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Малков - Введение в Литургическое Предание

Малков - Введение в литургическое предание
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology

Публикуемый лекционный курс носит обзорный характер. Это связано со спецификой преподавания изучаемой дисциплины слушателям, нуждающимся не столько в углубленном обзоре истории развития чинопоследований Православных Таинств, сколько в ознакомлении с важнейшими основами богословия Таинств, а также с существующим ныне в Русской Православной Церкви порядком совершения богослужения.

Список рекомендуемой литературы» курса сознательно ограничен современными русскоязычными изданиями.

Петр Юрьевич Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2008.-320 с.
ISBN 978-5-7429-0302-4

Петр Малков - Введение в Литургическое Предание - Таинства Православной Церкви - Содержание

Предисловие

Глава 1. Предварительные понятия курса

  • § 1. Литургическое богословие

  • § 2. Церковь Христова

  • § 3. Понятие «Литургическое Предание»

  • § 4. Православные Таинства. Понятия «языческого магизма» и «христианского символа»

  • § 5. Таинство и обряд

  • § 6. О совершителях Таинств

  • § 7. Особенности православного и западного понимания Таинств. Тайносовершительная формула. Действительность и действенность Таинств. Вера и Таинства

Глава 2. Таинства Крещения и Миропомазания

  • § 1. Духовный смысл Таинства Крещения

  • § 2. Проблема Крещения младенцев

  • § 3. История и чинопоследование оглашения и Таинства Крещения

  • § 4. Духовный смысл Таинства Миропомазания

  • § 5. История и чинопоследование Миропомазания, обрядов Восьмого дня и Воцерковления

Глава 3. Таинство Покаяния

  • § 1. Духовный смысл Таинства Покаяния

  • § 2. История и чинопоследование Таинства Покаяния

Глава 4. Таинство Брака

  • § 1. Духовный смысл Таинства Брака

  • § 2. История и чинопоследование Таинства Брака

Глава 5. Таинство Елеосвящения (Соборования)

  • § 1. Духовный смысл Таинства Елеосвящения

  • § 2. История и чинопоследование Таинства Елеосвящения

Глава 6. Таинство Священства

  • § 1. Духовный смысл и история Таинства Священства

  • § 2. Чинопоследование Таинства Священства

Глава 7. Таинство Евхаристии

  • § 1. Духовный смысл Таинства Евхаристии

  • § 2. История чинопоследования Таинства Евхаристии

  • § 3. Порядок совершения Литургии святого Иоанна Златоуста. Духовный смысл и историческое происхождение некоторых ее священнодействий

Приложение. Схемы чинопоследований Таинств

Список рекомендуемой литературы

Указатель цитат из Священного Писания

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Views 279
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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