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Малкольм - Состояние сна

Малкольм - Состояние сна
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Series Психологические технологии (35 books)

«Состояние сна» — это одна из самых провокационных работ в аналитической философии XX века. Норман Малкольм пытается доказать, что наш привычный язык заставляет нас верить, будто сон — это некое «кино», которое мы смотрим ночью. С его точки зрения, сон — это логическая конструкция, возникающая только в момент пробуждения, когда мы начинаем рассказывать историю.

Эта книга заставляет читателя пересмотреть основы того, что мы называем «сознанием» и «опытом». Она крайне полезна для тех, кто интересуется философией языка и психологией, так как учит отделять биологические факты от лингвистических структур, в которых мы эти факты интерпретируем. Даже если вы не согласитесь с выводами Малкольма, его безупречная логика заставит вас по-новому взглянуть на то, что происходит с вами каждую ночь.

Малкольм Н. - Состояние сна

Пер. с англ. В.П. Руднева. — М.: Академический проект, 2020. — 212 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-3451-3

Малкольм Н. - Состояние сна - Содержание

Как сделаны сновидения?

Норман Малкольм. Состояние сна

  • Введение

  • Глава 1. Утверждение о том, что некто спит

  • Глава 2. Суждение о том, что некто спит

  • Глава 3. Сравнение предложений «Я сплю» и «Мне больно»

  • Глава 4. Два возражения

  • Глава 5. Критерии сна

  • Глава 6. Явления, сходные со сном

  • Глава 7. Глубокий сон

  • Глава 8. Суждения во сне

  • Глава 9. Приложение к другим психическим феноменам

  • Глава 10. Сон как исключение

  • Глава 11. Понятие сновидения

  • Глава 12. Временная локализация и продолжительность сновидений

  • Глава 13. Странный феномен

  • Глава 14. Неразрывная связь между сновидением и бодрствованием

  • Глава 15. Сновидения и скептицизм

  • Глава 16. Принцип когерентности

  • Глава 17. Знаю ли я, что я не сплю?

  • Приложения. Сновидения и психиатрия

  • Библиография

В.П. Руднев. Новая модель сновидения

  • 1.

  • 2. Спящему только кажется, что он видит сны

  • 3. Человек одновременно ни спит, ни не спит

  • 4. Снег. А на снегу щепка

  • 5. Сновидение и реальность образуют континуум

  • 6. Если человек идет за картошкой, то, значит, ему нужна еда

  • 7. Какое у тебя настроение?

  • 8. Люби Бога и делай, что хочешь!

  • 9. Сон — это часть жизни

  • 10. Сегодня ночью я крепко спал

  • 11. Незабудка

  • 12. Можно ли запретить человеку помнить?

  • 13. Я летел над Москвой

  • 14. Реальность и странные объекты

  • 15. Скромное обаяние шизофрении

  • 16. Истерическое сновидение

  • 17. Чем черно-белое кино отличается от цветного?

  • 18. Семантические фонемы

  • 19. Феноменология сновидения

  • 20. Сновидение — это когда мы не боимся проспать

  • 21. Реальное всегда несет смерть

  • 22. Имя Матери

  • 23. Забвение себя

  • 24. «У меня вышла бумага»

  • 25. Сновидения вообще не нужно толковать

  • 26. Гениальным быть невыгодно

  • 27. А как же Иисус Христос?

  • 28. Аттрактор находится внутри вас!

  • 29. Mein Reich ist nicht von dieser Welt

  • 30. Я таки вижу во сне отца

  • 31. Эвакуация в сон

  • 32. Я знаю, что это дерево

  • 33. Мы зачарованы психопатологией

  • 34. Сновидение — это круглый квадрат

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Added 07.02.2026
Author brat christifid
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