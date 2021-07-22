Малиновский - Секс и вытеснение в обществе дикарей
Психоанализ за последние десять лет приобрел невероятную популярность. Он оказывает все большее влияние на современную литературу, науку и искусство. одно время это было буквально повальное увлечение. И многих глупцов это впечатлило, а многих педантов шокировало и отпугнуло. Автор настоящего труда, несомненно, относится к первым, поскольку в свое время был совершенно очарован теориями Фрейда и риверса, Юнга и Джонса. Но педантизм всегда останется главной страстью ученого, и последующая рефлексия вскоре охладила первоначальный пыл.
Внимательный читатель может проследить этот процесс во всех его нюансах по этой небольшой книге. Однако я не хочу создать впечатление драматического volte-face. я никогда и ни в каком смысле не был приверженцем практики или теории психоанализа; и все-таки, несмотря на чрезмерность притязаний, хаотичность аргументации и нечеткость терминологии психоанализа, я должен признать, что он послужил для меня незаменимым источником вдохновения и ценных указаний относительно определенных аспектов человеческой психологии.
Психоанализ погрузил нас в динамическую теорию сознания, придал практический характер изучению психических процессов, заставил сосредоточиться на детской психологии и истории отдельного человека. Наконец, он выявил скрытые, непризнанные стороны человеческой жизни.
Бронислав Малиновский - Секс и вытеснение в обществе дикарей
(Исследования культуры)
М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 224 с.
ISBN 978-5-7598-0835-0 (в пер.).
ISBN 0-415-25554-6 (англ.)
Бронислав Малиновский - Секс и вытеснение в обществе дикарей - Содержание
Предисловие
I. Формирование комплекса
- 1. Постановка проблемы
- 2. Семья при отцовском праве и материнском праве
- 3. Первый этап семейной драмы
- 4. Отцовство при материнском праве
- 5. Детская сексуальность
- 6. Период ученичества
- 7. Сексуальность на последнем этапе детства
- 8. Пубертатный период
- 9. Матрилинейныый комплекс
II. Зеркало традиции
- 1. Комплекс и миф при материнском праве
- 2. Болезни и перверсии
- 3. Сны и действия
- 4. Сквернословие и миф
III. Психоанализ и антропология
- 1. Разрыв между психоанализом и социологией
- 2. «Вытесненный комплекс»
- 3. «Первопричина культуры»
- 4. Последствия отцеубийства
- 5. Анализ первобытного отцеубийства
- 6. Комплекс или сентимент?
IV. Инстинкт и культура
- 1. Переход от природы к культуре
- 2. Семья как колыбель зарождающейся культуры
- 3. Гон и спаривание у людей и животных
- 4. Брачные отношения
- 5. Родительская любовь
- 6. Устойчивость семейных уз в человеческом обществе
- 7. Пластичность человеческих инстинктов
- 8. От инстинкта к сентименту
- 9. Материнство и соблазн инцеста
- 10. Власть и вытеснение
- 11. Отцовское право и материнское право
- 12. Культура и «комплекс»
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