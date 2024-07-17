Мандельштам - Статьи и сочинения - В 3 томах
Цель этой книги — возродить память о Юрии Владимировиче Мандельштаме, замечательном литературном критике, поэте и человеке, внесшем неоценимый вклад в русскую зарубежную литературу. Он погиб в немецком концлагере Освенцим в возрасте 35 лет, оставив после себя огромный литературный архив. Однако с гибелью Юрия Мандельштама имя его ушло в забвение.
Листая страницы памяти, перейдем границы сегодняшнего дня и заглянем в то далекое прошлое, когда покидали пореволюционную Россию лучшие ее умы с мечтой о возвращении. Многие из них так никогда и не вернулись — ни в родной дом, ни на могилы родных и близких им людей. А ведь у них была своя книга памяти, куда они могли мысленно заглянуть, перелистывая страницы воспоминаний, которых накопилось так много у людей без родной земли, разбросанных и рассеянных по всем уголкам земного шара: «Мы беспредельной лентой печали и грусти обвили голубые, лазурные берега Босфора и Средиземного моря, свою грезу и сказку о свободной России мы унесли в знойную Африку, легендарную Индию и далекую Бразилию. Мы рассказали о своей тяжелой беде в Сербии, Болгарии и Чехии, и бережно скрывая свою тоску, изо дня в день, упорно работаем мы на заводах и фабриках, в шахтах и копях приютившей нас Франции. Бесконечно велика печаль, беспредельна наша русская тоска, но мы научились страдать и ждать, и в этом — наша сила, которая помогает нам переживать долгую, черную ночь и дожидаться радостного рассвета», — писал в 1925 году прозаик А. А. Гришин.
История русской литературы — зеркальное отражение трагической истории самой России. Драма российская, общечеловеческая, стала драмой отдельной человеческой личности. Сразу после смерти Блока и последовавшим за ней расстрелом Гумилёва в 1921 году началось физическое и духовное уничтожение интеллигенции, «расстрел» самого творчества. «А в тюрьме выводят на расстрел / Самых лучших и непримиримых», — писала поэтесса Ирина Кнорринг.
В 1939 году в статье «Конец Зарубежья», напечатанной в «Современных Записках», Ю. Рапорорт писал: «Покинув родную землю, беглецы вовсе не считали, что покинули родное государство: они унесли его с собой. Русские на чужбине — не разрозненные толпы, но некоторое единство, символически представляющее весь русский народ и образующее государство без территории — Зарубежье».
Для российского литератора встал вопрос выживания вне родины. И каждый решал его по-своему, обращаясь к внутренней совести. Недаром поэт назвал пореволюционное поколение — поколением «обнаженной совести». В изгнании оказалась значительная часть интеллектуальной элиты России. Покидая Россию, русская интеллигенция спасала не только себя, она спасала творческую свободу, увозила с собой творческие традиции Серебряного века, сознательно или несознательно сохраняя русскую культуру. Люди творчества уходили от гнета советской цензуры к свободе самовыражения. Вот что говорил В. Ходасевич: «Для того чтобы этот поступок не превратился в простое бегство туда, где жить приятней и безопасней, он должен быть еще и оправдан, внешне — в наших поступках, внутренне — в нашем сознании. Без возвышенного сознания известной своей миссии, своего посланничества — нет эмиграции, есть толпа беженцев, ищущих родины там, где лучше».
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 1 - О русской литературе
Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 480с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05906-9 (т. 1)
ISBN 978-5-534-05909-0
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 1 – Содержание
От составителей
Мария Стравинская. Мой дедушка Юрий Мандельштам
Елена Дубровина. «Твой голос далекий». Юрий Мандельштам (1908—1943)
- 1. «Париж невидимый затих»
- 2. «Когда от крика станешь нем»
- 3. «Налетает беда, налетает»
- 4. «Воспоминанья прежних дней»
- 5. «Я знал его в Константинополе»
- 6. «О, первые таинственные строки»
- 7. «Череда привычных лучших лет»
- 8. Парижские кафе
- 9. Дружба с В. Ходасевичем
- 10. Два Юрия — Терапиано и Мандельштам
- 11. «Но счастье просится призывно»
- 12. «Разлука бьет тяжелыми крылами»
- 13. Мандельштам и Стравинские
- 14. Творческий почерк Ю. Мандельштама
- 15. Вехи творчества
- 16. Юрий Мандельштам и литературный Париж
- 17. Дар «тайнослышанья»
