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Малков - Преображение Господне

Малков - Преображение Господне
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Series Святые отцы о церковных праздниках (11 books)

Преображение Господне - одно из важнейших в годичном церковном круге православных торжеств. Оно относится к числу так называемых двунадесятых (то есть двенадцати главнейших) праздников церковного календаря. Праздник Преображения всегда отмечается в один и тот же день - 6 августа (по старому стилю) / 19 августа (по новому стилю). Несмотря на то что Преображение приходится на довольно строгий Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа (по новому стилю), это всегда радостный и светлый летний праздник.

Первые по времени свидетельства о церковном праздновании Преображения - довольно древние, они относятся еще к V столетию. Однако сам праздник получил широкое распространение на Православном Востоке - прежде всего в Византии - все же позднее: в VII-VIII веках. На Западе, в отличие от Византии, праздник Преображения не имел в сознании верующих такого уж большого значения; здесь он оказался установлен как повсеместный лишь в середине XV столетия...

Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей

М.: Никея, 2018. - 312 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-91761-884-5

Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

  • Петр Малков - Божественная слава Фавора: святоотеческие проповеди на Преображение

  • Фавор: радость восхождения к Богу

  • Новозаветное событие Преображения

  • Фавор: гора Преображения

  • Церковный праздник Преображения Господня

  • Древние святоотеческие проповеди на Преображение

  • Святоотеческая традиция: всегда современное Предание

  • О содержании этой книги

  • Путь к Преображению: что случилось до Фавора?

  • Место Преображения: вершина горы

  • Петр, Иаков и Иоанн: почему они?

  • Преображение и молитва

  • Преображение Христа: духовные причины и цель чуда

  • Фаворский Свет: Христос - свет миру

  • Фаворский Свет: сияние нетварных Божественных энергий

  • Сияние лица и одежд Христа

  • Преображение: перемена во Христе или в апостолах?

  • Промежуточный итог: три основания Фаворского чуда

  • Предназначение христианина: путь на гору Преображения

  • Преображение и окружающий мир

  • Преображение как прообраз Второго Пришествия и славы вечной жизни

  • Свидетели славы Преображения: Моисей и Илия

  • Три горы Богоявления: Синай, Хорив, Фавор

  • Ошибка Петра

  • Явление на Фаворе Бога Троицы: глас из облака

  • Ужас и сон апостолов

  • Спуск с Фавора

  • Схождение с Фавора как путь на Фавор

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ГОСПОДНЕМ

  • Святитель Иоанн Златоуст - Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 56-я

  • Преподобный Ефрем Сирин - Слово на Преображение Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа (spuria)

  • Блаженный Августин, епископ Гиппонский - Две проповеди на Преображение

    • Проповедь 79 А

    • Проповедь 78

  • Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Преображение Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

  • Преподобный Иоанн Дамаскин - Слово на Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа

  • Преподобный Феодор Студит - Оглашение 20-е. О том, что должно хранить красоту и привлекательность души незапятнанной, и о раскаянии

  • Святитель Феолипт Филадельфийский - Оглашение 8-е в честь праздника Преображения Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

  • Преподобный Григорий Синаит - Слово на святое Преображение Господа нашего Иисуса Христа

  • Святитель Григорий Палама - Две гомилии на святое Преображение Господне

    • Гомилия 34-я. На святое Преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

    • Гомилия 35-я. На то же Преображение Господне

  • Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский - Два слова на Преображение Господне

  • Слово на Преображение Господне (1820 год)

  • Слово в день Преображения Господня (1845 год)

  • Святитель Феофан Затворник - Слово на Преображение Господне

  • Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Преображение Господне

  • Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в день Преображения Господня о Свете духовном

Список источников и литературы

Источники

Литература

Views 250
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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