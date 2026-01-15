Публикуемый лекционный курс носит обзорный характер. Это связано со спецификой преподавания изучаемой дисциплины слушателям, нуждающимся не столько в углубленном обзоре истории развития чинопоследований Православных Таинств, сколько в ознакомлении с важнейшими основами богословия Таинств, а также с существующим ныне в Русской Православной Церкви порядком совершения богослужения.

Список рекомендуемой литературы» курса сознательно ограничен современными русскоязычными изданиями.

Петр Юрьевич Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2008.-320 с.

ISBN 978-5-7429-0302-4

Петр Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предварительные понятия курса

§ 1. Литургическое богословие

§ 2. Церковь Христова

§ 3. Понятие «Литургическое Предание»

§ 4. Православные Таинства. Понятия «языческого магизма» и «христианского символа»

§ 5. Таинство и обряд

§ 6. О совершителях Таинств

§ 7. Особенности православного и западного понимания Таинств. Тайносовершительная формула. Действительность и действенность Таинств. Вера и Таинства

Глава 2. Таинства Крещения и Миропомазания

§ 1. Духовный смысл Таинства Крещения

§ 2. Проблема Крещения младенцев

§ 3. История и чинопоследование оглашения и Таинства Крещения

§ 4. Духовный смысл Таинства Миропомазания

§ 5. История и чинопоследование Миропомазания, обрядов Восьмого дня и Воцерковления

Глава 3. Таинство Покаяния

§ 1. Духовный смысл Таинства Покаяния

§ 2. История и чинопоследование Таинства Покаяния

Глава 4. Таинство Брака

§ 1. Духовный смысл Таинства Брака

§ 2. История и чинопоследование Таинства Брака

Глава 5. Таинство Елеосвящения (Соборования)

§ 1. Духовный смысл Таинства Елеосвящения

§ 2. История и чинопоследование Таинства Елеосвящения

Глава 6. Таинство Священства

§ 1. Духовный смысл и история Таинства Священства

§ 2. Чинопоследование Таинства Священства

Глава 7. Таинство Евхаристии

§ 1. Духовный смысл Таинства Евхаристии

§ 2. История чинопоследования Таинства Евхаристии

§ 3. Порядок совершения Литургии святого Иоанна Златоуста. Духовный смысл и историческое происхождение некоторых ее священнодействий

Приложение. Схемы чинопоследований Таинств

Список рекомендуемой литературы

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