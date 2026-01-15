Преображение Господне - одно из важнейших в годичном церковном круге православных торжеств. Оно относится к числу так называемых двунадесятых (то есть двенадцати главнейших) праздников церковного календаря. Праздник Преображения всегда отмечается в один и тот же день - 6 августа (по старому стилю) / 19 августа (по новому стилю). Несмотря на то что Преображение приходится на довольно строгий Успенский пост, длящийся с 14 по 27 августа (по новому стилю), это всегда радостный и светлый летний праздник.

Первые по времени свидетельства о церковном праздновании Преображения - довольно древние, они относятся еще к V столетию. Однако сам праздник получил широкое распространение на Православном Востоке - прежде всего в Византии - все же позднее: в VII-VIII веках. На Западе, в отличие от Византии, праздник Преображения не имел в сознании верующих такого уж большого значения; здесь он оказался установлен как повсеместный лишь в середине XV столетия...

Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей

М.: Никея, 2018. - 312 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).

ISBN 978-5-91761-884-5

Петр Малков - Преображение Господне - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков - Божественная слава Фавора: святоотеческие проповеди на Преображение

Фавор: радость восхождения к Богу

Новозаветное событие Преображения

Фавор: гора Преображения

Церковный праздник Преображения Господня

Древние святоотеческие проповеди на Преображение

Святоотеческая традиция: всегда современное Предание

О содержании этой книги

Путь к Преображению: что случилось до Фавора?

Место Преображения: вершина горы

Петр, Иаков и Иоанн: почему они?

Преображение и молитва

Преображение Христа: духовные причины и цель чуда

Фаворский Свет: Христос - свет миру

Фаворский Свет: сияние нетварных Божественных энергий

Сияние лица и одежд Христа

Преображение: перемена во Христе или в апостолах?

Промежуточный итог: три основания Фаворского чуда

Предназначение христианина: путь на гору Преображения

Преображение и окружающий мир

Преображение как прообраз Второго Пришествия и славы вечной жизни

Свидетели славы Преображения: Моисей и Илия

Три горы Богоявления: Синай, Хорив, Фавор

Ошибка Петра

Явление на Фаворе Бога Троицы: глас из облака

Ужас и сон апостолов

Спуск с Фавора

Схождение с Фавора как путь на Фавор

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПРЕОБРАЖЕНИИ ГОСПОДНЕМ

Святитель Иоанн Златоуст - Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 56-я

Преподобный Ефрем Сирин - Слово на Преображение Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа (spuria)

Блаженный Августин, епископ Гиппонский - Две проповеди на Преображение Проповедь 79 А Проповедь 78

Святитель Прокл Константинопольский - Слово на Преображение Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Преподобный Иоанн Дамаскин - Слово на Преображение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа

Преподобный Феодор Студит - Оглашение 20-е. О том, что должно хранить красоту и привлекательность души незапятнанной, и о раскаянии

Святитель Феолипт Филадельфийский - Оглашение 8-е в честь праздника Преображения Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Преподобный Григорий Синаит - Слово на святое Преображение Господа нашего Иисуса Христа

Святитель Григорий Палама - Две гомилии на святое Преображение Господне Гомилия 34-я. На святое Преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Гомилия 35-я. На то же Преображение Господне

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский - Два слова на Преображение Господне

Слово на Преображение Господне (1820 год)

Слово в день Преображения Господня (1845 год)

Святитель Феофан Затворник - Слово на Преображение Господне

Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Преображение Господне

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский - Слово в день Преображения Господня о Свете духовном

Список источников и литературы

Источники

Литература