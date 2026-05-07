Манн - Иосиф и его братья
Что он увидел там прежде всего? Это мы знаем с полной определенностью; об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле; он был предопределен также и географическими условиями, и хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой пройденной Иосифом областью Египта была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать: славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госен.
Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалось, и принадлежала к округе Аравии, двадцатой округе страны Уто, Змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления; ничего великого и замечательного в ней не было, — Иосиф нашел, что покамест ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима.
Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченной канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковное дерево. Голенастые птицы, аисты и ибисы, стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум-пальмами деревни, с глиняными четырехугольниками своих амбаров, отражались в зеленоватых утячьих прудах точно такие же с виду, как деревни на
родине, не ахти какая награда глазам за путешествие продолжительностью в семижды семнадцать дней. Иосиф видел самую обыкновенную, нисколько не поразительную землю, даже еще не «житницу», какой представлялась Кеме; кругом виднелись одни только луга и выгоны — влажные, правда, и тучные, — сын пастуха с участием это отметил. Паслись здесь и стада — главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, — но также и овец; пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы, собаками.
Томас Манн – Иосиф и его братья
Серия – «Библиотека мировой литературы»
Издательство – «СЗКЭО»
Санкт-Петербург – 2026 г. / 708 с.
ISBN 978-5-9603-1422-0 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1423-7 (Кожаный переплет)
Томас Манн – Иосиф и его братья – Содержание
ПРОЛОГ. СОШЕСТВИЕ В АД
БЫЛОЕ ИАКОВА
Раздел первый. У колодца
Раздел второй. Иаков и Исав
Раздел третий. История Дины
Раздел четвертый. Бегство
Раздел пятый. На службе у Лавана
Раздел шестой. Сестры
Раздел седьмой. Рахиль
ЮНЫЙ ИОСИФ
Раздел первый. Тот
Раздел второй. Авраам
Раздел третий. Иосиф и Вениамин
Раздел четвертый. Сновидец
Раздел пятый. Поездка к братьям
Раздел шестой. Камень перед пещерой
Раздел седьмой. Растерзанный
ИОСИФ В ЕГИПТЕ
Раздел первый. Путь вниз
Раздел второй. Вступление в Шеол
Раздел третий. Прибытие
Раздел четвертый. Самый высокий
Раздел пятый. Благословенный
Раздел шестой. Одержимая
Раздел седьмой. Яма
ИОСИФ-КОРМИЛЕЦ
Пролог в высших сферах
Раздел первый. Другая яма
Раздел второй. Призыв
Раздел третий. Критская беседка
Раздел четвертый. Пора дозволений
Раздел пятый. Фамарь
Раздел шестой. Священная игра
Раздел седьмой. Возвращенный
Comments (1 comment)