Малков Петр - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия Иоанна

Древнецерковные толкователи настойчиво подчеркивают, что Иоанн проповедует о Боге Слове именно как о сделавшемся Человеком: как о Сыне Божием, пришедшем в мир во плоти , и тем мир спасшем. Причем дело совершённое здесь Сыном Божиим - Его Воплощение и Крестная Смерть - есть дар и подвиг Его общей с Отцом Божественной любви. Святитель Григорий Палама в «Беседе в день памяти святого апостола и евангелиста и весьма возлюбленного Христом Иоанна Богослова» свидетельствует, что Иоанн «возвестил нам Само сшедшее с Неба Слово, ставшее ради нас плотью (ер. : Ин. l: 14), и яснейшим образом изобразил всё Его жительство во плоти на земле: слова, дела, Страсти , Воскресение, совершившееся после Креста, и последовавшее за этим Восшествие на Небеса (ер.: Ин. 20: 1 7), откуда Он и сошел . И это всё, чему он [ Иоанн ] сам бьm очевидец, он описал ради нас, дабы мы спаслись.

Малков Пётр Юрьевич - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия от Иоанна - Богословский анализ содержания источников - Три очерка

П. Ю. Малков. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 312 с.

ISBN 978-5-7429-1517-1

Малков Пётр Юрьевич - Древнецерковные толкования трудных мест Евангелия от Иоанна - Богословский анализ содержания источников - Три очерка - Содержание