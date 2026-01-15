Малков - По образу Слова

Если христианских толкователей при их обращении к Священной библейской истории в первую очередь привлекал именно сюжет сотворения человека, то — уже в рамках этого повествования — экзегетов прежде всего занимали приведенные здесь слова Создателя о том особом способе, которым должен был быть сотворен человек; Господь говорит здесь о Своем намерении создать человека по Собственному образу и подобию. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1. 26—27).

Что же такое этот образ Божий, по которому создается Адам? Возможно ли дать ему некое более или менее исчерпывающее определение?

Прежде чем попытаться дать ответ на этот вопрос, отметим, что в православной антропологии было издревле принято различать сам заложенный в нас Божественный образ и черты этого образа — проявляющиеся в отдельных сторонах нашей природы и наших людских способностях. При этом под чертами образа Божия в человеке, как правило, понимают отраженные в нем различные Божественные совершенства: разумность, свободную волю, бессмертность, господственное положение в мироздание, святость (вернее, способность к нравственному совершенству), дар творчества, а также отображаемые в людях свойства внутритроичной жизни Божества. Однако, говоря о подобных человеческих богообразных свойствах, Святые Отцы всегда избегают каких-либо «самодостаточных» и формальных определений понятия «образ Божий». Как учит святитель Епифаний Кипрский, «совершенно не должно определять или усиливаться открыть, в какой части заключается образ Божий, но надобно признать, что образ Божий находится вообще в человеке... Надобно верить, что образ Божий находится в человеке, и притом во всем человеке. А где находится и где заключается образ Божий, это ведомо Самому единому Богу, по благодати Своей даровашему Свой образ человеку» . Создание такого полного определения о заключенном в нас Божественном образе представляется Святым Отцам попросту невозможным, как невозможно исчерпать словесными определениями понятие о Самом Первообразе — Боге.

Петр Юрьевич Малков - По образу Слова - Статьи

М.: Издательство ПСТГУ, 2007. - 227 с.

ISBN 978-5-7429-0278-5

Петр Юрьевич Малков - По образу Слова - Статьи - Содержание

От автора

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По образу Слова

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