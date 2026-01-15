Малков - Возлюбивший Христа

Книга, которую ныне держит в руках читатель, — результат целого ряда безуспешных попыток ее автора обнаружить в современной христианской литературе ясные и развернутые ответы на те вопросы, что неизбежно возникают при вдумчивом обращении к одному из самых загадочных библейских текстов — книге Иова.

Следует честно признать: весьма не простая для истолкования, книга Иова чаще всего вынуждает ее современных исследователей ограничиваться рассмотрением лишь тех или иных частных богословских вопросов, связанных с историей ветхозаветного страдальца; при этом такие ученые, как правило, вообще стремятся избегать каких бы то ни было четких смысловых обобщений, связанных с глубинной сутью истории Иова.

Современные авторы активно занимаются исследованием жанровых особенностей библейского текста, выявляют его очевидные литературные параллели в древневосточной литературе. Касаются они в своих научных работах и вопроса о времени создания памятника, проблемы его авторства. Также они концентрируют внимание и на различных, отраженных в библейском тексте исторических и бытовых реалиях эпохи жизни Иова. Главные же вопросы: ради чего Бог попускает Иову его страдания? и: какие духовные дары ветхозаветный праведник получает в результате своих несчастий? — остаются здесь почти без ответа; эти вопросы, как правило, рассматриваются современными авторами лишь вскользь.

Конечно же я не стану утверждать, что в Новое время (в том числе и в нашей отечественной библеистике XIX-XXI столетий) о книге Иова не было написано никаких работ, успешно раскрывающих ее духовный смысл; разумеется, это не так. Существуют очень хорошие книги, целиком или частично посвященные богословскому и нравственному содержанию книги Иова и при этом весьма точно затрагивающие ее важнейшие смысловые узлы.

Назову здесь, например, труд A.M. (архимандрита Феодора) Бухарева «Святой Иов Многострадальный: обозрение его времени и искушения, по его книге»[1], а также очень интересную и яркую современную брошюру Ф. Н. Козырева «Искушение и победа святого Иова»[2]. Отдельные аспекты нравственного учения книги удачно раскрыты в «Комментарии» В. Романенко[3]. Как мне представляется, вполне верно расставлены смысловые акценты — в отношении духовного содержания книги Иова — и в общем учебном курсе протоиерея Геннадия Егорова «Священное Писание Ветхого Завета»[4].

Вместе с тем абсолютное большинство авторов Нового времени, пишущих о книге Иова, к сожалению, почти никак не использует тот важнейший вероучительный и нравственно-богословский материал, что предлагает нам — в связи с книгой Иова — святоотеческая экзегетическая традиция. Но ведь именно в святоотеческом наследии мы, по моему убеждению, как раз и можем обнаружить все нужные ответы на те важнейшие вопросы, что возникают у современного читателя книги Иова.

Такие древние церковные писатели, как святитель Иоанн Златоуст, святитель Григорий Великий, преподобный Исихий Иерусалимский, Олимпиодор, Дидим Слепец и некоторые другие, в основном уже разрешили — причем много столетий назад — все те недоумения, что сопровождают наше сегодняшнее обращение к тексту книги Иова. И потому-то, чтобы приблизиться к пониманию подлинного духовного смысла подвига Иова, нам конечно же необходимо обратиться и к их творениям.

[1] См.: БухаревA.M. Святой Иов Многострадальный: Обозрение его времени и искушения, по его книге. М., 1864.

[2] См.: Козырев Ф. Н. Искушение и победа святого Иова. СПб., 1997.

[3] См.: Романенко В. Комментарии // Иов. Киев, 2013.

[4] См.: Священник Геннадий Егоров. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. М., 2011.

Пётр Малков - Возлюбивший Христа - Святоотеческие толкования на книгу Иова

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 880 с.

