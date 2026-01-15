Малков - Преображение Господне
Преображение Господне - одно из важнейших в годичном церковном круге православных торжеств. Оно относится к числу так называемых двунадесятых (то есть двенадцати главнейших) праздников церковного календаря. Праздник Преображения всегда отмечается в один и тот же день - 6 августа (по старому стилю) / 19 августа (по новому стилю). Несмотря на то что Преображение приходится на довольно строгий Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа (по новому стилю), это всегда радостный и светлый летний праздник.
Первые по времени свидетельства о церковном праздновании Преображения - довольно древние, они относятся еще к V столетию. Однако сам праздник получил широкое распространение на Православном Востоке - прежде всего в Византии - все же позднее: в VII-VIII веках. На Западе, в отличие от Византии, праздник Преображения не имел в сознании верующих такого уж большого значения; здесь он оказался установлен как повсеместный лишь в середине XV столетия...
Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей
М.: Никея, 2018. - 312 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-91761-884-5
Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей - Содержание
Петр Малков - Божественная слава Фавора: святоотеческие проповеди на Преображение
Фавор: радость восхождения к Богу
Новозаветное событие Преображения
Фавор: гора Преображения
Церковный праздник Преображения Господня
Древние святоотеческие проповеди на Преображение
Святоотеческая традиция: всегда современное Предание
О содержании этой книги
Путь к Преображению: что случилось до Фавора?
Место Преображения: вершина горы
Петр, Иаков и Иоанн: почему они?
Преображение и молитва
Преображение Христа: духовные причины и цель чуда
Фаворский Свет: Христос - свет миру
Фаворский Свет: сияние нетварных Божественных энергий
Сияние лица и одежд Христа
Преображение: перемена во Христе или в апостолах?
Промежуточный итог: три основания Фаворского чуда
Предназначение христианина: путь на гору Преображения
Преображение и окружающий мир
Преображение как прообраз Второго Пришествия и славы вечной жизни
Свидетели славы Преображения: Моисей и Илия
Три горы Богоявления: Синай, Хорив, Фавор
Ошибка Петра
Явление на Фаворе Бога Троицы: глас из облака
Ужас и сон апостолов
Спуск с Фавора
Схождение с Фавора как путь на Фавор
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ГОСПОДНЕМ
Святитель Иоанн Златоуст - Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 56-я
Преподобный Ефрем Сирин - Слово на Преображение Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа (spuria)
Блаженный Августин, епископ Гиппонский - Две проповеди на Преображение
Проповедь 79 А
Проповедь 78
Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Преображение Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Преподобный Иоанн Дамаскин - Слово на Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа
Преподобный Феодор Студит - Оглашение 20-е. О том, что должно хранить красоту и привлекательность души незапятнанной, и о раскаянии
Святитель Феолипт Филадельфийский - Оглашение 8-е в честь праздника Преображения Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Преподобный Григорий Синаит - Слово на святое Преображение Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Григорий Палама - Две гомилии на святое Преображение Господне
Гомилия 34-я. На святое Преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Гомилия 35-я. На то же Преображение Господне
Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский - Два слова на Преображение Господне
Слово на Преображение Господне (1820 год)
Слово в день Преображения Господня (1845 год)
Святитель Феофан Затворник - Слово на Преображение Господне
Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Преображение Господне
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в день Преображения Господня о Свете духовном
Список источников и литературы
Источники
Литература
No comments yet. Be the first!