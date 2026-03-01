Малков - Роль новейших научных данных и апологетики

Выпускная квалификационная работа «Роль новейших научных данных и современной апологетики во внутрицерковном образовании» (2024), представленная Д.В. Малковым в Тюменской библейской семинарии, исследует критическую необходимость интеграции научного дискурса в современную христианскую педагогику. Автор утверждает, что стремительное развитие естествознания, археологии и аналитической философии в XXI веке предоставляет верующим беспрецедентный объем доказательств исторической и метафизической достоверности Библии. Основной акцент сделан на преодолении «фидеистического» (слепого) мировоззрения, которое часто делает христиан уязвимыми перед лицом секулярной критики из-за отсутствия знаний о реальных научных фактах.

В основной части исследования подробно разбираются «неслучайные» свойства мироздания, указывающие на наличие Разумного Замысла (Intelligent Design). Малков анализирует антропный принцип и сложность биологических систем, сопоставляя их с библейским учением о Творении. Значительное внимание уделено интеллектуальной честности в науке: автор приводит пример знаменитого атеиста Энтони Флю, который на закате жизни признал существование Бога, основываясь именно на последних открытиях генетики и физики. Работа доказывает, что современная апологетика способна эффективно отвечать на вызовы материализма, демонстрируя глубокое единство между «книгой Природы» и «книгой Писания».

Заключительная часть работы посвящена практическим рекомендациям по реформированию внутрицерковного образования. Автор предлагает внедрять апологетические модули в программы подготовки проповедников и учителей воскресных школ, чтобы сформировать у паствы целостное и интеллектуально обоснованное библейское видение мира. Малков подчеркивает, что апологетика не должна быть изолированной дисциплиной, но стать фундаментом для воспитания уверенного в своих убеждениях поколения христиан, способного вести аргументированный диалог с современным обществом. Исследование опирается на труды таких мыслителей, как Уильям Крейг, Алвин Плантинга и Сергей Головин.

Тюмень/Пенза: ТБС ХВЕ, 2024. — 80 с.

Научный руководитель: П. Н. Столяров

