Эта книга появилась на свет, по сути, случайно, как итог нескольких лет моего пристального интереса к теме. Я не собиралась ее писать. Такая книга, как я предполагала, должна была быть составлена целым аналитическим центром экспертов со всей Европы, специалистов по разным периодам, территориям, представителей разных дисциплин.

Разве можно было найти необходимое знание в одной-единственной голове? Это было просто невозможно. И все же у меня постоянно возникал и вопросы, ответить на которые нельзя было, не собрав воедино работу исследователей из разных научных дисциплин. Я стала размещать в интернете заметки, открытые для критики и обсуждения, указав при этом, что по этой теме на самом деле нужно написать книгу. Читатели уговаривали меня «писать книгу дальше». Испугавшись, я отвечала, что вовсе не собиралась писать книгу. Я полагала, что люди достойнее меня через какое-то время, несомненно, напишут такую книгу.

Внутренняя борьба продолжалась до того дня, когда я с удивлением поняла, что вообще-то уже написала эту книгу. После первого издания моей книги появились удивительные открытия в области древних ДНК, которые продолжают менять наши представления о прошлом Европы. Поэтому издательство Thames & Hudson великодушно позволило мне внести изменения в текст для второго издания. Расширенные таблицы древних гаплогрупп свидетельствуют о прогрессе в наших знаниях за два прошедших года. Этот прогресс позволил мне вместо предположений, основанных на современных ДНК и/или антропологических данных, оперировать более надежными свидетельствами. В археологии тоже продолжали появляться открытия. Новые данные приводят к возникновению новых идей и даже меняют последовательность событий на некоторых этапах нашей истории.

Манко Джин - Как заселялась Европа

Пер. с англ.под ред. Г. В. Бондаренко.

М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. —442 с., ил. — (Studia historica).

ISBN 978-5-9909114-4-4 Манко Джин - Как заселялась Европа - Содержание Дж. П. Мэллори. Предисловие к русскому изданию.

Введение

Глава 1. Кто такие европейцы?

Глава 2. Миграция: принципы и проблемы

Глава 3. Первые европейцы

Глава 4. Мезолитические охотники и рыболовы

Глава 5. Первые земледельцы

Глава 6. Молочное животноводство

Глава 7. Медный век

Глава 8. Индоевропейцы

Глава 9. Индоевропейцы и генетика

Глава 10. От культуры колоколовидных кубков до кельтов и италиков

Глава 11. Минойцы и микенцы

Глава 12. Торговцы и воины железного века

Глава 13. Этруски и римляне

Глава 14. Великое переселение народов

Глава 15. Появление славян

Глава 16. Болгары и венгры

Глава 17. Викинги

Эпилог Примечания Библиография Источники иллюстраций Указатель

Манко Джин - Как заселялась Европа - Первые земледельцы

Переход от собирательства к земледелию стал одной из величайших революций в истории человечества. Контроль над источниками пищи — идея привлекательная. Земледелие может прокормить гораздо больше людей на акр земли, чем собирательство1. Это было начало демографического взрыва, которому суждено было привести к дальнейшим нововведениям, и, в конце концов — к возникновению первых цивилизаций. Вся жизнь людей кардинально изменилась. Ближний Восток стал одним из немногих очагов распространения земледелия. Это уже давно всеми признано. Однако наше представление о том, как проходил этот процесс, постепенно менялось.

Цивилизации Месопотамии и Древнего Египта привлекли внимание археологов с первых дней коллекционирования древностей. Конечно, их храмы и пирамиды трудно не заметить! Богатство искусств и ремесел притягивало глаз (см. ил. 26). Письменные памятники этих цивилизаций сделали понятными для нас их общества. Протянувшуюся от Нила до Тигра и Евфрата дугу, которую окрестили Плодородным полумесяцем, стали считать прародиной земледелия.

Но к 1960-м гг. внимание исследователей переключилось на его «холмистые края».

Изобилие дождевой и речной воды питало пышную зелень холмов там, где Левант встречается с Анатолией. Здесь росли дикие злаки и бобовые, которые стали основными культурными растениями в диете европейцев. Здесь паслись стада диких баранов, коз, быков и свиней, которых можно было приручить. Потребовались современные археологические методы, чтобы обнаружить в семенах и костях информацию о развитии земледелия и скотоводства. Теперь у нас есть данные о выращивании растений и разведении животных более чем за пять тысячелетий до появления первых цивилизаций. В XXI в. произошел настоящий прорыв в наших знаниях. К середине 1990-х гг. сформировался консенсус по поводу того, что одомашнивание животных началось около 10 000 лет назад. Потом у ученых появились новые инструменты: генетический анализ и усовершенствованная радиоуглеродная датировка. Удивительные новые находки позволили отодвинуть эту дату дальше — на 11 000 лет назад. Местные овцы и козы Тавра и гор Загроса были самыми первыми домашними животными; за ними последовали свиньи и крупный рогатый скот.