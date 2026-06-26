Малков - Древнецерковные толкования трудных мест Четвероевангелия

Хорошо известно, что Четвероевангелие содержит многочисленные таинственные догматические и духовно-нравственные смыслы, что оно сложно для понимания. Книга П. Ю. Малкова «Древнецерковные толкования трудных мест Четвероевангелия. Богословский анализ содержания источников. Три очерка» посвящена обзору святоотеческих толкований ряда фрагментов из писаний святых апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Древнецерковные ответы на недоуменные вопросы легли в основу трех очерков, составивших данную книгу. В своем труде автор исследует, как следует понимать богословское и нравственное значение речения Спасителя о Царстве Небесном, которое силою берется (Мф. 11:12), почему во время исцеления страдавшей кровотечением женщины Господь произнес: «Кто прикоснулся ко Мне?» (Мк. 5:31; Лк. 8:45), и каков был смысл пророчества первосвященника Каиафы о смерти одного человека за весь народ (Ин. 11:49-50).

Малков Петр – Древнецерковные толкования трудных мест Четвероевангелия – Богословский анализ содержания источников. Три очерка

Науч. ред. прот. Олег Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2026. – 432 с.

ISBN 978-5-7429-1743-4

Малков Петр – Древнецерковные толкования трудных мест Четвероевангелия – Содержание