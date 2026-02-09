С Божьей помощью и помощью ряда замечательных праведников, которые пожелали скрыть свой хесед, подошла к завершению работа более двух лет переводчиков и редактора. Готовится к выходу в свет последний том комментариев к Пятикнижию ученика рава Моше Шапиро - и я всем очень благодарен! Браха веацлаха, благословения и успеха вам во всех Ваших начинаниях, вы совершили великое дело, увековечив этим для читателей по-русски память недавно ушедшего великого мудреца Торы!

Но прежде всего, я благодарю Бога за то, что дал мне дожить и осуществить этот проект - донести до читателей отголоски голоса рава Моше, искры его света, отблески его понимания вечного смысла.

Нет замены тому, что мог воспринять, усвоить для себя каждый, присутствуя на его уроках. Но сейчас, когда он нас оставил, уйдя в лучший мир, мир истины и света, в небесную ешиву - лучше крупицы, чем ничего. И вдумчивый читатель может очень много узнать, вернее, постичь Тору на другом уровне, с помощью этих книг.

Рав Моше был рад выходу в свет первого тома. И еще большую радость испытал бы от выхода всего Пятикнижия, несущего следы его постижений. А я был рад благодаря этим книгам не расставаться с ним, с его мыслью, продолжать с ним общение еще два года. И разделить эту радость со многими тысячами читателей - надеюсь, на многие годы.

Да послужат эти книги еще одной заслугой для нас и для бесконечного возвышения великой души рава Моше Шапиро!

Гедалия Спинадель

Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Дварим

Перевод с иврита на русский язык Лея Беккер, Михаэль Мирлас Издательство Ам А-сефер - Народ Книги — 420 с.

Иерусалим — 5778 / 2018 г.

Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Дварим - Содержание

Предисловие автора Предисловие редактора перевода ДВАРИМ Глава 1 / Особенность книги Мишне Тора

Глава 21 Мишне Тора - собственная речь Моше

Глава 3 / Продолжение ВАЭТХАНАН Глава 4 / Земля Израиля соединяет небо и землю...

Глава 5 / Продолжение

Глава 6 / Продолжение

Глава 7 / Продолжение

Глава 8 / Книга «Дварим» названа «Сефер а-Яшар» («Книга Праведников»)

Глава 9 / Продолжение ЭКЕВ Глава 10 / «Земля Живых»

Глава 11 / Земля, привязанная к своей основе ШОФТИМ Глава 12 / Тора Земли Израиля КИ ТЕЦЕ Глава 13 / Тора и Заповеди (1)

Глава 14 / Дополнение к предыдущей главе

Глава 15 / Тора и Заповеди (2)

Глава 16 / Тора и Заповеди (3)

Глава 17 / Тора и Заповеди (4)

Глава 18/Амалек(1)

Глава 19/Амалек (2)

Глава 20/Амалек (3)

Глава 21 /Амалек(4) КИТАВО Глава 22 / Глава о первых плодах

Глава 23 / Продолжение

Глава 24 / Приложение к предыдущей главе

Глава 25 / «...По всем клятвам завета...»

Глава 26 / Продолжение

Глава 27 / Дополнение к предыдущей главе НИЦАВИМ Глава 28 / Союз с ницавим (стоящими)

Глава 29/Союз Ницавим

Глава 30 / Союз Ницавим (3) ВАЕЛЕХ Глава 31 / Раскрытие Божественного единства - 1 ААЗИНУ Глава 32 / Раскрытие Б-жественного Единства - 2

Глава 33 / Раскрытие единства 3

Глава 34 / Раскрытие единства 4 ВЕЗОТ А-БРАХА Глава 35/ Форма 1

Глава 36 / Понятие формы 2

Глава 37 / Форма 3

Глава 38 / Через призму «ламед-бет»

Глава 39 / Через призму «ламед-бет» (2)

Глава 40 / Через призму «ламед-бет» (3) Из глубин - О разделах Торы - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - 5 томов в 1 файле

С выходом всех пяти томов комментариев Торы по урокам Гаона Рава Моше Шапиро "Из глубин" мы сумели создать общий файл с 5-ю томами этих комментариев.