- 18. Метафизическая тема в статьях Юрия Мандельштама
- 19. «Вечности голос живой»
Размышления о литературе
- Метафизический заказ в эмигрантской литературе
- Мысли о романах. Критик конца восемнадцатого века
- Вымышленные воспоминания
- Критики о критике
- Возрождение новеллы
- Судьба романа
- Иссякновение вымысла
- Любовь в современном романе
О литераторах России
-
О прозаиках
- Салтыков-Щедрин
- Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти
- Зощенко
- Переписка Горького
- Воспоминания В. Г. Короленки
- Толстой и европейская литература
- Андрэ Сюарез о Толстом
- Письма о Толстом
- Воспоминания Тургенева
- Чехов по-французски
- «Моя литературная судьба». Автобиография К. Леонтьева
- В Париже с Гоголем
- Гаршин. К пятидесятилетию со дня смерти
- Гончаров-критик
-
О поэтах
- О Гумилёве. К девятилетию его смерти: 31-го августа 1921 г
- Памяти Гумилёва
- Судьба поэта
- Языков
- Литературные споры пушкинских времен
- Жизнь Рылеева
- Гений без таланта. М. Л. Михайлов
- По синим волнам океана. К столетию со дня появления первого произведения Лермонтова
- Лермонтов по-французски
- Тютчев и Альпы
- Письма Тютчева
- Поэт-одиночка. А. X. Востоков
- Первые русские литераторы
Литература русской диаспоры
-
Периодика
- «Современные записки», № 69
- «Временник общества друзей русской книги». Выпуск IV
- «Грань», № 1
-
О прозаиках
- Рассказы Сергея Горного
- «Была земля». А. Буров
- «Жанета»
- Куприн
- Книга о Бунине
- Д. С. Мережковский
- «Лица святых». Новая книга Д. С. Мережковского
- Франциск Ассизский. Новая книга Д. С. Мережковского
- «Дом в Пасси». Новый роман Бориса Зайцева
- «Путешествие Глеба»
- «Москва»
- «Борис Клин»
- «Ведьма». Новая книга Тэффи
- «Снег»
- Е. И. Замятин
- Посмертная книга Замятина
- «Арабески»
- Два сборника повестей
- Леонид Зуров. Поле. — Издательство объединения поэтов и писателей Парижа, 1938
- Французский критик о русских романистах
- Французские писатели о русских
- «Великий Ван»
- «Тайга шумит»
-
О поэтах
- Гамбургский счет. По поводу «Антологии зарубежной поэзии»
- Борис Поплавский
- Борис Поплавский. «Снежный час». Посмертные стихи 1931—1935, Париж, 1936
- Заметки о стихах. Георгий Иванов
- Два сборника стихов
- Два сборника стихов
- Стихи о Европе
- Путешествие в Палестину
- Памяти Ходасевича
- Живые черты Ходасевича
- Ходасевич о Пушкине
- Тяжелый дар
- «Некрополь»
- Вера Булич. «Маятник» (стихи)
- Заметки о стихах
- Русские поэты в Варшаве
- Книга стихов
Франко-русские прозаики
- Графиня Апраксина. Венгерская патриотка и французская писательница
- Тургенев-сновидец
- Поэты революционного времени
- Рассказы Михаила Матвеева
- Рассказы Игнатия Леграна
- «Виргиния»
- «Выход из порта»
- «Дети в изгнании»
- «Предчувствие»
- «Прощай Фамбон»
- «Садок»
- «Натуральная величина»
- Повести Анри Труайа
- «Большое приключение»
- «В стране обреченных»
- Посмертная книга В. Франчича
- «Красная Голгофа»
- «Воля Жюльена Рива»
- «Враг Наполеона»
- «Меттерних»
- Дневник революционных лет
- «Сентиментальная прогулка по Франции»
- «Кирпичный хлеб»
- «Двое»
- Трагедия русской литературы
- «Разочарование Элианы»
- Книга о балете
О философах
- Лев Шестов
- Неизданные письма и статьи Розанова
Указатель имен
Фотоальбом Юрия Мандельштама
Фотографии к разделу «Франко-русские прозаики»
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 2 - О литературе Европы и Америки
Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 452с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05907-6 (т. 2)
ISBN 978-5-534-05909-0
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 2 – Содержание
Предисловие. Екатерина (Китти) Стравинская. О моем отце
Франция и Бельгия
-
Поэзия
- Современная французская поэзия
- Письма Бодлера
- Стихи Мориака
- Жизнь Эрнеста Психари
- Эрнест Ренан
- Странник Рембо
- Артур Рембо. «Абиссинец»
- Жак Ривьер. «Рембо»
- Воспоминания жены Верлена
- Поэт и площадь
- Виктор Гюго и женщины
- Спор об уме Виктора Гюго
- Поль Скаррон. Создатель «бурлеска»
- Поэт и актриса. Любовь Альфреда де Виньи
- Ушедший век
- Рождение «Кармен»
- Письма Мериме
- -летие символизма
- Величие Поля Клоделя
- Поиски полузабытого
- Поль Валери о себе
- Речи Поля Валери
-
Проза
- «Навязчивая идея»
- «Гостиница у бездны»
- Роман в письмах
- «Святой Сатурнин»
- Жизнь Жорж Занд
- Тайна Бальзака
- Бальзак и Зюльма Карро
- Бальзак-сереброискатель
- «Зеленая кобыла»
- «Мельница Сурдины»
- «Откушенный гранат»
