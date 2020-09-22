Третий том моей истории власти в человеческих обществах рассматривает период истории вплоть до 1945 г. Однако я не могу указать точную дату начала этого периода, поскольку имеют место две различные временные шкалы. Мой второй том, посвященный развитым индустриализирующимся странам, заканчивается 1914 г., поэтому здесь я продолжаю их национальные истории в 1914 г., хотя в случае с США и Японией я обращаюсь к чуть более раннему периоду.

Я также сконцентрируюсь на глобальных империях, рассмотрение которых я исключил из второго тома. И это подразумевает куда более продолжительную временную шкалу, ведущую свое начало задолго до 1914 г. Мы также увидим, что 1914-1945 гг. не должны рассматриваться как самостоятельный период, островок хаоса в море спокойствия — кризисы этого периода были кульминацией долгосрочных структурных тенденций современной западной цивилизации.

Основной сюжет обоих периодов —это глобализации, идущие полным ходом. Отметим, что имели место несколько процессов глобализации одновременно. Как я утверждал во всех томах, человеческие общества оформляются вокруг четырех различных источников власти (идеологического, экономического, военного и политического), которые обладают определенной степенью относительной автономии (в этом суть моей модели власти, ИЭВП). Поэтому то, что обычно называют глобализацией (в единственном числе), на самом деле включает множественное расширение (растягивание, распространение) отношений идеологической, экономической, военной и политической власти по всему миру.

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Tом 3 - Глобальные империи и революция, 1890-1945 годы

М.:Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018 г. — 696 с.

ISBN 978-5-7749-1273-5 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1287-2 (т. 3)

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Tом 3 - Глобальные империи и революция, 1890-1945 годы - Содержание

Предисловие ·

Глава 1. Вступление · Источники социальной власти

Глава 2. Глобализация, раздробленная империями: Британская империя ·

Глава 3. Америка и ее империя во время прогрессивной эры, 1890-1930 годы

Глава 4. Азиатские империи: павший дракон, восходящее солнце

Глава 5.·Полуглобальный кризис: Первая мировая война

Глава 6. Интерпретация революции: этап 1, пролетарские революции 1917 - 1923 годов

Глава 7. Полуглобальный кризис: интерпретация

Глава 8. «Новый курс»: Америка сдвигается влево ·

Глава 9. Развитие социального гражданства в капиталистических демократиях

Глава 10. Фашистская альтернатива, 1918 - 1945 годы

Глава 11. Советская альтернатива, 1918 - 1945 годы

Глава 12. Японский империализм, 1930 - 1945 годы

Глава 13. Интерпретация Китайской революции

Глава 14. Последняя война империй, 1939 - 1945 годы

Заключение ·

Библиография

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Tом 3 - Глобальные империи и революция, 1890-1945 годы - Предисловие

Я взялся за этот проект в начале 1980-x гг., намереваясь написать одну-единственную книгу об отношениях власти в человеческих обществах. Предполагалось, что она будет содержать несколько эмпирических кейс-стади, которые будут сопровождать теоретические рассуждения о власти. Однако кейс-стади умножались и умножались, пока не выросли в четырехтомный исторический нарратив об отношениях власти. Том 1, опубликованный в 1986 г., содержал историю власти в человеческих обществах от начала времен вплоть до промышленной революции. Тогда я собирался написать еще один том, который довел бы эту историю до настоящего времени. Но этот том также стал сильно разрастаться, и к тому моменту, когда он был опубликован (1993) он содержал только материалы по наиболее развитым странам за период 1760-1914 гг.· С 1993 г· я работал над томами 3 и 4, хотя моя работа над ними и прерывалась рядом отступлений, результатом которых стали книги, посвященные изучению фашизма, этнических чисток и внешней политики Америки. В томе3 я решил исправить упущение тома 2 —недостаточное внимание, уделенное глобальным империям, созданным наиболее развитыми странами. Они, разумеется, необходимы для понимания современных обществ. Соответственно, настоящий том я начинаю с империй задолго до 1914 г· и заканчиваю 1945 г. Это означает, что в томе 4 я с необходимостью продолжу повествование о власти с 1945 г.·до настоящего времени. Поскольку я работаю над двумя книгами одновременно, том 4 будет опубликован спустя несколько месяцев после публикации этого тома.

Я надеюсь, что читатель с пониманием отнесется к этой длинной истории с отложенным финалом. Я неисправимый эмпирик, которому необходимо всякое обобщение подкреплять массой данных, что и составляет львиную долю исследования.

Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал мне помощь в написании этой книги. Прежде всего я хочу поблагодарить Джона А. Холла, друга и всегда готового прийти на помощь критика всего, что я пишу. Я также благодарен Ральфу Шредеру за огромную помощь и критику. Глубокие исторические знания американской политики Билла Домхоффа, которыми он делился со мной многие годы, также оказались чрезвычайно полезными. Он очень помог мне в работе над главой 8. Барри Эйхенгрин сделал ценные комментарии к главе 7 и заверил меня, что я достиг некоторого понимания работ экономистов по Великой депрессии.

На протяжении всей работы над книгой я был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И я очень благодарен социологическому факультету за то, что он стал мне родным и радушным академическим домом, а также факультету и университету за их щедрость в предоставлении мне материального финансирования и времени для работы над моим исследованием. Мне также выпала честь обучать массу талантливых студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. На моих занятиях мы часто обсуждали темы, поднятые в этом томе. Кроме того, несколько черновых глав были включены в программу лекций. Они и представить себе не могут, насколько их доклады и семинарские обсуждения помогли мне с оттачиванием моих аргументов.