лосевские традиции в курсе лекций по античной литературе А. А. Тахо-Годи
1.5 Курс лекций по истории древнегреческого языка А. А. Тахо-Годи (1969/70 уч. г.) — живая нить
1.6 Греческие названия православных икон Божией Матери: Иверская (тип Одигитрия), Владимирская (тип Елеуса) (к 100-летию А. А. Тахо-Годи)
1.7 Международная научная конференция «Свидетель века: к 100-летию Азы Алибековны Тахо-Годи»
2. Лосевские традиции в научно-педагогической деятельности О. С. Широкова
2.1 Олег Сергеевич Широков: другой ракурс
2.2 Международная научная конференция «Наследие трудов О. С. Широкова — к 95-летию со дня рождения профессора МГУ Олега Сергеевича Широкова» (Москва, 22 декабря 2022 года)
2.3 Олег Сергеевич Широков и филологи-классики
3. Продолжение идей Лосева в лингвистике на материале классических и славянских языков
3.1 Вера Васильевна Борисенко
3.2 Ольга Михайловна Савельева
3.3 Мария Акоповна Таривердиева
3.4 Александр Михайлович Камчатнов
4. Продолжение идей А. Ф. Лосева в терминологической области
4.1. Вводные замечания
4.2 Общий обзор публикаций Н. К. Малинаускене о терминах чувственного восприятия
4.3 Обозначения света в эпосе Гомера: существительное φάος/φόως и родственные ему слова
4.4 Обозначения света и блеска в эпосе Гомера
4.5 Продолжение идей А. Ф. Лосева в изучении церковной терминологии
Заключение
Приложение
Инскрипты А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи как культурная традиция
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