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Мандельштам - Статьи и сочинения - В 3 томах

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 1 - О русской литературе
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
Цель этой книги — возродить память о Юрии Владимировиче Мандельштаме, замечательном литературном критике, поэте и человеке, внесшем неоценимый вклад в русскую зарубежную литературу. Он погиб в немецком концлагере Освенцим в возрасте 35 лет, оставив после себя огромный литературный архив. Однако с гибелью Юрия Мандельштама имя его ушло в забвение.
Листая страницы памяти, перейдем границы сегодняшнего дня и заглянем в то далекое прошлое, когда покидали пореволюционную Россию лучшие ее умы с мечтой о возвращении. Многие из них так никогда и не вернулись — ни в родной дом, ни на могилы родных и близких им людей. А ведь у них была своя книга памяти, куда они могли мысленно заглянуть, перелистывая страницы воспоминаний, которых накопилось так много у людей без родной земли, разбросанных и рассеянных по всем уголкам земного шара: «Мы беспредельной лентой печали и грусти обвили голубые, лазурные берега Босфора и Средиземного моря, свою грезу и сказку о свободной России мы унесли в знойную Африку, легендарную Индию и далекую Бразилию. Мы рассказали о своей тяжелой беде в Сербии, Болгарии и Чехии, и бережно скрывая свою тоску, изо дня в день, упорно работаем мы на заводах и фабриках, в шахтах и копях приютившей нас Франции. Бесконечно велика печаль, беспредельна наша русская тоска, но мы научились страдать и ждать, и в этом — наша сила, которая помогает нам переживать долгую, черную ночь и дожидаться радостного рассвета», — писал в 1925 году прозаик А. А. Гришин.
История русской литературы — зеркальное отражение трагической истории самой России. Драма российская, общечеловеческая, стала драмой отдельной человеческой личности. Сразу после смерти Блока и последовавшим за ней расстрелом Гумилёва в 1921 году началось физическое и духовное уничтожение интеллигенции, «расстрел» самого творчества. «А в тюрьме выводят на расстрел / Самых лучших и непримиримых», — писала поэтесса Ирина Кнорринг.
В 1939 году в статье «Конец Зарубежья», напечатанной в «Современных Записках», Ю. Рапорорт писал: «Покинув родную землю, беглецы вовсе не считали, что покинули родное государство: они унесли его с собой. Русские на чужбине — не разрозненные толпы, но некоторое единство, символически представляющее весь русский народ и образующее государство без территории — Зарубежье».
Для российского литератора встал вопрос выживания вне родины. И каждый решал его по-своему, обращаясь к внутренней совести. Недаром поэт назвал пореволюционное поколение — поколением «обнаженной совести». В изгнании оказалась значительная часть интеллектуальной элиты России. Покидая Россию, русская интеллигенция спасала не только себя, она спасала творческую свободу, увозила с собой творческие традиции Серебряного века, сознательно или несознательно сохраняя русскую культуру. Люди творчества уходили от гнета советской цензуры к свободе самовыражения. Вот что говорил В. Ходасевич: «Для того чтобы этот поступок не превратился в простое бегство туда, где жить приятней и безопасней, он должен быть еще и оправдан, внешне — в наших поступках, внутренне — в нашем сознании. Без возвышенного сознания известной своей миссии, своего посланничества — нет эмиграции, есть толпа беженцев, ищущих родины там, где лучше».

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 1 - О русской литературе

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 480с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05906-9 (т. 1)
ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 1 – Содержание