ISBN 978-5-7533-0914-3

Пётр Малков - Возлюбивший Христа - Святоотеческие толкования на книгу Иова - Содержание

От автора

I. Введение в святоотеческие толкования на книгу Иова

Книга Иова: недоумения и вопросы

Авторство книги Иова, происхождение Иова, место его жительства: обзор святоотеческих мнений

Древние библейские переводы и их влияние на содержание святоотеческих комментариев на книгу Иова

К вопросу о так называемом «библейском богословии»

Основные святоотеческие принципы и методы библейской экзегезы

Комментарии древних церковных писателей на книгу Иова: обзор источников

II. Был человек в земле Уц... Иов: от земного благополучия к страданию (1, 1-2, 13)

Личность Иова (1, 1-5)

Бог и сатана: первый диалог (1,6-12)

Первые несчастья Иова: утрата имуществаи детей (1, 13-22)

Бог и сатана: второй диалог (2, 1-6)

Новые несчастья Иова: болезни и искушения(2, 7-13)

III. Открыл Иов уста свои... Речи Иова и его друзей (3,1-31,40)

Первый монолог Иова (3, 1-26), дальнейшийспор Иова с друзьями (4, 1-27, 23) и завершающие монологи Иова (28, 1-28; 29, 1-31, 40): особенности святоотеческой интерпретации

Первый монолог Иова (3, 1-26). Погибни день, в который я родился

Библейские образы друзей Иова: святоотеческая интерпретация

И вот, ко мне тайно принеслось слово... Первая речь Елифаза (Иов 4, 1-5, 27)

...Стрелы Вседержителя во мне. Первый ответ Иова Елифазу (6, 1-7, 21)

Богословские позиции Елифаза, Вилдада и Софара: единство или своеобразие?

...Спроси у прежних родов. Первая речь Вилдада (8, 1-22)

Нет между нами посредника... Первый ответ Иова Вилдаду (9, 1-10, 22)

Пустословие твое заставит ли молчать мужей...

Первая речь Софара (11, 1-20)

Вот, я завел судебное дело... Первый ответ Иова Софару (12, 1-14,22)

Он зачал зло и родил ложь... Вторая речь Елифаза (15, 1-35)

И ныне вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних! Второй ответ Иова Елифазу (16, 1-17, 19)

...Свет у беззаконного потухнет. Вторая речь Вилдада (18, 1-21)

А я знаю, Искупитель мой жив... Второй ответ Иова Вилдаду (19, 1-29)

Он пошлет на него ярость гнева Своего... Вторая речь Софара (20, 1-29)

Часто ли угасает светильник у беззаконных?..

Второй ответ Иова Софару (21, 1-34)

Разве может человек доставлять пользу Богу?

Третья речь Елифаза (22, 1-30)

О, если бы я знал, где найти Его... Третий ответ Иова Елифазу (23, 1-24, 25)

Держава и страх у Него... Третья речь Вилдада (25, 1-6)

...Доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Третий ответ Иова Вилдаду (26, 1-27, 23)

Но где премудрость обретается? Речь Иова о Премудрости (28, 1-28)

Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне... Монолог Иова, завершающий его спор с друзьями (29, 1-31,40)

IV. ...Тогда... воспылал гнев его. Речь Елиуя (32, 1-37, 24)

Личность Елиуя: святоотеческая интерпретация

...Пред тобою — совершенный в познаниях. Речь Елиуя (32, 1-37, 24)

V. И отвечал Господь Иову из бури... Бог и Иов: диалог (38, 1-42, 6)

Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне... Первая речь Бога (38, 1-39, 32). Вот, я ничтожеП; что буду я отвечать Тебе? Первый ответ Иова Богу (39, 33-35)

Не искажай определения Моего... Вторая речь Бога (40, 1-41, 26)

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя... Второй ответ Иова Богу (42, 1-6)

VI. ...Раб Мой Иов: окончание страданий Иова (42, 7-17)

Покаяние друзей Иова, прекращение страданий праведника и итог библейской книги (42, 7-18): святоотеческая интерпретация

VII. Прообразовательный и духовный смысл святоотеческих толкований на книгу Иова: основные итоги