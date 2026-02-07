«Состояние сна» — это одна из самых провокационных работ в аналитической философии XX века. Норман Малкольм пытается доказать, что наш привычный язык заставляет нас верить, будто сон — это некое «кино», которое мы смотрим ночью. С его точки зрения, сон — это логическая конструкция, возникающая только в момент пробуждения, когда мы начинаем рассказывать историю.

Эта книга заставляет читателя пересмотреть основы того, что мы называем «сознанием» и «опытом». Она крайне полезна для тех, кто интересуется философией языка и психологией, так как учит отделять биологические факты от лингвистических структур, в которых мы эти факты интерпретируем. Даже если вы не согласитесь с выводами Малкольма, его безупречная логика заставит вас по-новому взглянуть на то, что происходит с вами каждую ночь.

Малкольм Н. - Состояние сна

Пер. с англ. В.П. Руднева. — М.: Академический проект, 2020. — 212 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-3451-3

Малкольм Н. - Состояние сна - Содержание

Как сделаны сновидения?

Норман Малкольм. Состояние сна

Введение

Глава 1. Утверждение о том, что некто спит

Глава 2. Суждение о том, что некто спит

Глава 3. Сравнение предложений «Я сплю» и «Мне больно»

Глава 4. Два возражения

Глава 5. Критерии сна

Глава 6. Явления, сходные со сном

Глава 7. Глубокий сон

Глава 8. Суждения во сне

Глава 9. Приложение к другим психическим феноменам

Глава 10. Сон как исключение

Глава 11. Понятие сновидения

Глава 12. Временная локализация и продолжительность сновидений

Глава 13. Странный феномен

Глава 14. Неразрывная связь между сновидением и бодрствованием

Глава 15. Сновидения и скептицизм

Глава 16. Принцип когерентности

Глава 17. Знаю ли я, что я не сплю?

Приложения. Сновидения и психиатрия

Библиография

В.П. Руднев. Новая модель сновидения