От составителей
Мария Стравинская. Мой дедушка Юрий Мандельштам
Елена Дубровина. «Твой голос далекий». Юрий Мандельштам (1908—1943)
  • 1. «Париж невидимый затих»
  • 2. «Когда от крика станешь нем»
  • 3. «Налетает беда, налетает»
  • 4. «Воспоминанья прежних дней»
  • 5. «Я знал его в Константинополе»
  • 6. «О, первые таинственные строки»
  • 7. «Череда привычных лучших лет»
  • 8. Парижские кафе
  • 9. Дружба с В. Ходасевичем
  • 10. Два Юрия — Терапиано и Мандельштам
  • 11. «Но счастье просится призывно»
  • 12. «Разлука бьет тяжелыми крылами»
  • 13. Мандельштам и Стравинские
  • 14. Творческий почерк Ю. Мандельштама
  • 15. Вехи творчества
  • 16. Юрий Мандельштам и литературный Париж
  • 17. Дар «тайнослышанья»
  • 18. Метафизическая тема в статьях Юрия Мандельштама
  • 19. «Вечности голос живой»
Размышления о литературе
  • Метафизический заказ в эмигрантской литературе
  • Мысли о романах. Критик конца восемнадцатого века
  • Вымышленные воспоминания
  • Критики о критике
  • Возрождение новеллы
  • Судьба романа
  • Иссякновение вымысла
  • Любовь в современном романе
О литераторах России
  • О прозаиках
    • Салтыков-Щедрин
    • Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти
    • Зощенко
    • Переписка Горького
    • Воспоминания В. Г. Короленки
    • Толстой и европейская литература
    • Андрэ Сюарез о Толстом
    • Письма о Толстом
    • Воспоминания Тургенева
    • Чехов по-французски
    • «Моя литературная судьба». Автобиография К. Леонтьева
    • В Париже с Гоголем
    • Гаршин. К пятидесятилетию со дня смерти
    • Гончаров-критик
  • О поэтах
    • О Гумилёве. К девятилетию его смерти: 31-го августа 1921 г
    • Памяти Гумилёва
    • Судьба поэта
    • Языков
    • Литературные споры пушкинских времен
    • Жизнь Рылеева
    • Гений без таланта. М. Л. Михайлов
    • По синим волнам океана. К столетию со дня появления первого произведения Лермонтова
    • Лермонтов по-французски
    • Тютчев и Альпы
    • Письма Тютчева
    • Поэт-одиночка. А. X. Востоков
    • Первые русские литераторы
Литература русской диаспоры
  • Периодика
    • «Современные записки», № 69
    • «Временник общества друзей русской книги». Выпуск IV
    • «Грань», № 1
  • О прозаиках
    • Рассказы Сергея Горного
    • «Была земля». А. Буров
    • «Жанета»
    • Куприн
    • Книга о Бунине
    • Д. С. Мережковский
    • «Лица святых». Новая книга Д. С. Мережковского
    • Франциск Ассизский. Новая книга Д. С. Мережковского
    • «Дом в Пасси». Новый роман Бориса Зайцева
    • «Путешествие Глеба»
    • «Москва»
    • «Борис Клин»
    • «Ведьма». Новая книга Тэффи
    • «Снег»
    • Е. И. Замятин
    • Посмертная книга Замятина
    • «Арабески»
    • Два сборника повестей
    • Леонид Зуров. Поле. — Издательство объединения поэтов и писателей Парижа, 1938
    • Французский критик о русских романистах
    • Французские писатели о русских
    • «Великий Ван»
    • «Тайга шумит»
  • О поэтах
    • Гамбургский счет. По поводу «Антологии зарубежной поэзии»
    • Борис Поплавский
    • Борис Поплавский. «Снежный час». Посмертные стихи 1931—1935, Париж, 1936
    • Заметки о стихах. Георгий Иванов
    • Два сборника стихов
    • Два сборника стихов
    • Стихи о Европе
    • Путешествие в Палестину
    • Памяти Ходасевича
    • Живые черты Ходасевича
    • Ходасевич о Пушкине
    • Тяжелый дар
    • «Некрополь»
    • Вера Булич. «Маятник» (стихи)
    • Заметки о стихах
    • Русские поэты в Варшаве
    • Книга стихов
Франко-русские прозаики
  • Графиня Апраксина. Венгерская патриотка и французская писательница
  • Тургенев-сновидец
  • Поэты революционного времени
  • Рассказы Михаила Матвеева
  • Рассказы Игнатия Леграна
  • «Виргиния»
  • «Выход из порта»
  • «Дети в изгнании»
  • «Предчувствие»
  • «Прощай Фамбон»
  • «Садок»
  • «Натуральная величина»
  • Повести Анри Труайа
  • «Большое приключение»
  • «В стране обреченных»
  • Посмертная книга В. Франчича
  • «Красная Голгофа»
  • «Воля Жюльена Рива»
  • «Враг Наполеона»
  • «Меттерних»
  • Дневник революционных лет
  • «Сентиментальная прогулка по Франции»
  • «Кирпичный хлеб»
  • «Двое»
  • Трагедия русской литературы
  • «Разочарование Элианы»
  • Книга о балете
О философах
  • Лев Шестов
  • Неизданные письма и статьи Розанова
Указатель имен
Фотоальбом Юрия Мандельштама
Фотографии к разделу «Франко-русские прозаики»