- «Одиночество и молчание»
- «Дневник Мориака»
- «Дневник Мориака»
- «Черные ангелы»
- Величие и падение Франсуа Мориака
- «Пути к морю»
- «Жюстина»
- Детство Стендаля
- Как работал Стендаль
- Королева страны Нежности
- Анатоль Франс
- «Три счастья». («Старая Япония»)
- Женщины в жизни Руссо
- «Мертвые ветки»
- Золя — сотрудник «Вестника Европы»
- Посмертная судьба Эмиля Золя
- «Рецепт счастья» Моруа. «Чувства и обычаи»
- Отец авантюрного романа. Ален Рене Лесаж
- Письма Марселя Пруста
- Воспоминания о Прусте
- Душевная драма Пруста
- Возлюбленная маршала Нея
- Сен-Симон старший
- «В защиту счастья»
- Анри де Монтерлан
- Монтерлановские «Девушки»
- «Жалость к женщинам»
- Монтерлан и Достоевский
- «Преступление»
- «Дневник деревенского священника»
- «Новая история Мушетты»
- «Хроника Паскье»
- «Бьеврская пустынь»
- Писатель и современность
- Писатель и его герои
- Поль Бурже
- Критические этюды
- «Мазарини»
- «Вторники» Малларме
- «Алгебра моральных ценностей»
- Рассказы Жуандо
- Паскаль в жизни
- Перечитывая Паскаля
- Недостойные вдовы
- «Туманы»
- «Лиможский фарфор»
- «Любовь гораздо больше любви»
- «Мечтатели»
- «Воспоминания о счастье»
- «Потерянный рай»
- Литература двадцатого века. Сборник очерков Андрэ Руссо
- Письма Ален-Фурнье
- Франсис Карко. Новый член Академии Гонкуров
- «Полуночник»
- «Смерть в кредит». Новый роман Селина
- Эволюция Селина
- «Ариадна»
- Воспоминания Клода Фаррера
- Воспоминания издателя
- Французские эссеисты. Жид, Клодель, Лакретель
- «Послевоенное» поколение
- Елисейские поля
- «Чудаки»
- «Наши наилучшие дни»
- Романы о гражданской войне
- «Неополитанский соловей»
- Пьер Луис об Андрэ Жиде
- «Будильник»
- «Матрос Моравин»
- «Сначала Бог создал Лилит»
- «Пять искушений Лефонтена»
- «Рыцари круглого стола»
- «Избранницы»
- На полях романа
- «Вирсавия»
- «На границе джунглей»
- Воспоминания писателей
- «Мысли» Метерлинка
Швейцария
-
Проза
- «Мера человека»
- «Вопросы»
- «Савойский юноша»
- «Если солнце не встанет»
Англия и Ирландия
-
Поэзия
- Редиар Киплинг
- Юбилей Байрона
-
Проза
- Традиции английской литературы
- Английская новелла
- «К» Мориса Беринга
- «Ключ к полям»
- «Источник». Роман Чарльза Моргана
- Charles Morgan. «Sparkenbroke»
- Злобный гений. Джонатан Свифт
- «Невзгоды»
- «Мудрость патера Броуна»
- Честертон о Чосере
- «Ричард Курт»
- «Волны» Виргинии Вульф
- «Годы»
- «Пуританин»
- «Марина ди Вецца»
Германия и Австрия
-
Поэзия
- Гений и безумие
- Письма Рильке
- Письмо молодому поэту
- Духовный путь Рильке. Десять лет со дня смерти
- Гёте в жизни
- Неудавшееся обращение Гёте
- Гёте в русской литературе
-
Проза
- «Страх»
- «Погребальный подсвечник»
- «Подвиг Магеллана»
- «Карьера Дорис Харт»
- Повести Викки Баум
- «Доктор Гийон»
- «Военный дневник»
- Рассказы Франца Кафки
Скандинавские страны
-
Проза
- Андерсен
- «День и ночь»
- «Морбакка»
Италия и Греция
-
Поэзия
- Земная любовь Данте Алигьери
- Жизнь Горация. К двухтысячелетию со дня рождения
- Гибель д’Аннунцио
-
Проза
- Пиранделло
Испания
-
Проза
- Испанская новелла
Америка
-
Поэзия
- Потерянная Ленора. Любовные похождения Эдгара По
-
Проза
- Столетие Марка Твена
- «Августовский свет»
- Новый роман Уэльса
Указатель имен
Из альбома Марии Стравинской
Фотографии некоторых зарубежных писателей, упомянутых в книге
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 3 - Музыка, театр, история, философия, живопись, наука
Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-05908-3 (т. 3)
ISBN 978-5-534-05909-0
Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 3 – Содержание
Музыка и музыканты
-
Россия
- А. П. Бородин. Музыкант-ученый
- Воспоминания М. М. Ипполитова-Иванова
- Возникновение «Могучей кучки»
- Переписка Балакирева и Стасова
- Молодость Глинки
- Коровин о Шаляпине
-
Австрия
- Юность Моцарта
- Зрелость Моцарта
- Старость гения
-
Германия
- Недуг Бетховена
- Бетховен — писатель
- Вагнер о Бетховене
-
Франция
- Гектор Берлиоз
-
Норвегия
- Эдвард Григ
-
Польша
- Шопен в Вене
Театр
-
Россия
- Крепостной актер. М. С. Щепкин
- Русские драматурги
- Шекспир в России
- Гоголь на сцене
- Ал. Блок о театре
- «Отрыв». Театральный сборник
-
Франция
- Жизнь Мольера
- Театр Мольера
- Парижские театры времен коммуны
- Госпожа Жорж
- Трехсотлетие Расина
- Пьесы Жироду
- Книга о театре
- «Асмодей»
-
Норвегия
- Генрик Ибсен
История
- Пятьдесят лет назад
- «Абиссинские хроники XVI—XVII вв.»
