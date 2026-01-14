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Малков Петр - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия Иоанна

Малков Пётр Юрьевич - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия от Иоанна
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology

Древнецерковные толкователи настойчиво подчеркивают, что Иоанн проповедует о Боге Слове именно как о сделавшемся Человеком: как о Сыне Божием, пришедшем в мир во плоти , и тем мир спасшем. Причем дело совершённое здесь Сыном Божиим - Его Воплощение и Крестная Смерть - есть дар и подвиг Его общей с Отцом Божественной любви. Святитель Григорий Палама в «Беседе в день памяти святого апостола и евангелиста и весьма возлюбленного Христом Иоанна Богослова» свидетельствует, что Иоанн «возвестил нам Само сшедшее с Неба Слово, ставшее ради нас плотью (ер. : Ин. l: 14), и яснейшим образом изобразил всё Его жительство во плоти на земле: слова, дела, Страсти , Воскресение, совершившееся после Креста, и последовавшее за этим Восшествие на Небеса (ер.: Ин. 20: 1 7), откуда Он и сошел . И это всё, чему он [ Иоанн ] сам бьm очевидец, он описал ради нас, дабы мы спаслись.

Малков Пётр Юрьевич - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия от Иоанна - Богословский анализ содержания источников - Три очерка

П. Ю. Малков. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 312 с.

ISBN 978-5-7429-1517-1

Малков Пётр Юрьевич - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия от Иоанна - Богословский анализ содержания источников - Три очерка - Содержание

  • Введение

  • Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому (Ин. 9:6): чудо исцеления Христом слепорожденного в древнецерковной экзегезе

  • Иисус прослезился (Ин. 1 1 : 35): слезы и скорбь Сына Божия у гробницы праведного Лазаря в древнецерковной экзегезе

  • Не прикасайся ко Мне (Ин. 20: 17) - подай руку твою и вложи в ребра Мои (Ин. 20:27): явление Воскресшего Христа Марии Магдалине и уверение апостола Фомы в древнецерковной экзегезе

  • Благодарности

  • Принятые сокращения наименований библейских переводов и патристических серий

  • Источники и литератур

  • Именной указатель древнехристианских писателей

Views 957
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (1 comment)

Y
yuniy 3 years ago

Благодарим!

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