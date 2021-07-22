Психоанализ за последние десять лет приобрел невероятную популярность. Он оказывает все большее влияние на современную литературу, науку и искусство. одно время это было буквально повальное увлечение. И многих глупцов это впечатлило, а многих педантов шокировало и отпугнуло. Автор настоящего труда, несомненно, относится к первым, поскольку в свое время был совершенно очарован теориями Фрейда и риверса, Юнга и Джонса. Но педантизм всегда останется главной страстью ученого, и последующая рефлексия вскоре охладила первоначальный пыл.

Внимательный читатель может проследить этот процесс во всех его нюансах по этой небольшой книге. Однако я не хочу создать впечатление драматического volte-face. я никогда и ни в каком смысле не был приверженцем практики или теории психоанализа; и все-таки, несмотря на чрезмерность притязаний, хаотичность аргументации и нечеткость терминологии психоанализа, я должен признать, что он послужил для меня незаменимым источником вдохновения и ценных указаний относительно определенных аспектов человеческой психологии.

Психоанализ погрузил нас в динамическую теорию сознания, придал практический характер изучению психических процессов, заставил сосредоточиться на детской психологии и истории отдельного человека. Наконец, он выявил скрытые, непризнанные стороны человеческой жизни.

Бронислав Малиновский - Секс и вытеснение в обществе дикарей

(Исследования культуры)

М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. — 224 с.

ISBN 978-5-7598-0835-0 (в пер.).

ISBN 0-415-25554-6 (англ.)

Бронислав Малиновский - Секс и вытеснение в обществе дикарей - Содержание

Предисловие

I. Формирование комплекса

1. Постановка проблемы

2. Семья при отцовском праве и материнском праве

3. Первый этап семейной драмы

4. Отцовство при материнском праве

5. Детская сексуальность

6. Период ученичества

7. Сексуальность на последнем этапе детства

8. Пубертатный период

9. Матрилинейныый комплекс

II. Зеркало традиции

1. Комплекс и миф при материнском праве

2. Болезни и перверсии

3. Сны и действия

4. Сквернословие и миф

III. Психоанализ и антропология

1. Разрыв между психоанализом и социологией

2. «Вытесненный комплекс»

3. «Первопричина культуры»

4. Последствия отцеубийства

5. Анализ первобытного отцеубийства

6. Комплекс или сентимент?

IV. Инстинкт и культура