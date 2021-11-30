Ован Мандакуни - Избранные речи

Ов. Ован Мандакуни - один из столпов нашей Церкви V в. Он принадлежал к младшему поколению первых переводчиков. Согласно некоторым библиографическим сведениям св. Ован Мандакуни был сверстником Мовсеса Хоренаци. Княжеский сын, он по всей вероятности учился у католикоса Саака или в школе великого вардапета св. Месропа. Дошедшие до нас сведения об Оване Мандакуни, так же как и о других наших переводчиках весьма скудны и неопределённы. Он родился в селе Цахнот области Аршамуник приблизительно в 400 году (из наших древних летописцев никто определённо не отмечает точную дату его рождения). В 448-450 гг. он рукополагается в сан иереи. Лазар Парпеци в письме к Ваану Мамиконяну уведомляет его о том, что Ован Мандакуни - племянник именитого католикоса Гюта. Соглассно двум старинным и достоверным памятным записям, одна из которых озаглавлена “Времена католикосов Армении”, а другая - “Хронология патриархов Армении” он в 471-472 гг. был избран католикосом Армении, а в 483-484 г. скончался. А о. Барсег Саркисян, с одной стороны в качестве отправной точки имея точную дату смерти католикоса Гюта (484-485) и с другой - избрание ему в преемники непосредственно Мандакуни, считает, что святой стал католикосом в 485 г. и умер в 498-499 гг.

Ован Мандакуни был в числе тех собранных дворян, которых, как пишет Лазар Парбеци в 42 гл. своей истории, “ябедничеством князя Сюникского Азкерт повелел отправить в Тизбон”. Себеос, вспоминая о победе, одержанной Вааном над Перозом, говорит, что “после войны этот Ваан собрал налоги с земли Армянской и восстановил великолепные церкви, разрушенные персами”. Одна из них - церковь св. Саркиса близ Текора стоит и поныне - с настенными надписями, прославляющими героев V в., и среди имён Ваана и Саака Камсаракана читаем и венчающего их победу “благословенным духом справедливости” имя и нашего патриарха. Как достославный патриах и добродетельный духовнослужитель он всего себя посвятил христианизации своих духовных чад и украшению Церкви: Он оставил богатое литературное наследие: писал речи, поучения, молитвы, проповеди, молебны, шаракани, каноны. Переводил с греческого. Вардан Аревелци, говоря о переводе Святого Писания, упоминает и об участии в этом деле Мандакуни: “И этот перевёл Второе Послание к Коринфянам, Послания Иоанна и много добрых дел совершил он за свою жизнь”.

Св. Ован Мандакуни - Избранные речи

Эчмиадзин: Первопрестольный Св. Эчмиадзйн, 2008, 80 стр.

ISBN 978-99930-75-86-8

Св. Ован Мандакуни - Избранные речи - Содержание