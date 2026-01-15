Малков - Пятидесятница

Некогда, еще до грехопадения, обитавшим в раю Адаму и Еве было открыто множество глубочайших тайн Божественной жизни. Среди них, конечно же, было и знание о Боге именно как о Троице. По словам святителя Григория Паламы, размышляющего об этом в «Гомилии 61-й на Богоявление», Господь при создании первых людей и в начале их пребывания в раю «явил» им «вместе с этим и Триипостасность... Божества».

Были они исполнены и внутреннего присутствия Третьего Лица Пресвятой Троицы — Святого Духа. Как говорит об этом в своей «Беседе 12-й» преподобный Макарий Египетский, в раю «Адам... был... причастником небесного образа... имел в себе и Духа Святого... имел он все». Однако вместе с отпадением человека от Бога эта Божественная тайна — бытие Бога как Троицы, как и многие другие открытые человеку тогда в раю небесные таинства, оказалась людским родом позабыта.

Пятидесятница (день Святой Троицы) и сошествие Святого Духа

Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П.Ю. Малков

М.: Никея, 2019. 400 с.

Серия "Святые отцы о церковных праздниках"

ISBN 978-5-907202-15-3

Пятидесятница (день Святой Троицы) и сошествие Святого Духа - Содержание

Петр Малков - «Призывайте же на себя Святого Духа»: святоотеческие проповеди на Пятидесятницу

Святоотеческие проповеди о Пятидесятнице и Сошествии Святого Духа

Святитель Григорий Нисский - Слово о Святом Духе

Святитель Амвросий Медиоланский - Слово в день Пятидесятницы (spuria)

Святитель Иоанн Златоуст - Три беседы на Пятидесятницу

Святитель Максим Туринский - Две проповеди на Пятидесятницу

Блаженный Августин - Три проповеди на Пятидесятницу

Святитель Прокл Константинопольский - Три слова на Пятидесятницу

Святитель Лев Великий - Слово на святую Пятидесятницу

Святитель Григорий Великий (Двоеслов) - Беседа 30-я. Сказанная к народу в храме святого апостола Петра в день святой Пятидесятницы

Преподобный Феодор Студит - Оглашение 9-е. О сошествии Святого Духа

Святитель Григорий Палама - Гомилия 24-я. О совершившемся в день Пятидесятницы явлении Божественного Духа и о покаянии

Святитель Филарет Московский - Два слова

Святитель Феофан Затворник - Слово на Пятидесятницу

Святой праведный Иоанн Кронштадтский - Слово в день Святой Троицы

Святой праведный Алексий Менёв - Слово на день Пятидесятницы. О благодатных действиях Святого Духа на христиан

Святитель Николай Сербский (Велимирович) - День Святой Троицы. Пятидесятница. Евангелие о сошествии Духа Святого

Святитель Лука Крымский - Два слова в день сошествия Святого Духа

Список источников и литературы