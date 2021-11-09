Малявин - Конфуций
Чтобы встретиться с Конфуцием, необязательно отправляться в мир книг и преданий - мир бесплотных идей и летучих фантазий. Еще и сегодня каждый может прийти к порогу дома Конфуция и прикоснуться к вещественным следам жизни древнего мудреца, постоять в тени Учителя.
В глубине Китая, среди раскинувшейся за Желтой Рекой бескрайней равнины; расчерченной квадратиками полей, изрезанной неширокими речками и ложбинами, а кое-где дыбящейся цепочками холмов, лежит городок Цюйфу. Въезжающий в него путник, устав от однообразного равнинного пейзажа, поначалу, наверное, не заметит в нем никаких особенностей, которые отличали бы eгo от сотен таких же провинциальных городов этой китайской глубинки. Те же пыльные улицы, обсаженные тополями и липами, те же приземистые дома за глухими глинобитными стенами, те же однообразные бетонные коробки новых зданий. Но неожиданно взору откроется резной белокаменный мостик, потом покажется украшенный ярким орнаментом дом в старинном стиле, потом еще один ... А в центре города приезжего встречает целая крепостная стена, да такая могучая, такая настоящая до последней трещинки в потемневших от времени кирпичах, какую нынче редко увидишь в Китае. За стеной два знаменитых на весь мир исторических памятника: храм Конфуция и семейная усадьба Кунов - родовое гнездо потомков первого китайского мудреца. Цюйфу - родной город Конфуция. Здесь Конфуций прожил большую часть своей жизни, здесь он похоронен.
Идти в гости к Конфуцию - значит возвращаться к истокам трехтысячелетней традиции, погружаясь в толщу ее потаенного, символического тела, наросшего за много столетий на наследии Учителя Куна, подобно тому, как могучая сосна вырастает из крохотного семени.
Малявин Владимир - Конфуций
Серия "Жизнь замечат. людей"
М. : Мол. гвардия, 1992. - 335с. ил.
ISBN 5-235-01 702-1
Малявин Владимир - Конфуций - Содержание
Возвращение н Конфуцию
Размышления после пролога
Глава 1. Юность Учителя
- Наследник старого солдата
- В центре Вселенной
- Детство и отрочество
- Когда Небо молчит
- Обратив свои помыслы и учению ...
Глава 2. Путь к себе
- Имея прочную опору
- Первые ученики
- Между родиной и чужбиной
- Освободившись от сомнений
- Музыа человечности
Глава 3. Чины и богатства
- Познав Волю Небес
- Снова на сдужбе
- Добродетель политики и политика добродетели
- Новая отставка
- Годы странствий
Глава 4. На пороге бессмертия
- Настроив свой слух
- Последние наставленя
- Конфуций - ученый
- Смерть единорога
- Учитель Кун: тысячи новых жизней
- Основные даты жизни и деятельности Конфуция
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