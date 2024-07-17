Цель этой книги — возродить память о Юрии Владимировиче Мандельштаме, замечательном литературном критике, поэте и человеке, внесшем неоценимый вклад в русскую зарубежную литературу. Он погиб в немецком концлагере Освенцим в возрасте 35 лет, оставив после себя огромный литературный архив. Однако с гибелью Юрия Мандельштама имя его ушло в забвение.

Листая страницы памяти, перейдем границы сегодняшнего дня и заглянем в то далекое прошлое, когда покидали пореволюционную Россию лучшие ее умы с мечтой о возвращении. Многие из них так никогда и не вернулись — ни в родной дом, ни на могилы родных и близких им людей. А ведь у них была своя книга памяти, куда они могли мысленно заглянуть, перелистывая страницы воспоминаний, которых накопилось так много у людей без родной земли, разбросанных и рассеянных по всем уголкам земного шара: «Мы беспредельной лентой печали и грусти обвили голубые, лазурные берега Босфора и Средиземного моря, свою грезу и сказку о свободной России мы унесли в знойную Африку, легендарную Индию и далекую Бразилию. Мы рассказали о своей тяжелой беде в Сербии, Болгарии и Чехии, и бережно скрывая свою тоску, изо дня в день, упорно работаем мы на заводах и фабриках, в шахтах и копях приютившей нас Франции. Бесконечно велика печаль, беспредельна наша русская тоска, но мы научились страдать и ждать, и в этом — наша сила, которая помогает нам переживать долгую, черную ночь и дожидаться радостного рассвета», — писал в 1925 году прозаик А. А. Гришин.

История русской литературы — зеркальное отражение трагической истории самой России. Драма российская, общечеловеческая, стала драмой отдельной человеческой личности. Сразу после смерти Блока и последовавшим за ней расстрелом Гумилёва в 1921 году началось физическое и духовное уничтожение интеллигенции, «расстрел» самого творчества. «А в тюрьме выводят на расстрел / Самых лучших и непримиримых», — писала поэтесса Ирина Кнорринг.

В 1939 году в статье «Конец Зарубежья», напечатанной в «Современных Записках», Ю. Рапорорт писал: «Покинув родную землю, беглецы вовсе не считали, что покинули родное государство: они унесли его с собой. Русские на чужбине — не разрозненные толпы, но некоторое единство, символически представляющее весь русский народ и образующее государство без территории — Зарубежье».

Для российского литератора встал вопрос выживания вне родины. И каждый решал его по-своему, обращаясь к внутренней совести. Недаром поэт назвал пореволюционное поколение — поколением «обнаженной совести». В изгнании оказалась значительная часть интеллектуальной элиты России. Покидая Россию, русская интеллигенция спасала не только себя, она спасала творческую свободу, увозила с собой творческие традиции Серебряного века, сознательно или несознательно сохраняя русскую культуру. Люди творчества уходили от гнета советской цензуры к свободе самовыражения. Вот что говорил В. Ходасевич: «Для того чтобы этот поступок не превратился в простое бегство туда, где жить приятней и безопасней, он должен быть еще и оправдан, внешне — в наших поступках, внутренне — в нашем сознании. Без возвышенного сознания известной своей миссии, своего посланничества — нет эмиграции, есть толпа беженцев, ищущих родины там, где лучше».

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 1 - О русской литературе

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 480с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05906-9 (т. 1)

ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 1 – Содержание

От составителей

Мария Стравинская. Мой дедушка Юрий Мандельштам

Елена Дубровина. «Твой голос далекий». Юрий Мандельштам (1908—1943)

1. «Париж невидимый затих»

2. «Когда от крика станешь нем»

3. «Налетает беда, налетает»

4. «Воспоминанья прежних дней»

5. «Я знал его в Константинополе»

6. «О, первые таинственные строки»

7. «Череда привычных лучших лет»

8. Парижские кафе

9. Дружба с В. Ходасевичем

10. Два Юрия — Терапиано и Мандельштам

11. «Но счастье просится призывно»

12. «Разлука бьет тяжелыми крылами»

13. Мандельштам и Стравинские

14. Творческий почерк Ю. Мандельштама

15. Вехи творчества

16. Юрий Мандельштам и литературный Париж

17. Дар «тайнослышанья»

18. Метафизическая тема в статьях Юрия Мандельштама

19. «Вечности голос живой»

