Из глубин - О разделах Торы - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро
С Божьей помощью и помощью ряда замечательных праведников, которые пожелали скрыть свой хесед, подошла к завершению работа более двух лет переводчиков и редактора. Готовится к выходу в свет последний том комментариев к Пятикнижию ученика рава Моше Шапиро - и я всем очень благодарен! Браха веацлаха, благословения и успеха вам во всех Ваших начинаниях, вы совершили великое дело, увековечив этим для читателей по-русски память недавно ушедшего великого мудреца Торы!
Но прежде всего, я благодарю Бога за то, что дал мне дожить и осуществить этот проект - донести до читателей отголоски голоса рава Моше, искры его света, отблески его понимания вечного смысла.
Нет замены тому, что мог воспринять, усвоить для себя каждый, присутствуя на его уроках. Но сейчас, когда он нас оставил, уйдя в лучший мир, мир истины и света, в небесную ешиву - лучше крупицы, чем ничего. И вдумчивый читатель может очень много узнать, вернее, постичь Тору на другом уровне, с помощью этих книг.
Рав Моше был рад выходу в свет первого тома. И еще большую радость испытал бы от выхода всего Пятикнижия, несущего следы его постижений. А я был рад благодаря этим книгам не расставаться с ним, с его мыслью, продолжать с ним общение еще два года. И разделить эту радость со многими тысячами читателей - надеюсь, на многие годы.
Да послужат эти книги еще одной заслугой для нас и для бесконечного возвышения великой души рава Моше Шапиро!
Гедалия Спинадель
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Дварим
Перевод с иврита на русский язык Лея Беккер, Михаэль МирласИздательство Ам А-сефер - Народ Книги — 420 с.
Иерусалим — 5778 / 2018 г.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Дварим - Содержание
Предисловие автора
Предисловие редактора перевода
ДВАРИМ
- Глава 1 / Особенность книги Мишне Тора
- Глава 21 Мишне Тора - собственная речь Моше
- Глава 3 / Продолжение
ВАЭТХАНАН
- Глава 4 / Земля Израиля соединяет небо и землю...
- Глава 5 / Продолжение
- Глава 6 / Продолжение
- Глава 7 / Продолжение
- Глава 8 / Книга «Дварим» названа «Сефер а-Яшар» («Книга Праведников»)
- Глава 9 / Продолжение
ЭКЕВ
- Глава 10 / «Земля Живых»
- Глава 11 / Земля, привязанная к своей основе
ШОФТИМ
- Глава 12 / Тора Земли Израиля
КИ ТЕЦЕ
- Глава 13 / Тора и Заповеди (1)
- Глава 14 / Дополнение к предыдущей главе
- Глава 15 / Тора и Заповеди (2)
- Глава 16 / Тора и Заповеди (3)
- Глава 17 / Тора и Заповеди (4)
- Глава 18/Амалек(1)
- Глава 19/Амалек (2)
- Глава 20/Амалек (3)
- Глава 21 /Амалек(4)
КИТАВО
- Глава 22 / Глава о первых плодах
- Глава 23 / Продолжение
- Глава 24 / Приложение к предыдущей главе
- Глава 25 / «...По всем клятвам завета...»
- Глава 26 / Продолжение
- Глава 27 / Дополнение к предыдущей главе
НИЦАВИМ
- Глава 28 / Союз с ницавим (стоящими)
- Глава 29/Союз Ницавим
- Глава 30 / Союз Ницавим (3)
ВАЕЛЕХ
- Глава 31 / Раскрытие Божественного единства - 1
ААЗИНУ
- Глава 32 / Раскрытие Б-жественного Единства - 2
- Глава 33 / Раскрытие единства 3
- Глава 34 / Раскрытие единства 4
ВЕЗОТ А-БРАХА
- Глава 35/ Форма 1
- Глава 36 / Понятие формы 2
- Глава 37 / Форма 3
- Глава 38 / Через призму «ламед-бет»
- Глава 39 / Через призму «ламед-бет» (2)
- Глава 40 / Через призму «ламед-бет» (3)
Из глубин - О разделах Торы - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - 5 томов в 1 файле
С выходом всех пяти томов комментариев Торы по урокам Гаона Рава Моше Шапиро "Из глубин" мы сумели создать общий файл с 5-ю томами этих комментариев.
