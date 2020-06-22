В ЭТОМ ТОМЕ я продолжаю свою историю власти, рассматривая «долгий девятнадцатый век», который ведет свое начало с промышленной революции и завершается Первой мировой войной. В качестве передового фронта власти выделяются пять европейских стран: Франция, Великобритания, габсбургская Австрия, Пруссия-Германия и Соединенные Штаты. В целом моя теория остается неизменной. Четыре источника социальной власти — идеологический, экономический, военный и политический — фундаментальным образом определяют структуру обществ. Мои главные вопросы остаются теми же: каковы отношения между этими четырьмя источниками власти и является ли один из них или более первичным) в структурировании общества?

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018 г.—512 с.

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1284-1 (т. 2)

ISBN 978-5-7749-1285-8 (т. 2-l)

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая - Содержание

Предисловие к новому изданию

Библиография ·

Благодарности

Глава 1. Введение

Глава 2. Отношения экономической и идеологической власти ·

Глава 3.·Теория государства модерна ·

Глава 4.·Промышленная революция и либерализм «старого порядка» в Британии, 1760-1880 годы

Глава 5.·Американская революция и институционализация конфедеративного либерального капитализма

Глава 6. Французская революция и буржуазная нация

Глава 7. Выводы по главам 4-6: возникновение классов и наций

Глава 8. Геополитика и международный капитализм ·

Глава 9. Борьба за Германию: Пруссия и авторитарный национал- капитализм

Глава 10. Борьба за Германию: Австрия и конфедеративное представительство

Глава 11. Становление государства модерна

Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая - ГЛАВА 1. Введение

Величайшие теоретики социологии давали противоречивые ответы. Маркс и Энгельс отвечали однозначно и утвердительно. В конечном счете, утверждали они, человеческие общества структурируются экономическими отношениями. Макс Вебер отвечал скорее отрицательно, утверждая, что об отношениях, которые он называл структурами социального действия, невозможно сделать «никаких значимых обобщений». Я отвергаю марксистский материализм, но могу ли я сделать шаг вперед от веберианского пессимизма?

Тут есть и хорошая новость, и плохая. Так как я хочу, чтобы вы продолжили чтение, то начну с хорошей. В этом томе будут сделаны три значительных обобщения, касающиеся первичности. Я изложу их прямо сейчас; в остальной части книги добавятся множество деталей, оговорок и возражений.

В XVIII в. два источника социальной власти — экономической и военной — преобладали в определении социальной структуры Запада. К 1800 г. военная революция и рост капитализма трансформировали Запад, причем революция обеспечивала преимущественно авторитетную власть, а рост капитализма — преимущественно диффузную власть. Так как эти явления были тесно переплетены, ни одно из них не стало первичным и в конечном счете решающим в структурировании общества. Однако в XIX в., когда военная власть была включена в государство модерна, а капитализм продолжал революционизировать экономику, стали преобладать экономические и политические источники власти. Капитализм и его классы, а также государства и нации стали решающими акторами власти Нового времени — первый по-прежнему придавал диффузность и неопределенность, вторые, напротив, обеспечивали наиболее авторитетное разрешение этой неопределенности. И вновь, так как они были слишком тесно переплетены друг с другом, ни одно из них не стало первичным и в конечном счете решающим в структурировании общества. В ходе исследуемого периода роль идеологических властных отношений сокращалась и имела все меньшее значение. Средневековая Европа была решительно структурирована христианством (как я утверждаю в первом томе); в 1760-х гг. церкви все еще продолжали революционизировать средства дискурсивной коммуникации. Позднее в рамках исследуемого периода не возникло ни одного сопоставимого достижения идеологической власти, хотя церковь сохранила свою власть и грамотность продолжала оказывать существенное влияние. Самые важные идеологии Нового времени касались классов и наций. В терминах объясняемого позже различия идеологическая власть (за редким исключением революционных моментов; см. главы 6 и 7) была более «имманентной», чем «трансцендентной», в данный период, способствуя появлению коллективных акторов, созданных капитализмом, милитаризмом и государствами.