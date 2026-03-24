Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Малий біблійний енциклопедичний словник

Малий біблійний енциклопедичний словник
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Reference

Малий біблійний енциклопедичний словник

Авторизований переклад Wycliffe Bible Encyclopedia (літери I, J, Р, X, Y, Z) Миколи Заболотного. - Без вихідних даних. – 394 с.

БАТЬКИ

Хоча слова «батько» і «мати» багато разів вживаються в обох заповітах, та слово «батьки» вживається тільки в Н.З. Ісусові батьки принесли Його в храм дитиною, «щоб за Нього вчинити за законним звичаєм» (Лк. 2:27). Також на свято Пасхи батьки з дванадцятирічним Ісусом прийшли в храм (Лк. 2:41-42). В інших випадках вживаються слова «батько» і «мати».

В Н.З. сильний наголос ставиться на слухняність батькам і повагу до них. Ця частина християнства походить із С.З. тому, що в п’ятій заповіді наказано поважати батька і матір. І це заповідь з обітницею (Вих. 20:12; П.З. 5:16; Прип. 1:18; 6:20 і та ін.). Павло до Еф. 6:1 і Кол. 3:20.нагадує дітям про відповідальність щодо своїх батьківірключає неслухняність батькам до найбільших гріхів (Рим. 1:30; 2Тим. 3:2).

Подібний наказ Павло дає батькам щодо їхньої відповідальності за своїх дітей. Бо саме батьки повинні збирати маєтки дітям, а не діти батькам (2Кор. 12:14). Далі він наказує «не дратувати дітей, щоб на дусі не впали вони» (Кол. 3:21), але щоб «виховували їх в напоминанні й остереженні Божому» (Еф. 6:4).

Views 49
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

