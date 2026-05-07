Манн - Иосиф и его братья

Что он увидел там прежде всего? Это мы знаем с полной определенностью; об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле; он был предопределен также и географическими условиями, и хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой пройденной Иосифом областью Египта была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать: славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госен.

Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалось, и принадлежала к округе Аравии, двадцатой округе страны Уто, Змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления; ничего великого и замечательного в ней не было, — Иосиф нашел, что покамест ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима.

Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченной канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковное дерево. Голенастые птицы, аисты и ибисы, стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум-пальмами деревни, с глиняными четырехугольниками своих амбаров, отражались в зеленоватых утячьих прудах точно такие же с виду, как деревни на

родине, не ахти какая награда глазам за путешествие продолжительностью в семижды семнадцать дней. Иосиф видел самую обыкновенную, нисколько не поразительную землю, даже еще не «житницу», какой представлялась Кеме; кругом виднелись одни только луга и выгоны — влажные, правда, и тучные, — сын пастуха с участием это отметил. Паслись здесь и стада — главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, — но также и овец; пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы, собаками.

Томас Манн – Иосиф и его братья

Серия – «Библиотека мировой литературы»

Издательство – «СЗКЭО»

Санкт-Петербург – 2026 г. / 708 с.

ISBN 978-5-9603-1422-0 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1423-7 (Кожаный переплет)

Томас Манн – Иосиф и его братья – Содержание

ПРОЛОГ. СОШЕСТВИЕ В АД

БЫЛОЕ ИАКОВА

Раздел первый. У колодца

Раздел второй. Иаков и Исав

Раздел третий. История Дины

Раздел четвертый. Бегство

Раздел пятый. На службе у Лавана

Раздел шестой. Сестры

Раздел седьмой. Рахиль

ЮНЫЙ ИОСИФ

Раздел первый. Тот

Раздел второй. Авраам

Раздел третий. Иосиф и Вениамин

Раздел четвертый. Сновидец

Раздел пятый. Поездка к братьям

Раздел шестой. Камень перед пещерой

Раздел седьмой. Растерзанный

ИОСИФ В ЕГИПТЕ

Раздел первый. Путь вниз

Раздел второй. Вступление в Шеол

Раздел третий. Прибытие

Раздел четвертый. Самый высокий

Раздел пятый. Благословенный

Раздел шестой. Одержимая

Раздел седьмой. Яма

ИОСИФ-КОРМИЛЕЦ