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 2 - О литературе Европы и АмерикиМандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 2 - О литературе Европы и Америки

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 452с.— (Антология мысли).— Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-05907-6 (т. 2)
ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 2 – Содержание

Предисловие. Екатерина (Китти) Стравинская. О моем отце
Франция и Бельгия
  • Поэзия
    • Современная французская поэзия
    • Письма Бодлера
    • Стихи Мориака
    • Жизнь Эрнеста Психари
    • Эрнест Ренан
    • Странник Рембо
    • Артур Рембо. «Абиссинец»
    • Жак Ривьер. «Рембо»
    • Воспоминания жены Верлена
    • Поэт и площадь
    • Виктор Гюго и женщины
    • Спор об уме Виктора Гюго
    • Поль Скаррон. Создатель «бурлеска»
    • Поэт и актриса. Любовь Альфреда де Виньи
    • Ушедший век
    • Рождение «Кармен»
    • Письма Мериме
    • -летие символизма
    • Величие Поля Клоделя
    • Поиски полузабытого
    • Поль Валери о себе
    • Речи Поля Валери
  • Проза
    • «Навязчивая идея»
    • «Гостиница у бездны»
    • Роман в письмах
    • «Святой Сатурнин»
    • Жизнь Жорж Занд
    • Тайна Бальзака
    • Бальзак и Зюльма Карро
    • Бальзак-сереброискатель
    • «Зеленая кобыла»
    • «Мельница Сурдины»
    • «Откушенный гранат»
    • «Одиночество и молчание»
    • «Дневник Мориака»
    • «Дневник Мориака»
    • «Черные ангелы»
    • Величие и падение Франсуа Мориака
    • «Пути к морю»
    • «Жюстина»
    • Детство Стендаля
    • Как работал Стендаль
    • Королева страны Нежности
    • Анатоль Франс
    • «Три счастья». («Старая Япония»)
    • Женщины в жизни Руссо
    • «Мертвые ветки»
    • Золя — сотрудник «Вестника Европы»
    • Посмертная судьба Эмиля Золя
    • «Рецепт счастья» Моруа. «Чувства и обычаи»
    • Отец авантюрного романа. Ален Рене Лесаж
    • Письма Марселя Пруста
    • Воспоминания о Прусте
    • Душевная драма Пруста
    • Возлюбленная маршала Нея
    • Сен-Симон старший
    • «В защиту счастья»
    • Анри де Монтерлан
    • Монтерлановские «Девушки»
    • «Жалость к женщинам»
    • Монтерлан и Достоевский
    • «Преступление»
    • «Дневник деревенского священника»
    • «Новая история Мушетты»
    • «Хроника Паскье»
    • «Бьеврская пустынь»
    • Писатель и современность
    • Писатель и его герои
    • Поль Бурже
    • Критические этюды
    • «Мазарини»
    • «Вторники» Малларме
    • «Алгебра моральных ценностей»
    • Рассказы Жуандо
    • Паскаль в жизни
    • Перечитывая Паскаля
    • Недостойные вдовы