От редактора и издателя. Почти 30 лет назад я услышал в иерусалимской ешиве «Ор самеах» (Свет радости) урок по разделу Торы рава гаона Моше Шапиро, шлита, удивительной глубины и своеобразия, открывающий новые перспективы Торы.
Но меня, прежде всего, поразило, как он говорил - мощно и четко, короткими предложениями, иногда произносил слово или несколько слов. Потом речь прерывалась паузами, иногда долгими, и это было наполненное напряжением мысли, трепещущее, говорящее молчание. Снова и снова он возвращался к сказанному, каждый раз добавляя новые аспекты, будто вырубая скульптуру. Мы присутствовали при рождении смысла, воплощении мысли и строительстве вечного здания. Он вдумывался в каждое слово, не теряя всего целого. Это было глобальное видение Торы, которое рождалось из деталей текста или получало подтверждение в этих деталях. Мне никогда не приходилось видеть человека, столь сосредоточенно и глубоко думающего в ходе изложения. Он вдохновлял этим слушателей. Рав Моше, да продлятся его дни, учит не просто правильно понимать Тору и воспринимать сокровища Торы, которые нашли и раскрыли до него и которые открыл он. Он учит мыслить, учит тому, что мысль и жизнь в размышлении о Торе - это главное. Это и есть жизнь!
Как сказал о нем гаон рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника: «В нашем поколении мало таких людей, как он. Может быть, он один».
Я обсуждал с равом Моше перевод этой книги, получил его одобрение, и теперь мне с Б-жьей помощью довелось донести искры этого святого, несущего радость света до читателя. Я очень рад.
Много лет я удостоился присутствовать среди слушателей в бейт-мидраше моего учителя и наставника, великого гаона раби Моше Шапиро (да продлятся его дни). Его светлые речи открыли передо мной новый мир в понимании нашей святой Торы и привели к настоящему перевороту в понимании всех ее терминов и повествований, которые я изучал до того, как мне довелось принять его учение.
Чтобы сберечь хоть несколько капель из этого моря мудрости и знания, я решил изложить то, что понял из его учения, и передать это письменно. Пусть эти знания сохранятся на многие дни и будут упорядочены перед моим взором и перед читателями. Поэтому, с Б-жьей помощью, я объединил материал по главам - частично из того, что говорилось напрямую по этим темам, а частично - следуя методам изучения, которые получил от учителя. Ради пользы дела я распределил эти главы по недельным разделам Торы.
Рав Симха Мандельбойм - Из глубин о разделах Торы - Берешит
Ученик Рава Гаона Моше Шапиро
Редактор перевода с иврита Гедалия Спинадель
Издательство Ам аСефер - Народ Книги
Иерусалим, 2016, 400 стр.
Многие годы, по великой милости Всевышнего, мне довелось быть одним из слушателей моего учителя и наставника Гаона рава Моше Шапира. Его уроки открыли для меня новый мир глубокого постижения нашей Святой Торы и произвели настоящий переворот в осознании понятий и событий Торы.
И вот, следуя новому пути, открывшемуся передо мной, я решил вникнуть в содержание недельных глав и заняться поисками в книгах, раскрывающих для нас корни основ, на которых строится понимание Торы. И действительно, в заслугу изучения Торы "ради многих", все материалы соединились в книгу, посвященную недельным главам.
Маараль в книге Ор Хадаш пишет: если человек не приписывает себе добрые дела, то Всевышний делает скрытое чудо, и через него это дело оказывается связанным с Создателем. Сказано в Писании {Эстер, 2:22): "а Эстер рассказала царю от имени Мордехая". Объясняют наши учителя (Пиркей Авот 6:6), что "Каждый, кто передает чьи-то слова от имени сказавшего их, приносит избавление в мир".