Размышления о литературе

Метафизический заказ в эмигрантской литературе

Мысли о романах. Критик конца восемнадцатого века

Вымышленные воспоминания

Критики о критике

Возрождение новеллы

Судьба романа

Иссякновение вымысла

Любовь в современном романе

О литераторах России

О прозаиках Салтыков-Щедрин Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти Зощенко Переписка Горького Воспоминания В. Г. Короленки Толстой и европейская литература Андрэ Сюарез о Толстом Письма о Толстом Воспоминания Тургенева Чехов по-французски «Моя литературная судьба». Автобиография К. Леонтьева В Париже с Гоголем Гаршин. К пятидесятилетию со дня смерти Гончаров-критик

О поэтах О Гумилёве. К девятилетию его смерти: 31-го августа 1921 г Памяти Гумилёва Судьба поэта Языков Литературные споры пушкинских времен Жизнь Рылеева Гений без таланта. М. Л. Михайлов По синим волнам океана. К столетию со дня появления первого произведения Лермонтова Лермонтов по-французски Тютчев и Альпы Письма Тютчева Поэт-одиночка. А. X. Востоков Первые русские литераторы



Литература русской диаспоры

Периодика «Современные записки», № 69 «Временник общества друзей русской книги». Выпуск IV «Грань», № 1

О прозаиках Рассказы Сергея Горного «Была земля». А. Буров «Жанета» Куприн Книга о Бунине Д. С. Мережковский «Лица святых». Новая книга Д. С. Мережковского Франциск Ассизский. Новая книга Д. С. Мережковского «Дом в Пасси». Новый роман Бориса Зайцева «Путешествие Глеба» «Москва» «Борис Клин» «Ведьма». Новая книга Тэффи «Снег» Е. И. Замятин Посмертная книга Замятина «Арабески» Два сборника повестей Леонид Зуров. Поле. — Издательство объединения поэтов и писателей Парижа, 1938 Французский критик о русских романистах Французские писатели о русских «Великий Ван» «Тайга шумит»

О поэтах Гамбургский счет. По поводу «Антологии зарубежной поэзии» Борис Поплавский Борис Поплавский. «Снежный час». Посмертные стихи 1931—1935, Париж, 1936 Заметки о стихах. Георгий Иванов Два сборника стихов Два сборника стихов Стихи о Европе Путешествие в Палестину Памяти Ходасевича Живые черты Ходасевича Ходасевич о Пушкине Тяжелый дар «Некрополь» Вера Булич. «Маятник» (стихи) Заметки о стихах Русские поэты в Варшаве Книга стихов



Франко-русские прозаики

Графиня Апраксина. Венгерская патриотка и французская писательница

Тургенев-сновидец

Поэты революционного времени

Рассказы Михаила Матвеева

Рассказы Игнатия Леграна

«Виргиния»

«Выход из порта»

«Дети в изгнании»

«Предчувствие»

«Прощай Фамбон»

«Садок»

«Натуральная величина»

Повести Анри Труайа

«Большое приключение»

«В стране обреченных»

Посмертная книга В. Франчича

«Красная Голгофа»

«Воля Жюльена Рива»

«Враг Наполеона»

«Меттерних»

Дневник революционных лет

«Сентиментальная прогулка по Франции»

«Кирпичный хлеб»

«Двое»

Трагедия русской литературы

«Разочарование Элианы»

Книга о балете

О философах

Лев Шестов

Неизданные письма и статьи Розанова

Указатель имен

Фотоальбом Юрия Мандельштама

Фотографии к разделу «Франко-русские прозаики»

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 2 - О литературе Европы и Америки

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 452с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05907-6 (т. 2)

ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 2 – Содержание

Предисловие. Екатерина (Китти) Стравинская. О моем отце

Франция и Бельгия

Поэзия Современная французская поэзия Письма Бодлера Стихи Мориака Жизнь Эрнеста Психари Эрнест Ренан Странник Рембо Артур Рембо. «Абиссинец» Жак Ривьер. «Рембо» Воспоминания жены Верлена Поэт и площадь Виктор Гюго и женщины Спор об уме Виктора Гюго Поль Скаррон. Создатель «бурлеска» Поэт и актриса. Любовь Альфреда де Виньи Ушедший век Рождение «Кармен» Письма Мериме -летие символизма Величие Поля Клоделя Поиски полузабытого Поль Валери о себе Речи Поля Валери

