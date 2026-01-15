Малков - Введение в Литургическое Предание
Публикуемый лекционный курс носит обзорный характер. Это связано со спецификой преподавания изучаемой дисциплины слушателям, нуждающимся не столько в углубленном обзоре истории развития чинопоследований Православных Таинств, сколько в ознакомлении с важнейшими основами богословия Таинств, а также с существующим ныне в Русской Православной Церкви порядком совершения богослужения.
Список рекомендуемой литературы» курса сознательно ограничен современными русскоязычными изданиями.
Петр Юрьевич Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви
М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2008.-320 с.
ISBN 978-5-7429-0302-4
Петр Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви - Содержание
Предисловие
Глава 1. Предварительные понятия курса
§ 1. Литургическое богословие
§ 2. Церковь Христова
§ 3. Понятие «Литургическое Предание»
§ 4. Православные Таинства. Понятия «языческого магизма» и «христианского символа»
§ 5. Таинство и обряд
§ 6. О совершителях Таинств
§ 7. Особенности православного и западного понимания Таинств. Тайносовершительная формула. Действительность и действенность Таинств. Вера и Таинства
Глава 2. Таинства Крещения и Миропомазания
§ 1. Духовный смысл Таинства Крещения
§ 2. Проблема Крещения младенцев
§ 3. История и чинопоследование оглашения и Таинства Крещения
§ 4. Духовный смысл Таинства Миропомазания
§ 5. История и чинопоследование Миропомазания, обрядов Восьмого дня и Воцерковления
Глава 3. Таинство Покаяния
§ 1. Духовный смысл Таинства Покаяния
§ 2. История и чинопоследование Таинства Покаяния
Глава 4. Таинство Брака
§ 1. Духовный смысл Таинства Брака
§ 2. История и чинопоследование Таинства Брака
Глава 5. Таинство Елеосвящения (Соборования)
§ 1. Духовный смысл Таинства Елеосвящения
§ 2. История и чинопоследование Таинства Елеосвящения
Глава 6. Таинство Священства
§ 1. Духовный смысл и история Таинства Священства
§ 2. Чинопоследование Таинства Священства
Глава 7. Таинство Евхаристии
§ 1. Духовный смысл Таинства Евхаристии
§ 2. История чинопоследования Таинства Евхаристии
§ 3. Порядок совершения Литургии святого Иоанна Златоуста. Духовный смысл и историческое происхождение некоторых ее священнодействий
Приложение. Схемы чинопоследований Таинств
Список рекомендуемой литературы
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