Итак, приступая к завершению предисловия, я должен отметить, что принципы, на которых основаны главы книги и комментарии к ним, получены от моего учителя и наставника Гаона рава Моше Шапира и поняты из слов его учения. Я не упоминал имя учителя, потому что некоторые незначительные вещи опустил, а также из-за моего стиля и добавлений. К тому же написанное отражает лишь один аспект и мое личное понимание широких, глубоких и возвышенных понятий, поэтому я воздержался приписывать их раву. Да будет Его воля, "чтобы я не ошибся в установлении галахи".
Замечу, что я переработал лишь малую часть из того, что слышал от моего учителя.
Примечание для читателя: каждая тема разделена в книге на несколько глав, и последующие развивают идеи предыдущих. Поэтому надо изучать их по порядку, тем более что сложность этих глав постепенно нарастает.
Цель настоящей книги - пояснить, по возможности, Тору, что требует значительных усилий и большой сосредоточенности. Более того "все сказанное в Торе касается любого человека и применимо к любому времени". И каждая деталь несет в себе глубокое и важное послание. Это цельный путь к получению знаний, чтобы упрочить их и перевести из "мира мысли" в "мир действия".
Да будет воля нашего небесного Отца, чтобы эти слова Торы принесли многочисленные плоды в сердцах учеников, и исполнилась наша молитва: "Отец наш, Отец милосердный, сжалься над нами и дай нашему сердцу способность понимать и постигать Твою Тору, внимать словам ее, учиться и обучать, хранить, соблюдать и выполнять все слова Твоей Торы с любовью...".
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Из глубин о разделах Торы - Шмот
Перевод на русский язык С. Ямпольской, Б. Ариэли, М. Мирласа
Редактор перевода с иврита Гедалия Спинадель
Иерусалим
Издательство Ам а-Сефер - Народ Книги
5777-2017 - 758 с.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Из глубин о разделах Торы - Шмот - Содержание
- Предисловие автора
- Предисловие редактора перевода «Из глубин»
Раздел ШМОТ
- Глава 1. Возникновение еврейского народа
- Глава 2 . Имена избавления (Изгнание и избавление 1) Глава 3. Изгнание народа «формы» (Галут и геула 2).... Глава 4. Изгнание внутренней точки (Галут и геула 3)....
- Глава 5. Изгнание - выход с места (Галут и геула 4)
- Глава 6. Изгнание и избавление 5
Раздел ВАЭРА
- Глава 7. Чудеса в Египте 1
- Глава 8. Чудеса в Египте 2
- Глава 9. Чудеса в Египте 3
- Глава 10. Чудеса в Египте 4
- Глава 11. Чудеса в Египте 5
- Глава 12. Чудеса в Египте 6
- Глава 13. Чудеса в Египте 7
Раздел БО
- Глава 14. Чудеса в Египте 8
- Глава 15. Чудеса в Египте 9
Раздел БЕШАЛАХ
- Глава 16. Рассечение Тростникового моря 1
- Глава 17 . Рассечение Тростникового моря 2
- Глава 18. Рассечение Тростникового моря 3
Раздел ИТРО
- Глава 19. Получение Торы 1
- Глава 20. Получение Торы 2
- Глава 21. Приложение к предыдущей главе
- Глава 22. Получение Торы 3
Раздел МИШПАТИМ
- Глава 23. Получение Торы 4
- Глава 24. Получение Торы 5
- Глава 25. Приложение к предыдущей главе
- Глава 26. Получение Торы 6
Раздел ТРУМА
- Глава 27. Шхина 1
- Глава 28. Шхина 2
- Глава 29. Шхина 3
- Глава 30. Шхина 4
Раздел ТЕЦАВЕ
- Глава 31. Одежды священников 1 - во славу Б-га
- Глава 32. Одежды священства 2 - высшая слава
- Глава 33. Одежды священства 3
- Глава 34. Одежды коэна 4
Раздел КИТИСА
- Глава 35. «Грех с тельцом» 1
- Глава 36. Грех с тельцем 2
- Глава 37. Грех «примешавшихся» 1
- Глава 38. «Грех с тельцом» 3
- Глава 39. «Грех с тельцом» 4
Раздел ВАЯКЪЕЛЬ
- Глава 40. Мишкан - соединение неба и земли
- Глава 41. О четырех ветрах
Раздел ПКУДЕЙ
- Глава 42. Шхина 7
- Глава 43. Шхина 8
- Глава 44. Шхина 9
- Глава 45. Шхина 10
Пока готовилось издание этих комментариев к книге Ваикра, душа рава Моше Шапиро покинула этот мир для изучения Торы в высшей ешиве, обители света Его. И может быть, первое предложение этой книги поможет нам осветить еще один аспект этого удивительного человека: «И воззвал к Моше, и Б-г говорил с ним из Шатра Откровения» (Ваикра 1:1).