Проза «Навязчивая идея» «Гостиница у бездны» Роман в письмах «Святой Сатурнин» Жизнь Жорж Занд Тайна Бальзака Бальзак и Зюльма Карро Бальзак-сереброискатель «Зеленая кобыла» «Мельница Сурдины» «Откушенный гранат» «Одиночество и молчание» «Дневник Мориака» «Дневник Мориака» «Черные ангелы» Величие и падение Франсуа Мориака «Пути к морю» «Жюстина» Детство Стендаля Как работал Стендаль Королева страны Нежности Анатоль Франс «Три счастья». («Старая Япония») Женщины в жизни Руссо «Мертвые ветки» Золя — сотрудник «Вестника Европы» Посмертная судьба Эмиля Золя «Рецепт счастья» Моруа. «Чувства и обычаи» Отец авантюрного романа. Ален Рене Лесаж Письма Марселя Пруста Воспоминания о Прусте Душевная драма Пруста Возлюбленная маршала Нея Сен-Симон старший «В защиту счастья» Анри де Монтерлан Монтерлановские «Девушки» «Жалость к женщинам» Монтерлан и Достоевский «Преступление» «Дневник деревенского священника» «Новая история Мушетты» «Хроника Паскье» «Бьеврская пустынь» Писатель и современность Писатель и его герои Поль Бурже Критические этюды «Мазарини» «Вторники» Малларме «Алгебра моральных ценностей» Рассказы Жуандо Паскаль в жизни Перечитывая Паскаля Недостойные вдовы «Туманы» «Лиможский фарфор» «Любовь гораздо больше любви» «Мечтатели» «Воспоминания о счастье» «Потерянный рай» Литература двадцатого века. Сборник очерков Андрэ Руссо Письма Ален-Фурнье Франсис Карко. Новый член Академии Гонкуров «Полуночник» «Смерть в кредит». Новый роман Селина Эволюция Селина «Ариадна» Воспоминания Клода Фаррера Воспоминания издателя Французские эссеисты. Жид, Клодель, Лакретель «Послевоенное» поколение Елисейские поля «Чудаки» «Наши наилучшие дни» Романы о гражданской войне «Неополитанский соловей» Пьер Луис об Андрэ Жиде «Будильник» «Матрос Моравин» «Сначала Бог создал Лилит» «Пять искушений Лефонтена» «Рыцари круглого стола» «Избранницы» На полях романа «Вирсавия» «На границе джунглей» Воспоминания писателей «Мысли» Метерлинка



Швейцария

Проза «Мера человека» «Вопросы» «Савойский юноша» «Если солнце не встанет»



Англия и Ирландия

Поэзия Редиар Киплинг Юбилей Байрона

Проза Традиции английской литературы Английская новелла «К» Мориса Беринга «Ключ к полям» «Источник». Роман Чарльза Моргана Charles Morgan. «Sparkenbroke» Злобный гений. Джонатан Свифт «Невзгоды» «Мудрость патера Броуна» Честертон о Чосере «Ричард Курт» «Волны» Виргинии Вульф «Годы» «Пуританин» «Марина ди Вецца»



Германия и Австрия

Поэзия Гений и безумие Письма Рильке Письмо молодому поэту Духовный путь Рильке. Десять лет со дня смерти Гёте в жизни Неудавшееся обращение Гёте Гёте в русской литературе

Проза «Страх» «Погребальный подсвечник» «Подвиг Магеллана» «Карьера Дорис Харт» Повести Викки Баум «Доктор Гийон» «Военный дневник» Рассказы Франца Кафки



Скандинавские страны

Проза Андерсен «День и ночь» «Морбакка»



Италия и Греция

Поэзия Земная любовь Данте Алигьери Жизнь Горация. К двухтысячелетию со дня рождения Гибель д’Аннунцио

Проза Пиранделло



Испания

Проза Испанская новелла



Америка

Поэзия Потерянная Ленора. Любовные похождения Эдгара По

Проза Столетие Марка Твена «Августовский свет» Новый роман Уэльса



Указатель имен

Из альбома Марии Стравинской

Фотографии некоторых зарубежных писателей, упомянутых в книге

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 3 - Музыка, театр, история, философия, живопись, наука