- Страна Белого солнца
- «Романтическая Польша»
- «История Англии» Моруа
- Спор об истории
- Правда о Майерлинге
- «Победа при Ватерлоо»
- Русское религиозное возрождение XVII века
- Во времена императора Александра III
Исторические портреты
- Жертва Бастилии
- Романтическая дружба. Жюли Тальма и Бенжамен Констан
- «Подлинный кардинал Ришелье»
- Мемуары Талейрана
- Смерть Наполеона
- Гёте, Наполеон и Бетховен
- Воспоминания Остена Чемберлена
- «Вольтер в халате»
- Итальянец о Московии
- Житие протопопа Аввакума
- Американка при дворе Наполеона III
- Жюль Камбон
Путешествия и путешественники
- В таинственной Смаре
- Странствия Гарибальди
- Неудавшийся гений. Виктор Жакмон
- Дарвин-путешественник
- Победитель скал
- Современные Уллисы
Великие ораторы Италии
- Савонарола
- Оратор римский
Живопись
- Жизнь Рубенса
- Революционер поневоле. Поль Сезанн
- Посмертное интервью Ренуара
- «Мастера испанской живописи». Посмертная книга Эжена Даби
Философия
- Загадка Аполлония Тианского
- «Коммунизм и христианство». Сборник «Презанс»
Статьи на разные темы
- Шахматы в жизни писателей
- Жизнь Казановы
- Тройная жизнь Гафиза
- Жизнь Ампера. К столетию со дня смерти
- Литературные кафе
- «Антология эстонской литературы»
- Мемуары Марии Румынской
Приложения
- Юрий Мандельштам. Возвращение
- Юрий Мандельштам. Письмо Игорю Стравинскому
- Стихи Людмиле Стравинской, (приложение к письму)
- Юрий Терапиано. Юрий Мандельштам
- Петр Пильский. Юрий Мандельштам
- Лазарь Кельберин. Юрий Мандельштам
- Владислав Ходасевич. «Верность»
- Владислав Ходасевич. «Третий час»
- Владислав Ходасевич. «Искатели»
- Юрий Иваск. «Годы» (1937—1941)
- Ирина Муравьева. Юрий Мандельштам. Собрание стихотворений
- Николай Рощин. Отрывок из дневника
Стихотворения Ю. Мандельштама, не вошедшие в сборники
- Страсбург
- То детский плач, то детский лепет
- Я верить не хотел его словам
- Без цели
- Холм невысокий, пред которым я
- Я в жизни многое нашел
- Захмелевший, полувлюбленный
- Летнее
- Все началось с того, что ты
- Да, и стихи, и дружба, и любовь
- Пятнадцать или двадцать строк
- Еще я беспокойнее иного
- Воистину свободен труд
- Ни ясных чувств, ни мыслей строгих
- Простые смертные играют в прятки
- Опять вино, и чадный шум попойки
- На паперти неловко обнялись
- Движенья незнакомые ловить
- Из Маларме. К пятидесятилетию символизма
- И даже ты, подумай — ты
- Не надо зрелых рассуждений
- Летит за стаей стая
- Июльским сновиденьем
- Английский роман
- Любовь нам больше не нужна
- Милый друг, на свете гадко
- Наверное, любовь восторжествует
- Ночное
- Дни и ночи в бесплодном расчете
- В долгих разговорах за вином
- Да, я еще здоров и молод
- Герои (поэма)
Указатель имен
Фотографии из архива Марии Стравинской
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