При всем величии и силе веры в истинность его Торы рав Моше был преисполнен скромности и смирения подобно нашему Учителю Моше рабейну. Это было очевидно при личном общении всем, кто к нему подходил, в том числе и только начинающим свой путь в Торе молодым русским евреям. И, на мой взгляд, это, в первую очередь, позволяло Творцу взывать к раву Моше, посылая удивительные откровения. Слушая слова Торы из уст рава Моше, можно было видеть, как он растворяется в созерцании и вслушивании в голос свыше. Как ищет и подбирает точное слово, извлекая его из потока, льющегося на него сверху. А вынув, любуясь, поворачивая и рассматривая на свету как алмаз, он продолжал видеть в нем не отдельную частицу, но фрагмент волны, связанной со всем целым, тянущий за собой весь световой поток, ведущий к Источнику Света.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Из глубин о разделах Торы - Ваикра
Перевод на русский язык
Редактор перевода с иврита Гедалия Спинадель
Издательство АмаСефер - Народ Книги
Иерусалим 5777-2017, 800 стр.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Из глубин о разделах Торы - Ваикра - Оглавление
Предисловие автора
Частица СВЕТА
Раздел ВАИКРА
Глава 1 / «И воззвал к Моше»
Глава 2 / Приложение. Голос друга моего
Глава 3 / Суть жертвы 1
Глава 4 / Суть жертвы 2
Глава 5 / Суть жертвы 3
Глава 6 / Суть жертвы 4
Глава 7 / Приложение к предыдущей части
Глава 8 / Жертва - самоотверженность 1
Глава 9 / Жертва - самоотверженность 2
Глава 10 / Жертва - самоотверженность 3
Глава 11 / Жертва - самоотверженность 4
Глава 12 / Жертва - самоотверженность 5
Глава 13 / Жертва - молитва 1
Глава 14 / Жертва - молитва 2
Глава 15 / Жертва - молитва 3
Глава 16 / Жертва - молитва 4
Раздел ЦАВ
Глава 17 / Жертва - Эдом 1
Глава 18 / Жертва - Эдом 2
Глава 19 / Приложение к предыдущей главе
Раздел ШМИНИ
Глава 20 / Смерть праведников 1
Глава 21 / Приложение
Глава 22 / Смерть праведников 2
Глава 23 / Запрещенная пища 1
Глава 24 / Запрещенная пища 2
Глава 25 / Приложение
Раздел ТАЗРИА
Глава 26 / Почему законы о животных предшествуют? .
