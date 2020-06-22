Манн - Источники социальной власти - 2 - Становление классов и наций-государств
В ЭТОМ ТОМЕ я продолжаю свою историю власти, рассматривая «долгий девятнадцатый век», который ведет свое начало с промышленной революции и завершается Первой мировой войной. В качестве передового фронта власти выделяются пять европейских стран: Франция, Великобритания, габсбургская Австрия, Пруссия-Германия и Соединенные Штаты. В целом моя теория остается неизменной.
Четыре источника социальной власти — идеологический, экономический, военный и политический — фундаментальным образом определяют структуру обществ. Мои главные вопросы остаются теми же: каковы отношения между этими четырьмя источниками власти и является ли один из них или более первичным) в структурировании общества?
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018 г.—512 с.
ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)
ISBN 978-5-7749-1284-1 (т. 2)
ISBN 978-5-7749-1285-8 (т. 2-l)
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая - Содержание
Предисловие к новому изданию
Библиография ·
Благодарности
- Глава 1. Введение
- Глава 2. Отношения экономической и идеологической власти ·
- Глава 3.·Теория государства модерна ·
- Глава 4.·Промышленная революция и либерализм «старого порядка» в Британии, 1760-1880 годы
- Глава 5.·Американская революция и институционализация конфедеративного либерального капитализма
- Глава 6. Французская революция и буржуазная нация
- Глава 7. Выводы по главам 4-6: возникновение классов и наций
- Глава 8. Геополитика и международный капитализм ·
- Глава 9. Борьба за Германию: Пруссия и авторитарный национал- капитализм
- Глава 10. Борьба за Германию: Австрия и конфедеративное представительство
- Глава 11. Становление государства модерна
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга первая - ГЛАВА 1. Введение
Величайшие теоретики социологии давали противоречивые ответы. Маркс и Энгельс отвечали однозначно и утвердительно. В конечном счете, утверждали они, человеческие общества структурируются экономическими отношениями. Макс Вебер отвечал скорее отрицательно, утверждая, что об отношениях, которые он называл структурами социального действия, невозможно сделать «никаких значимых обобщений». Я отвергаю марксистский материализм, но могу ли я сделать шаг вперед от веберианского пессимизма?
Тут есть и хорошая новость, и плохая. Так как я хочу, чтобы вы продолжили чтение, то начну с хорошей. В этом томе будут сделаны три значительных обобщения, касающиеся первичности. Я изложу их прямо сейчас; в остальной части книги добавятся множество деталей, оговорок и возражений.
- В XVIII в. два источника социальной власти — экономической и военной — преобладали в определении социальной структуры Запада. К 1800 г. военная революция и рост капитализма трансформировали Запад, причем революция обеспечивала преимущественно авторитетную власть, а рост капитализма — преимущественно диффузную власть. Так как эти явления были тесно переплетены, ни одно из них не стало первичным и в конечном счете решающим в структурировании общества.
- Однако в XIX в., когда военная власть была включена в государство модерна, а капитализм продолжал революционизировать экономику, стали преобладать экономические и политические источники власти. Капитализм и его классы, а также государства и нации стали решающими акторами власти Нового времени — первый по-прежнему придавал диффузность и неопределенность, вторые, напротив, обеспечивали наиболее авторитетное разрешение этой неопределенности. И вновь, так как они были слишком тесно переплетены друг с другом, ни одно из них не стало первичным и в конечном счете решающим в структурировании общества.
- В ходе исследуемого периода роль идеологических властных отношений сокращалась и имела все меньшее значение. Средневековая Европа была решительно структурирована христианством (как я утверждаю в первом томе); в 1760-х гг. церкви все еще продолжали революционизировать средства дискурсивной коммуникации. Позднее в рамках исследуемого периода не возникло ни одного сопоставимого достижения идеологической власти, хотя церковь сохранила свою власть и грамотность продолжала оказывать существенное влияние. Самые важные идеологии Нового времени касались классов и наций. В терминах объясняемого позже различия идеологическая власть (за редким исключением революционных моментов; см. главы 6 и 7) была более «имманентной», чем «трансцендентной», в данный период, способствуя появлению коллективных акторов, созданных капитализмом, милитаризмом и государствами.
