Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время - К 130-летию со дня рождения

Автор надеется, что читатель сможет найти в этом разделе ответы на такие вопросы: насколько было возможно монашество в миру в советскую эпоху, каким мог быть путь к этому у православных верующих, кто и как помогал им на данном пути. Подобные вопросы возникали и возникают у читателей трудов А. Ф. Лосева, когда они узнают о его монашестве в миру и иногда даже не могут полностью поверить в реальность такого образа жизни у советского профессора. Тем более что тайна монашества четы Лосевых никогда никому не открывалась при их жизни, даже самым близким для них людям.

Имена преподобных Андроника и Афанасии в связи с именами Алексея Федоровича и Валентины Михайловны Лосевых научная общественность впервые услышала на Международной научной конференции «А. Ф. Лосев: философия, филология, культура» к 100-летию со дня его рождения, проходившей в МГУ 18–23 октября 1993 г. О тайном постриге супругов Лосевых в конференц-зале Первого гуманитарного корпуса МГУ сообщила Аза Алибековна Тахо-Годи на пленарном заседании 19 октября в своем докладе «Новые материалы из архива А. Ф. Лосева». Эти новые архивные материалы были связаны с именем, числом и мифом. В докладе Аза Алибековна проследила связи Лосева с афонскими старцами, философами, математиками, обратилась к дневниковым записям из его архива.

Впоследствии в своей книге «Лосев» она напишет об этом событии кратко: «В храме преподобного Сергия, что в Крапивниках, близ Петровки, 18 октября служат панихиду по монахам Андронике и Афанасии. Наконец я осмелилась, удостоверившись в скрытых от посторонних фактах, огласить тайный постриг супругов Лосевых». 22 октября заседание Круглого стола «А. Ф. Лосев как личность» открылся словами А. А. Тахо-Годи, что сегодняшняя дата символична для Алексея Федоровича: это день преподобных Андроника и Афанасии. Впоследствии Аза Алибековна поведала немало о пути четы Лосевых к монашеству: и в докладе на «Лосевских чтениях» 1993 г., и в статье, опубликованной по материалам этого доклада в 1996 г., и особенно во второй главе книги о Лосеве, первое издание которой вышло в 1997, второе (дополненное) — в 2007 г. Возвращается она к этой теме в книге своих воспоминаний «Жизнь и судьба» 2009 г. (особенно в 5-и части) и в некоторых интервью. Именно эти материалы используются ниже в следующем разделе данной статьи.

Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время - К 130-летию со дня рождения

Предисл. проф. Н. Ю. Гвоздецкой. — Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2024. — 448 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-1916-6

Малинаускене, Надежда Касимовна - А. Ф. Лосев и его традиции в наше время – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ (Н. Ю. Гвоздецкая)

ОТ АВТОРА

I. ЖИЗНЕННОЕ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А. Ф. ЛОСЕВА

1. Алексей Федорович и Валентина Михайловна Лосевы и их небесные покровители в монашестве преподобные Андроник и Афанасия

2. Некоторые проблемы изучения наследия А. Ф. Лосева в области классической филологии

3. Применение лосевских принципов филологического анализа в системном описании лексики

4. Свет и звук в эстетике А. Ф. Лосева (В соавторстве с Н. Г. Полтавцевой)

5. А. Ф. Лосев об обозначениях света в древнегреческой традиции: Гомер

6. А. Ф. Лосев об обозначениях света в древнегреческой традиции: Платон

II. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. Ф. ЛОСЕВА: УЧЕНИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

1. Лосевские традиции в жизни и научно-педагогической деятельности А. А. Тахо-Годи

1.1 Век живи — век учись

1.2 В диалоге с Учителем

1.3 А. А. Тахо-Годи как издатель трудов А. Ф. Лосева

1.4 Лосевские традиции в курсе лекций по античной литературе А. А. Тахо-Годи

1.5 Курс лекций по истории древнегреческого языка А. А. Тахо-Годи (1969/70 уч. г.) — живая нить

1.6 Греческие названия православных икон Божией Матери: Иверская (тип Одигитрия), Владимирская (тип Елеуса) (к 100-летию А. А. Тахо-Годи)

1.7 Международная научная конференция «Свидетель века: к 100-летию Азы Алибековны Тахо-Годи»

2. Лосевские традиции в научно-педагогической деятельности О. С. Широкова

2.1 Олег Сергеевич Широков: другой ракурс

2.2 Международная научная конференция «Наследие трудов О. С. Широкова — к 95-летию со дня рождения профессора МГУ Олега Сергеевича Широкова» (Москва, 22 декабря 2022 года)

2.3 Олег Сергеевич Широков и филологи-классики

3. Продолжение идей Лосева в лингвистике на материале классических и славянских языков

3.1 Вера Васильевна Борисенко

3.2 Ольга Михайловна Савельева

3.3 Мария Акоповна Таривердиева

3.4 Александр Михайлович Камчатнов

4. Продолжение идей А. Ф. Лосева в терминологической области

4.1. Вводные замечания

4.2 Общий обзор публикаций Н. К. Малинаускене о терминах чувственного восприятия

4.3 Обозначения света в эпосе Гомера: существительное φάος/φόως и родственные ему слова

4.4 Обозначения света и блеска в эпосе Гомера

4.5 Продолжение идей А. Ф. Лосева в изучении церковной терминологии

Заключение

Приложение

Инскрипты А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи как культурная традиция