Глава 27 / Два влечения
Глава 28 / Проказа поражает из-за злословия
Глава 29 / Речь - жизненная сила 1
Глава 30 / Речь - жизненная сила 2
Глава 31 / Речь - жизненная сила 3
Глава 32 / Речь - жизненная сила 4
Глава 33 / Речь - жизненная сила 5
Глава 34 / Речь - жизненная сила 6
Глава 35 / Речь - жизненная сила 7
Глава 36 / Речь - жизненная сила 8
Глава 37 / Речь - жизненная сила 9
Глава 38 / Речь - Руах 1
Глава 39 / Речь - Руах 2
Глава 40 / Речь - Руах 3
Глава 41 / Речь - Руах 4
Глава 42 / Речь - чудо 1
Глава 43 / Речь - чудо 2
Глава 44 / Речь - чудо 3
Раздел МЕЦОРА
Глава 45 / Изгнание речи 1
Глава 46 / Изгнание речи 2
Глава 47 / Изгнание речи 3
Глава 48 / Изгнание речи 4
Глава 49 / Злая речь - гордыня 1
Глава 50 / Злая речь - гордыня 2
Раздел АХАРЕЙ МОТ
Глава 51 / Козел отпущения 1
Глава 52 / Козел отпущения 2
Раздел КДОШИМ
Глава 53 / Система святости 1
Глава 54 / Система святости 2
Глава 55 / Система святости 3
Глава 56 / Система святости 4
Глава 57 / Система святости 5
Глава 58 / Система святости 6
Глава 59 / Система святости 7
Глава 60 / Система святости 8
Глава 61 / Священные собрания
Глава 62 / Священные собрания 2
Глава 63 / Священные собрания 3
Глава 64 / Священные собрания 4
Глава 65 / Священные собрания 5
Глава 66 / Приложение
Глава 67 / Приложение 2
Глава 68 / Праздники седьмого месяца 1
Рош а-Шана
Глава 69 / Праздники седьмого месяца 2
Глава 70 / Система седьмого месяца 3
Глава 71 / Праздники седьмого месяца 4
Раздел БЕ АР
Глава 72 / Шмита и йовель 1
Глава 73 / Шмита и йовель 2
Глава 74 / Шмита и йовель 3
Глава 75 / Шмита и йовель 4
Глава 76 / Шмита и йовель 5
Глава 77 / Шмита и йовель 6
Глава 78 / Шмита и йовель 7
Раздел БЕХУКОТАЙ
Глава 79 / Наставление 1
Глава 80 / Наставление 2
Глава 81 / Наставление 3
Рассмотрим вкратце общее содержание Пятикнижия и место книги “Бемидбар” в этой целостной картине. В книге “Из глубин” (Дварим, в конце беседы 1) говорится, что порядок Торы аналогичен этапам развития народа Израиля - от рождения до конца роста. Книгу Берешит Рамбан называет (в предисловии к Шмот) “Книга Творения”. В ней рассказано о Праотцах - Корнях, из которых вырос еврейский народ. Книга Шмот описывает выход из Египта.
Его суть - формирование еврейского народа - этап, подобный рождению младенца. Кроме того, Шмот повествует о принятии Торы на Синае, обретении зрелости. Книга Ваикра дополняет Повеления, данные народу Израиля на горе Синай. В ней описан аспект Союза, заключенного на Синае, подобного брачному союзу. Книга Дварим называется “повторение Торы”. Она повествует о подготовке к завоеванию избранной [Б-гом] земли, на которой еврейский народ достиг подъема, что соответствует аспекту супружеской жизни (как объяснено в книге “Из глубин, Дварим”, глава 2 и далее).
Бемидбар. Бемидбар находится между книгой “Ваикра”, повествующей о принятии Торы, и “Дварим” - книге о подготовке к наследованию Святой Земли. Если мы присмотримся, то увидим, что в Бемидбар почти нет заповедей для будущих поколений...
Заключение. Нацив (в “Эмек Давар”, в предисловии к “Бемидбар”) пишет: “Суть этой книги (Бемидбар) - изменение путей влияния и воздействия Творца на народ Израиля при входе в Эрец Исраэль. Происходящее в пустыне соответствовало качеству Тиферет (красоты, гармонии), исходившему через десницу Моше, человека, стоявшего выше законов природы. А в Земле Израиля все происходило в соответствии с природными рамками, в которых было скрыто Провидение Царства Небес. Это изменение началось еще в пустыне”. То есть книга Бемидбар - важное звено роста святого народа.
Эта книга описывает постепенное внедрение Торы в жизнь народа Израиля в пустыне, что стало новым этапом, после периода сверхъестественного управления. Во время переходов евреев по пустыне началось изменение и смена его типа - от руководства, свойственного поколению пустыни, к руководству, соответствующему Земле Израиля, понятию жизни по Торе в святой Земле, что было необходимо для выявления смысла и совершенствования еврейского народа.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Бемидбар
Перевела с иврита на русский язык Лея Беккер
Редактор перевода Гедалия Спинадель
Издательство Ам А-сефер - Народ Книги — 576 с.
Иерусалим — 5778 / 2018 г.
