Малий біблійний енциклопедичний словник

Авторизований переклад Wycliffe Bible Encyclopedia (літери I, J, Р, X, Y, Z) Миколи Заболотного. - Без вихідних даних. – 394 с.

БАТЬКИ

Хоча слова «батько» і «мати» багато разів вживаються в обох заповітах, та слово «батьки» вживається тільки в Н.З. Ісусові батьки принесли Його в храм дитиною, «щоб за Нього вчинити за законним звичаєм» (Лк. 2:27). Також на свято Пасхи батьки з дванадцятирічним Ісусом прийшли в храм (Лк. 2:41-42). В інших випадках вживаються слова «батько» і «мати».

В Н.З. сильний наголос ставиться на слухняність батькам і повагу до них. Ця частина християнства походить із С.З. тому, що в п’ятій заповіді наказано поважати батька і матір. І це заповідь з обітницею (Вих. 20:12; П.З. 5:16; Прип. 1:18; 6:20 і та ін.). Павло до Еф. 6:1 і Кол. 3:20.нагадує дітям про відповідальність щодо своїх батьківірключає неслухняність батькам до найбільших гріхів (Рим. 1:30; 2Тим. 3:2).

Подібний наказ Павло дає батькам щодо їхньої відповідальності за своїх дітей. Бо саме батьки повинні збирати маєтки дітям, а не діти батькам (2Кор. 12:14). Далі він наказує «не дратувати дітей, щоб на дусі не впали вони» (Кол. 3:21), але щоб «виховували їх в напоминанні й остереженні Божому» (Еф. 6:4).