В этой книге представлена объяснительная модель развития отношений власти в человеческих обществах, а также опыт применения этой модели к доисторическим временам и к большей части письменной истории.

Для авторов XIX в. подобный проект не был таким уж выдающимся, однако в современной академической среде он выглядит абсурдно амбициозным. В начале моей карьеры эта задача и мне казалась абсурдной. Мои ранние работы не давали и намека на то, что позднее я с голо вой погружусь в подобное предприятие. Моя докторская диссертация представляла собой эмпирическое исследование того, как в Англии корпорации переводили свои фабрики из одного места в другое. Оно включало интервьюирование 300 рабочих, проведенное дважды. Затем (в соавторстве с Робертом Блэкберном) я исследовал рынок труда в английском городе Питерборо. Эта работа предполагала более широкий круг интервьюируемых—более 900 рабочих, а также конструирование разрядов квалификаций рабочих на основе наблюдения за их работой. Оба проекта были эмпирическими и количественными, посвященными современности.

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 1 - История власти от истоков до 1760 года н. э.

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. —760 с.

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1283-4 (т.1)

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 1 - История власти от истоков до 1760 года н. э. - Содержание

Предисловие к новому изданию

Вступление

Глава 1. Общества как организованные сети власти

Глава 2. Конец общей социальной эволюции: как доисторические люди избегали власти

Глава 3. Возникновение стратификации, государства и цивилизаций с множеством акторов власти в Месопотамии

Глава 4. Сравнительное исследование возникновения стратификации, государств и цивилизаций с множеством акторов власти

Глава 5. Первые империи доминирования: диалектика принудительной кооперации

Глава 6. "Индоевропейцы" и железо: расширение растущего разнообразия сетей власти

Глава 7. Финикийцы и греки: децентрализованные цивилизации с множеством акторов власти

Глава 8. Возрожденные империи доминирования: Ассирия и Персия

Глава 9. Римская территориальная империя

Глава 10. Трасцендентная идеология: христианская ойкумена

Глава 11. Сравнительный экскурс в мировые религии: конфуцианство, ислам и касты индуизма

Глава 12. Европейская динамика: I. Интенсивная фаза, 800-1155 годы

Глава 13. Европейская динамика: II. Возникновение координирующих государств, 1155-1477 годы

Глава 14. Европейская динамика: III. Международный капитализм и органические национальные государства, 1477-1760 годы

Глава 15. Выводы по Европе: причины европейского динамизма - капитализм, христианство и государства

Глава 16. Паттерны всемирно-исторического развития в аграрных обществах

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 1 - История власти от истоков до 1760 года н. э. - Вступление

Работая над книгой, я вновь открыл для себя удовольствие зачитываться историческими работами. Десятилетний поиск в этом направлении укрепил эмпиризм моего практического бэкграунда, восстановив мое уважение к комплексности и упрямству фактов. Но это не вполне меня отрезвило. Написав огромную работу по истории власти в аграрных обществах, я собираюсь коротко продолжить ее в томе 2 «История власти в промышленных обществах» и в томе 3 «Теория власти», даже если их вклад в первоначальную идею будет скромнее. В итоге эта работа дала мне представление о возможностях междисциплинарности: социология и история могут опираться на данные друг друга.

Социологическая теория не может развиваться без обращения к истории. Большинство ключевых социологических проблем затрагивают процессы, разворачивающиеся во времени, социальная структура наследуется из прошлого, а большая часть примеров сложных обществ доступна только исторически. Но изучение истории без социологии также обеднено. Когда историки сторонятся теорий функционирования обществ, они ограничивают себя понятиями здравого смысла, характерными для их общества. В этом томе я вновь подниму вопрос о применении современных понятий, таких как «нация», «класс», «частная собственность» и «централизованное государство», к периодам ранней истории. В большинстве случаев ряд ученых предвидят мой скептицизм. Но они могли бы сделать это раньше и более строго, если бы оформили неявный современный здравый смысл в явную проверяемую теорию. Социологическая теория также могла бы дисциплинировать историков в отборе фактов. Эрудиции всегда не хватает: социологических и исторических данных всегда больше, чем мы могли бы обобщить. Теория в строгом смысле позволяет нам решать, какие факты являются ключевыми, что является основным, а что нет для понимания, как функционируют конкретные общества. Мы собираем данные вне зависимости от того, подтверждают или опровергают они наши теоретические интуиции, совершенствуем последние, собираем еще больше данных и продолжаем зигзагообразное движение от теории к данным и обратно до тех пор, пока не составим правдоподобное мнение о том, как в этом пространстве и времени «работают» исследуемые общества.

Конт был прав, утверждая, что социология — царица социальных и гуманитарных наук. Но ни одной царице никогда не приходилось работать так упорно, как социологу с теоретическими амбициями. Точно так же и создание теории, подтверждаемой историей, никогда не было настолько рационализированным процессом, как предполагал Конт. Зигзагообразное движение между теоретической и исторической дисциплинами приводит к неожиданному выводу: реальный мир (исторический или современный) беспорядочен и задокументирован несовершенно, а теория требует четких форм, полноты и завершенности. Многое вообще не может быть точным. Слишком пристальное внимание исследователя к фактам делает его слепым, чрезмерное вслушивание в ритмы теории и мировой истории — глухим.