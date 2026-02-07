Малкольм - Состояние сна
«Состояние сна» — это одна из самых провокационных работ в аналитической философии XX века. Норман Малкольм пытается доказать, что наш привычный язык заставляет нас верить, будто сон — это некое «кино», которое мы смотрим ночью. С его точки зрения, сон — это логическая конструкция, возникающая только в момент пробуждения, когда мы начинаем рассказывать историю.
Эта книга заставляет читателя пересмотреть основы того, что мы называем «сознанием» и «опытом». Она крайне полезна для тех, кто интересуется философией языка и психологией, так как учит отделять биологические факты от лингвистических структур, в которых мы эти факты интерпретируем. Даже если вы не согласитесь с выводами Малкольма, его безупречная логика заставит вас по-новому взглянуть на то, что происходит с вами каждую ночь.
Малкольм Н. - Состояние сна
Пер. с англ. В.П. Руднева. — М.: Академический проект, 2020. — 212 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-3451-3
Малкольм Н. - Состояние сна - Содержание
Как сделаны сновидения?
Норман Малкольм. Состояние сна
Введение
Глава 1. Утверждение о том, что некто спит
Глава 2. Суждение о том, что некто спит
Глава 3. Сравнение предложений «Я сплю» и «Мне больно»
Глава 4. Два возражения
Глава 5. Критерии сна
Глава 6. Явления, сходные со сном
Глава 7. Глубокий сон
Глава 8. Суждения во сне
Глава 9. Приложение к другим психическим феноменам
Глава 10. Сон как исключение
Глава 11. Понятие сновидения
Глава 12. Временная локализация и продолжительность сновидений
Глава 13. Странный феномен
Глава 14. Неразрывная связь между сновидением и бодрствованием
Глава 15. Сновидения и скептицизм
Глава 16. Принцип когерентности
Глава 17. Знаю ли я, что я не сплю?
Приложения. Сновидения и психиатрия
Библиография
В.П. Руднев. Новая модель сновидения
1.
2. Спящему только кажется, что он видит сны
3. Человек одновременно ни спит, ни не спит
4. Снег. А на снегу щепка
5. Сновидение и реальность образуют континуум
6. Если человек идет за картошкой, то, значит, ему нужна еда
7. Какое у тебя настроение?
8. Люби Бога и делай, что хочешь!
9. Сон — это часть жизни
10. Сегодня ночью я крепко спал
11. Незабудка
12. Можно ли запретить человеку помнить?
13. Я летел над Москвой
14. Реальность и странные объекты
15. Скромное обаяние шизофрении
16. Истерическое сновидение
17. Чем черно-белое кино отличается от цветного?
18. Семантические фонемы
19. Феноменология сновидения
20. Сновидение — это когда мы не боимся проспать
21. Реальное всегда несет смерть
22. Имя Матери
23. Забвение себя
24. «У меня вышла бумага»
25. Сновидения вообще не нужно толковать
26. Гениальным быть невыгодно
27. А как же Иисус Христос?
28. Аттрактор находится внутри вас!
29. Mein Reich ist nicht von dieser Welt
30. Я таки вижу во сне отца
31. Эвакуация в сон
32. Я знаю, что это дерево
33. Мы зачарованы психопатологией
34. Сновидение — это круглый квадрат
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