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-05908-3 (т. 3)

ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 3 – Содержание

Музыка и музыканты

Россия А. П. Бородин. Музыкант-ученый Воспоминания М. М. Ипполитова-Иванова Возникновение «Могучей кучки» Переписка Балакирева и Стасова Молодость Глинки Коровин о Шаляпине

Австрия Юность Моцарта Зрелость Моцарта Старость гения

Германия Недуг Бетховена Бетховен — писатель Вагнер о Бетховене

Франция Гектор Берлиоз

Норвегия Эдвард Григ

Польша Шопен в Вене



Театр

Россия Крепостной актер. М. С. Щепкин Русские драматурги Шекспир в России Гоголь на сцене Ал. Блок о театре «Отрыв». Театральный сборник

Франция Жизнь Мольера Театр Мольера Парижские театры времен коммуны Госпожа Жорж Трехсотлетие Расина Пьесы Жироду Книга о театре «Асмодей»

Норвегия Генрик Ибсен



История

Пятьдесят лет назад

«Абиссинские хроники XVI—XVII вв.»

Страна Белого солнца

«Романтическая Польша»

«История Англии» Моруа

Спор об истории

Правда о Майерлинге

«Победа при Ватерлоо»

Русское религиозное возрождение XVII века

Во времена императора Александра III

Исторические портреты

Жертва Бастилии

Романтическая дружба. Жюли Тальма и Бенжамен Констан

«Подлинный кардинал Ришелье»

Мемуары Талейрана

Смерть Наполеона

Гёте, Наполеон и Бетховен

Воспоминания Остена Чемберлена

«Вольтер в халате»

Итальянец о Московии

Житие протопопа Аввакума

Американка при дворе Наполеона III

Жюль Камбон

Путешествия и путешественники

В таинственной Смаре

Странствия Гарибальди

Неудавшийся гений. Виктор Жакмон

Дарвин-путешественник

Победитель скал

Современные Уллисы

Великие ораторы Италии

Савонарола

Оратор римский

Живопись

Жизнь Рубенса

Революционер поневоле. Поль Сезанн

Посмертное интервью Ренуара

«Мастера испанской живописи». Посмертная книга Эжена Даби

Философия

Загадка Аполлония Тианского

«Коммунизм и христианство». Сборник «Презанс»

Статьи на разные темы

Шахматы в жизни писателей

Жизнь Казановы

Тройная жизнь Гафиза

Жизнь Ампера. К столетию со дня смерти

Литературные кафе

«Антология эстонской литературы»

Мемуары Марии Румынской

Приложения

Юрий Мандельштам. Возвращение

Юрий Мандельштам. Письмо Игорю Стравинскому

Стихи Людмиле Стравинской, (приложение к письму)

Юрий Терапиано. Юрий Мандельштам

Петр Пильский. Юрий Мандельштам

Лазарь Кельберин. Юрий Мандельштам

Владислав Ходасевич. «Верность»

Владислав Ходасевич. «Третий час»

Владислав Ходасевич. «Искатели»

Юрий Иваск. «Годы» (1937—1941)

Ирина Муравьева. Юрий Мандельштам. Собрание стихотворений

Николай Рощин. Отрывок из дневника

Стихотворения Ю. Мандельштама, не вошедшие в сборники

Страсбург

То детский плач, то детский лепет

Я верить не хотел его словам

Без цели

Холм невысокий, пред которым я

Я в жизни многое нашел

Захмелевший, полувлюбленный

Летнее

Все началось с того, что ты

Да, и стихи, и дружба, и любовь

Пятнадцать или двадцать строк

Еще я беспокойнее иного

Воистину свободен труд

Ни ясных чувств, ни мыслей строгих

Простые смертные играют в прятки

Опять вино, и чадный шум попойки

На паперти неловко обнялись

Движенья незнакомые ловить

Из Маларме. К пятидесятилетию символизма

И даже ты, подумай — ты

Не надо зрелых рассуждений

Летит за стаей стая

Июльским сновиденьем

Английский роман

Любовь нам больше не нужна

Милый друг, на свете гадко

Наверное, любовь восторжествует

Ночное

Дни и ночи в бесплодном расчете

В долгих разговорах за вином

Да, я еще здоров и молод

Герои (поэма)

Указатель имен

Фотографии из архива Марии Стравинской

Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам