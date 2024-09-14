Манлер, Дара - Секреты рун - Толкование прямых и перевернутых значений - Понятный самоучитель

Здравствуйте, мой любимый читатель!

В ваших руках книга, которая позволит вам узнать секреты одного из самых древних предсказательных инструментов — скандинавских рун.

Эта книга создана для практического применения и написана в виде справочника. В ней собраны профессиональные наработки, как переданные мне моими учителями, так и мои собственные, накопленные за время консультаций.

Работая над книгой, я старалась избегать философских рассуждений, сосредоточившись главным образом на практической части дела, чтобы вы сразу могли использовать информацию в работе — все попробовать на практике, проверить, как эти знания соотносятся с вами и вашей жизнью.

А теперь давайте я расскажу подробнее о том, что вас ждет на страницах книги.

Во-первых, вы найдете трактовку кармического урока и подробные предсказательные значения, связанные с каждой из скандинавских рун (в прямом и перевернутом положении), по отдельности для каждой из следующих сфер: события; личность (характер человека); отношения; работа и бизнес; здоровье. Также вы найдете здесь еще три пункта, связанных с предсказаниями: совет; предупреждение; итог и ответ на вопрос — «да» или «нет».

Во-вторых, вас ждет разбор типовых вопросов: «Что поможет?», «Что помешает?», «Что он думает?», «Что он чувствует?».

В-третьих, здесь дана информация об энергиях рун. Также вы найдете подробное описание техники их личного применения (для защиты, личностного роста, запуска нужных событий).

В-четвертых, в книге есть достаточно объемная практическая часть, в которой я поделюсь с вами техникой «Шаманский бросок» и подробными примерами раскладов. Разберу варианты от самого простого (расклад на одну руну) до самого сложного (расклад на двадцать четыре руны).

Если вас заинтересовало такое содержание — покупайте книгу, начинайте изучать ее и применять полученные знания на практике! А я искренне надеюсь, что читать книгу вам будет так же интересно, как мне было писать ее для вас!

Манлер, Дара - Секреты рун - Толкование прямых и перевернутых значений - Понятный самоучитель

Москва: Издательство АСТ, 2024. — 288 с. — (Высший разум. Лучшее).

ISBN 978-5-17-162907-6

Манлер, Дара - Секреты рун – Содержание

Предисловие

Глава 1. Отец рун и структура рунического футарка

Структура рунического футарка

Глава 2. Первый атт. Наводим порядок

Прямая Феху (Феу или Фе)

Перевернутая Феху (Феу или Фе)

Прямая Уруз (Ураз, Урус, Урас или Ур)

Перевернутая Уруз (Ураз, Урус, Урас или Ур)

Прямая Турисаз (Турс)

Перевернутая Турисаз (Турс)

Прямая Ансуз

Перевернутая Ансуз

Прямая Райдо

Перевернутая Райдо

Прямая Кеназ (Кано, Кауна)

Перевернутая Кеназ (Кано, Кауна)

Гебо

Прямая Виньо (Винью)

Перевернутая Виньо (Винью)

Глава 3. Второй атт. Рождение перемен

Хагалаз

Прямая Наутиз (Наут, Наудиз, Науд)

Перевернутая Наутиз (Наут, Наудиз, Науд)

Иса (Исаз, Ис)

Йера (Йер, Йеро, Джера, Яра)

Эйваз (Иваз, Эйхваз)

Прямая Перт

Перевернутая Перт

Прямая Альгиз

Перевернутая Альгиз

Соулу (Соул, Сол)

Глава 4. Третий атт. Собираем урожай

Прямая Тейваз (Тюр)

Перевернутая Тейваз (Тюр)

Прямая Беркана

Перевернутая Беркана

Прямая Эваз

Перевернутая Эваз

Прямая Манназ

Перевернутая Манназ

Прямая Лагуз

Перевернутая Лагуз

Ингуз

Дагаз

Прямая Одал

Перевернутая Одал

Вирд (руна Одина, Пустая руна)

Глава 5. Энергии Скандинавских Рун как инструмент личностного роста

Руна Феху (Феу или Фе)

Руна Уруз (Ураз, Урус, Урас или Ур)

Руна Турисаз (Турс)

Руна Ансуз

Руна Райдо

Руна Кеназ (Кано, Кауна)

Руна Гебо

Руна Виньо (Винью)

Руна Хагалаз

Руна Наутиз (Наут, Наудиз, Науд)

Руна Иса (Исаз, Ис)

Руна Йера (Йер, Йеро, Джера, Яра)

Руна Эйваз (Иваз, Эйхваз)

Руна Перт

Руна Альгиз

Руна Соулу (Соул, Сол)

Руна Тейваз (Тюр)

Руна Беркана

Руна Эваз

Руна Манназ

Руна Лагуз

Руна Ингуз

Руна Дагаз

Руна Одал

Глава 6. Практикуемся

Шаманский бросок

Расклад на одну руну

Триплет «Три норны»

Триплет «Совет»

Триплет «Результат»

Расклад «Молот Тора»

Расклад «Неделя»

Расклад «Знахарское колесо»

Расклад «Будущее и совет»

Большой расклад

Благодарности

Приложения

Приложение 1. Таблица парных сочетаний

Приложение 2. Таблица-шпаргалка (пример)

Об авторе