    • «Туманы»
    • «Лиможский фарфор»
    • «Любовь гораздо больше любви»
    • «Мечтатели»
    • «Воспоминания о счастье»
    • «Потерянный рай»
    • Литература двадцатого века. Сборник очерков Андрэ Руссо
    • Письма Ален-Фурнье
    • Франсис Карко. Новый член Академии Гонкуров
    • «Полуночник»
    • «Смерть в кредит». Новый роман Селина
    • Эволюция Селина
    • «Ариадна»
    • Воспоминания Клода Фаррера
    • Воспоминания издателя
    • Французские эссеисты. Жид, Клодель, Лакретель
    • «Послевоенное» поколение
    • Елисейские поля
    • «Чудаки»
    • «Наши наилучшие дни»
    • Романы о гражданской войне
    • «Неополитанский соловей»
    • Пьер Луис об Андрэ Жиде
    • «Будильник»
    • «Матрос Моравин»
    • «Сначала Бог создал Лилит»
    • «Пять искушений Лефонтена»
    • «Рыцари круглого стола»
    • «Избранницы»
    • На полях романа
    • «Вирсавия»
    • «На границе джунглей»
    • Воспоминания писателей
    • «Мысли» Метерлинка
Швейцария
  • Проза
    • «Мера человека»
    • «Вопросы»
    • «Савойский юноша»
    • «Если солнце не встанет»
Англия и Ирландия
  • Поэзия
    • Редиар Киплинг
    • Юбилей Байрона
  • Проза
    • Традиции английской литературы
    • Английская новелла
    • «К» Мориса Беринга
    • «Ключ к полям»
    • «Источник». Роман Чарльза Моргана
    • Charles Morgan. «Sparkenbroke»
    • Злобный гений. Джонатан Свифт
    • «Невзгоды»
    • «Мудрость патера Броуна»
    • Честертон о Чосере
    • «Ричард Курт»
    • «Волны» Виргинии Вульф
    • «Годы»
    • «Пуританин»
    • «Марина ди Вецца»
Германия и Австрия
  • Поэзия
    • Гений и безумие
    • Письма Рильке
    • Письмо молодому поэту
    • Духовный путь Рильке. Десять лет со дня смерти
    • Гёте в жизни
    • Неудавшееся обращение Гёте
    • Гёте в русской литературе
  • Проза
    • «Страх»
    • «Погребальный подсвечник»
    • «Подвиг Магеллана»
    • «Карьера Дорис Харт»
    • Повести Викки Баум
    • «Доктор Гийон»
    • «Военный дневник»
    • Рассказы Франца Кафки
Скандинавские страны
  • Проза
    • Андерсен
    • «День и ночь»
    • «Морбакка»
Италия и Греция
  • Поэзия
    • Земная любовь Данте Алигьери
    • Жизнь Горация. К двухтысячелетию со дня рождения
    • Гибель д’Аннунцио
  • Проза
    • Пиранделло
Испания
  • Проза
    • Испанская новелла
Америка
  • Поэзия
    • Потерянная Ленора. Любовные похождения Эдгара По
  • Проза
    • Столетие Марка Твена
    • «Августовский свет»
    • Новый роман Уэльса
Указатель имен
Из альбома Марии Стравинской
Фотографии некоторых зарубежных писателей, упомянутых в книге