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга вторая
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018 г.—520 с.
ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)
ISBN 978-5-7749-1284-1 (т. 2)
ISBN 978-5-7749-1286-5 (т. 2-2)
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга вторая - Содержание
- Глава 12. Становление государства модерна. II. Автономия военной власти ·
- Глава 13. Становление государства модерна. III. Бюрократи-зация
- Глава 14. Становление государства модерна. IV. Расширение набора гражданских функций
- Глава 15. Обратимый подъем британского рабочего класса, 1815-1880 годы ·
- Глава 16. Нация среднего класса
- Глава 17. Классовая борьба в период второй промышленной революции, 1880-1914 годы. I. Великобритания ·
- Глава 18. Классовая борьба во время второй промышленной революции, 1880-1914 годы. II. Сравнительный анализ рабочих движений ·
- Глава 19. Классовая борьба во время второй промышленной революции, 1880-1914 годы. III. Крестьянство ·
- Глава 20. Теоретические выводы: классы, государства, нации и источники социальной власти
- Глава 21. «Решительная» эмпирическая кульминация: геополитика, классовая борьба и Первая мировая война ·
- Приложение. Дополнительные статистические таблицы по государственным финансам и численности государственных служащих
Майкл Манн - Источники социальной власти - Том 2 - Становление классов и наций-государств, 1760-1914 годы - Книга вторая - Становление государства модерна. II. Автономия военной власти
КАК ПОКАЗАНО в главе и, война была главной государственной функцией в 1760 г. И в 1910 г. военные расходы все еще составляли половину государственных бюджетов. Милитаризм сохранял центральное значение для современного государства до 1914 г.—на самом деле и позднее, в XX в. Тем не менее аномальный период геополитического и социального мира, воцарившийся на Западе после Второй мировой войны, заставил социологию пренебречь важностью военной организации для современного общества. Эта глава рассматривает три ключевых вопроса военной власти: кто контролировал вооруженные силы, какова была их внутренняя организация и какие функции они выполняли.
- Вопрос контроля может быть сформулирован в терминах, взятых из основных теорий государства, обсуждавшихся в главе 3· Находились ли вооруженные силы под контролем господствующих классов, плюралистической партийной демократии или автономной государственной элиты? Или же они были институционально автономны от любого внешнего контроля в качестве военной касты? Однозначного ответа для всего разнообразия периодов, мест и режимов, рассмотренных здесь, может и не быть.
- Военная организация включает взаимодействие двух иерархий: отношения между офицерами и рядовыми и их внешние отношения с социальными классами, а также два модернизационных процесса — бюрократизацию и профессионализацию. Возникновение «армий граждан» ослабило обе иерархии (например, Best 1982). Между тем военная организация по сути есть концентрированное принуждение. Солдатам необходима принудительная дисциплина, чтобы они рисковали своими жизнями и отнимали чужие в бою. Вооруженные силы большинства стран представляют собой дисциплинизированную иерархию. Поскольку в этот период большинство армий входило в состав воинских соединений, ведущих упорядоченные военные операции, военная организация была чрезвычайно четко выражена. Военные власти представляли собой сегментарные властные организации, подрывающие и часто подавляющие народные представления о классе и гражданстве. Тем не менее военная организация трансформировалась. Бюрократическим путем она была инкорпорирована в структуру государства, однако это не положило конец ее институциональной автономии. Она также профессионализировалась, при этом оставаясь переплетенной с классами общества и государственной бюрократией.
- Военные функции, как только они были монополизированы государством, стали тем, что я называю милитаристской кристаллизацией. Эта кристаллизация была двойственной: геополитической (ведение внешних войн) и внутренней (подавление недовольств). Сохранились обе функции, но они также претерпели изменения.
No comments yet. Be the first!