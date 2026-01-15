Малков - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Прославляемое Церковью событие Введения во храм Пресвятой Богородицы исторически связано со знаменитым Иерусалимским храмом, «во Святая святых» которого Пречистая вошла маленькой трехлетней Девочкой, чтобы здесь «воспитатися Господу». Иерусалимский ветхозаветный храм — одно из удивительнейших и наиболее величественных зданий древнего мира. Известно, что он был единственным местом, где в ту эпоху было возможно приносить жертвы Истинному Богу. Храм рассматривался как вместилище особого Божественного присутствия, «Дом Господень», место, где евреи могли встретиться лицом к Лицу со своим Творцом. В самом центре храмового пространства высилось огромное здание святилища со «Святая святых» — как средоточие Божьего пребывания среди Его избранного народа, место, где со времен Соломона хранились главнейшие святыни Ветхого Завета.

Храм царил над Иерусалимом на высоком тридцатиметровом холме. Сюда ежедневно поднимались тысячи и тысячи верующих. Здесь звучали пламенные молитвы к Богу, здесь Ему приносились богатые и обильные жертвы. Толпы людей заполняли пространства многочисленных храмовых дворов, окруженных галереями и колоннадами. Это было маленькое государство в государстве — со своими законами, порядками, даже со своей особой валютой. Жизнь кипела здесь как нигде в Иерусалиме — воздух дрожал от людских голосов и от рева жертвенного скота, густой черный дым поднимался от пламенеющих жертвенников.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей

Авт.-сост. П. Ю. Малков

М.: Никея, 2020. 368 с.

Серия «Святые отцы о церковных праздниках»

ISBN 978-5-907202-67-2

Введение во храм Пресвятой Богородицы - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков «Входи, Владычица всех родов»: святоотеческие проповеди на Введение во храм Пресвятой Богородицы

СВЯТООТЕЧЕСКИЕ ПРОПОВЕДИ НА ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святитель Герман Константинопольский Две проповеди на Введение во храм Пресвятой Богородицы Слово на Вход в Храм Пресвятой Богородицы Слово на праздник Введения Пресвятой Девы Марии во Храм

Святитель Тарасий Константинопольский Слово на Введение Приснодевы во храм

Святитель Георгий Никомидийский Две проповеди на Введение во храм Пресвятой Богородицы Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы Слово на Введение Пресвятой Девы Марии во храм

Святитель Григорий Палама Две гомилии на Введение во Святая святых Пречистой Владычицы Богородицы Беседа на праздник Введения во Святая святых Пречистой Владычицы нашей Богородицы Слово на Введение во Святая святых Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и об Ее богоподобном образе жизни в оном месте

Святитель Филарет Московский Два слова на день Введения во храм Пресвятой Богородицы Слово на день Введения во храм Пресвятой Богородицы (1814 год) Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы (1825 год)

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический Слово на день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Святитель Феофан Затворник Два слова на Введение во храм Пресвятой Богородицы Слово первое Слово второе

Святой праведный Иоанн Кронштадтский Два слова на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Слово на день преславного Введения во храм Пресвятой Богородицы Дом Божий. Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Священномученик Сергий Мечёв Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Список источников и литературы

Источники

Литература