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 3 - Музыка, театр, история, философия, живопись, наукаМандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения - В 3 томах - Т. 3 - Музыка, театр, история, философия, живопись, наука

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.
ISBN 978-5-534-05908-3 (т. 3)
ISBN 978-5-534-05909-0

Мандельштам, Ю. В. - Статьи и сочинения – Том 3 – Содержание

Музыка и музыканты
  • Россия
    • А. П. Бородин. Музыкант-ученый
    • Воспоминания М. М. Ипполитова-Иванова
    • Возникновение «Могучей кучки»
    • Переписка Балакирева и Стасова
    • Молодость Глинки
    • Коровин о Шаляпине
  • Австрия
    • Юность Моцарта
    • Зрелость Моцарта
    • Старость гения
  • Германия
    • Недуг Бетховена
    • Бетховен — писатель
    • Вагнер о Бетховене
  • Франция
    • Гектор Берлиоз
  • Норвегия
    • Эдвард Григ
  • Польша
    • Шопен в Вене
Театр
  • Россия
    • Крепостной актер. М. С. Щепкин
    • Русские драматурги
    • Шекспир в России
    • Гоголь на сцене
    • Ал. Блок о театре
    • «Отрыв». Театральный сборник
  • Франция
    • Жизнь Мольера
    • Театр Мольера
    • Парижские театры времен коммуны
    • Госпожа Жорж
    • Трехсотлетие Расина
    • Пьесы Жироду
    • Книга о театре
    • «Асмодей»
  • Норвегия
    • Генрик Ибсен
История
  • Пятьдесят лет назад
  • «Абиссинские хроники XVI—XVII вв.»
  • Страна Белого солнца
  • «Романтическая Польша»
  • «История Англии» Моруа
  • Спор об истории
  • Правда о Майерлинге
  • «Победа при Ватерлоо»
  • Русское религиозное возрождение XVII века
  • Во времена императора Александра III
Исторические портреты
  • Жертва Бастилии
  • Романтическая дружба. Жюли Тальма и Бенжамен Констан
  • «Подлинный кардинал Ришелье»
  • Мемуары Талейрана
  • Смерть Наполеона
  • Гёте, Наполеон и Бетховен
  • Воспоминания Остена Чемберлена
  • «Вольтер в халате»
  • Итальянец о Московии
  • Житие протопопа Аввакума
  • Американка при дворе Наполеона III
  • Жюль Камбон
Путешествия и путешественники
  • В таинственной Смаре
  • Странствия Гарибальди
  • Неудавшийся гений. Виктор Жакмон
  • Дарвин-путешественник
  • Победитель скал
  • Современные Уллисы
Великие ораторы Италии
  • Савонарола
  • Оратор римский
Живопись
  • Жизнь Рубенса
  • Революционер поневоле. Поль Сезанн
  • Посмертное интервью Ренуара
  • «Мастера испанской живописи». Посмертная книга Эжена Даби
Философия
  • Загадка Аполлония Тианского
  • «Коммунизм и христианство». Сборник «Презанс»
Статьи на разные темы
  • Шахматы в жизни писателей
  • Жизнь Казановы
  • Тройная жизнь Гафиза
  • Жизнь Ампера. К столетию со дня смерти
  • Литературные кафе
  • «Антология эстонской литературы»
  • Мемуары Марии Румынской
Приложения
  • Юрий Мандельштам. Возвращение
  • Юрий Мандельштам. Письмо Игорю Стравинскому
  • Стихи Людмиле Стравинской, (приложение к письму)
  • Юрий Терапиано. Юрий Мандельштам
  • Петр Пильский. Юрий Мандельштам
  • Лазарь Кельберин. Юрий Мандельштам
  • Владислав Ходасевич. «Верность»
  • Владислав Ходасевич. «Третий час»
  • Владислав Ходасевич. «Искатели»
  • Юрий Иваск. «Годы» (1937—1941)
  • Ирина Муравьева. Юрий Мандельштам. Собрание стихотворений
  • Николай Рощин. Отрывок из дневника
Стихотворения Ю. Мандельштама, не вошедшие в сборники
  • Страсбург
  • То детский плач, то детский лепет
  • Я верить не хотел его словам
  • Без цели
  • Холм невысокий, пред которым я
  • Я в жизни многое нашел
  • Захмелевший, полувлюбленный
  • Летнее
  • Все началось с того, что ты
  • Да, и стихи, и дружба, и любовь
  • Пятнадцать или двадцать строк
  • Еще я беспокойнее иного
  • Воистину свободен труд
  • Ни ясных чувств, ни мыслей строгих
  • Простые смертные играют в прятки
  • Опять вино, и чадный шум попойки
  • На паперти неловко обнялись
  • Движенья незнакомые ловить
  • Из Маларме. К пятидесятилетию символизма
  • И даже ты, подумай — ты
  • Не надо зрелых рассуждений
  • Летит за стаей стая
  • Июльским сновиденьем
  • Английский роман
  • Любовь нам больше не нужна
  • Милый друг, на свете гадко
  • Наверное, любовь восторжествует
  • Ночное
  • Дни и ночи в бесплодном расчете
  • В долгих разговорах за вином
  • Да, я еще здоров и молод
  • Герои (поэма)
Указатель имен
Фотографии из архива Марии Стравинской
Новые издания по дисциплине «История русской литературы» и смежным дисциплинам
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Rating 5.0 / 5
Added 17.07.2024
Author brat Vadim
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