Рав Александр Арье Мандельбойм - по урокам Гаона Рава Моше Шапиро - Бемидбар - Содержание
- Предисловие автора
- Предисловие редактора перевода «Из глубин»
Бемидбар
- Глава 1/ Пятикнижие
- Глава 2/ Сделать себя как пустыня
- Глава 3/ Бемидбар 3
- Глава 4/ Бемидбар 4
- Глава 5/Стан Израиля 1
- Глава 6/ Стан Израиля 2
- Глава 7/ Количество сосчитанных 1
- Глава 8/ Количество сосчитанных 2
- Глава 9/ Родословная 1
- Глава 10/ Родословная 2
- Глава 11/Родословная 3
Насо
- Глава 12/ Сота 1
- Глава 13/ Сота 2
- Глава 14/ Сота 3
- Глава 15/ Сота 4
- Глава 16/ Назир 1
- Глава 17/ Назир 2
- Глава 18/ Назир 3
- Глава 19/ Назир 4
- Глава 20/ Приложение
- Глава 21/ Приношения вождей 1
- Глава 22/ Приношения предводителей колен 2
- Глава 23/ Приношения предводителей колен 3
Беалотха
- Глава 24/Когда в путь выступал Ковчег (1)
- Глава 25/ И было, когда в путь выступал Ковчег 2
- Глава 26/ "И было, когда в путь выступал Ковчег..." 3
- Глава 27/ "И было, когда в путь выступал Ковчег" 4
- Глава 28/ И было, когда в путь выступал Ковчег 5
Шлах
- Глава 29/ Грех разведчиков 1
- Глава 30/ Грех разведчиков 2
- Глава 31/ Грех разведчиков 3
- Глава 32/ Грех разведчиков 4
- Глава 33/ Грех разведчиков 5
- Глава 34/ Грех разведчиков 6
- Глава 35/ Грех разведчиков 7
- Глава 36/ Грех разведчиков 8
Корах
- Глава 37/ Величие мира 1
- Глава 38/ Величие мира 2
- Глава 39/ Бунт Кораха 1
- Глава 40/ Бунт Кораха 2
- Глава 41/ Бунт Кораха 3
- Глава 42/ Бунт Кораха 4
Хукат
- Глава 43/ Законы Торы
- Глава 44/ Законы Торы 2
- Глава 45/ Очищение оскверненного мертвым 1
- Глава 46/ Очищение оскверненного мертвым 2
- Глава 47/ Очищение оскверненного мертвым 3
- Глава 48/ Очищение оскверненного мертвым 4
- Глава 49/ Воды Распри 1
- Глава 50/ Грех Вод Распри 2
- Глава 51/ Грех Вод Распри 3
- Глава 52/ Грех Вод Распри 4
Балак
- Глава 53/ Пророчество Билама 1
- Глава 54/ Билам 2
- Глава 55/ Билам 3
- Глава 56/ Билам 4
- Глава 57/ Билам 5
- Глава 58/ Билам 6
- Глава 59/ Билам 7
- Глава 60/ Билам 8
- Глава 61/ Билам 9
Пинхас
- Глава 62/ Пинхас ревнитель 1
- Глава 63/ Пинхас ревнитель 2
- Глава 64/ Пинхас-ревнитель 3
- Глава 65/ Пинхас-ревнитель 4
- Глава 66/ Пинхас-ревнитель 5
- Глава 67/ Пинхас-ревнитель 6
Матот
- Глава 68/Сыны Гада и сыны Реувена 1
- Глава 69/ Сыны Гада и сыны Реувена 2
- Глава 70/ Сыны Гада и сыны Реувена 3
- Глава 71/ Сыны Гада и сыны Реувена 4
- Глава 72/ Сыны Гада и сыны Реувена 5
Масэй
- Глава 73/ Переходы в пустыне 1
- Глава 74/ Переходы в пустыне 2
- Глава 75/ Переходы по пустыне 3
- Глава 76/ Переходы в пустыне 4
- Сорок два перехода - Сорокадвухбуквенное Имя (3).
Оу, спасибо, теперь есть все комментарии "Из глубин" на Тору.