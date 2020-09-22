В этом томе я описываю процессы сужения идеологического спектра, последовавшие за его расширением; взлеты и падения капитализма; сокращение межгосударственных войн, сменившихся миром или гражданскими войнами; расширение прав граждан в национальных государствах, заменивших собой мировые империи, за исключением одной. Все события происходили во все более глобальном масштабе—это была серия глобализаций, которые порой усиливали, а порой ослабляли, но всегда отличались друг от друга.

В итоге наш мир, далеко еще не представляющий единую глобальную систему, стал более взаимосвязанным, хотя и не гармоничным. Это процесс универсальной, но полиморфной глобализации.

Во втором томе капитализм и нации-государства определяются как две основные организации власти в развитых странах «долгого» XIX в. В третьем и четвертом томах я расширил рамки повествования до масштабов всей планеты и добавил описание империй. В первой половине XX в. переплетение сетей капитализма, государств-наций и империй привело к мировым войнам и революциям, имевшим катастрофические последствия. После 1945 г· произошел довольно резкий перелом, когда в отношениях власти настал короткий золотой век демократического капитализма. В тот период распались все империи, за исключением двух, в рамках капитализма был достигнут определенной степени классовый компромисс, возникло массовое гражданское общество, произошла институционализация капитализма и государственного социализма, развивалась глобальная экономика и росла численность населения планеты.

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Том 4 - Глобализации, 1945 - 2011 годы

М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019 г. —672 с.

ISBN 978-5-7749-1463-0 (общ.)

ISBN 978-5-7749-1464-7 (т.4)

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Том 4 - Глобализации, 1945 - 2011 годы - Содержание

Глава 1. Глобализации

Глава 2. Послевоенный мировой порядок ·

Глава 3. Америка в период после Второй мировой войны и холодной войны: классовые конфликты, 1945-1970 годы

Глава 4. США: борьба за гражданские права и в защиту идентичности

Глава 5.·Американская империя в годы холодной войны, 1945 -1980 годы

Глава 6. Неолиберализм: подъем и спад, 1970-2000 годы

Глава 7. Крах советской альтернативы ·

Глава 8. Реформирование маоистской альтернативы ·

Глава 9. Теория революции

Глава 10. Американская империя накануне XXI века ·

Глава 11. Глобальный кризис: Великая неолиберальная рецессия

Глава 12. Глобальный кризис: изменение климата

Глава 13. Заключение ·

Библиография

Майкл Манн - Источники социальной власти: в 4 томах - Том 4 - Глобализации, 1945 - 2011 годы - Глава 1. Глобализации

Четвертый и заключительный том моего исследования истории власти в человеческих обществах охватывает период с 1945 г· В этом томе я сосредоточиваюсь на трех столпах послевоенного миропорядка: капитализме (а также судьбе советской и китайской альтернатив этому строю), национально-государственной системе и единственной из оставшихся мировых империй —США. Наиболее очевидной характеристикой этих трех явлений в исследуемый период была мировая экспансия — процесс, который принято называть «глобализация». Но уже в третьем томе я использовал этот термин во множественном числе, чтобы указать на то, что стартовало сразу несколько процессов глобализации. Как я доказываю во всех четырех томах моих исследований, человеческие сообщества формируются вокруг четырех источников власти —идеологического, экономического, военного и политического, каждый из которых обладает определенной степенью автономии (это моя IEMP-модель власти, ИЭВП). Глобализации этих источников также независимы друг от друга и остаются таковыми на протяжении всего исследуемого периода. Но они являются идеальными типами и в реальности не существуют в чистом виде. Вместо этого они, переплетаясь, кристаллизуются вокруг главных макроинститутов общества, в данном случае капитализма, национального государства и империй. Основные новые идеологии, возникшие в исследуемый период, как раз возникают из попыток понять сложное переплетение этих трех феноменов.

Начнем с краткого определения четырех источников власти. Более подробное их толкование можно найти в первых главах предыдущих томов. Власть —это способность заставить других людей делать то, что в противном случае они не стали бы делать. Чтобы достичь наших целей, каковы бы они ни были, мы вступаем во властные отношения, включающие как сотрудничество, так и соперничество с другими людьми, и эти отношения порождают человеческие общества. Так, власть может быть коллективной, когда сотрудничество используется для достижения общих целей (власть через сотрудничество с другими), и дистрибутивной, когда одни обладают властью над другими. Четыре основных источника обоих типов власти следующие.

(1) Идеологическая власть проистекает из потребности людей в поиске высшего смысла жизни, а также из того, что они разделяют общие нормы и ценности и участвуют в эстетических и ритуальных практиках. Идеологии изменяются по мере тога, как изменяются стоящие перед нами проблемы. Сила идеологических движений возникает из нашей неспособности обладать точными знаниями об окружающем мире. Недостаток точных знаний или неуверенность в них мы восполняем верованиями, которые сами по себе не могут быть подвергнуты научной проверке, однако воплощают наши надежды и страхи. Никто не может доказать существование бога либо жизнеспособность социалистического или исламистского будущего. Идеологии особенно востребованы в периоды кризисов, когда кажется, что прежние институализированные идеологии и практики уже не работают, а предлагаемые альтернативы пока себя не проявили.

Именно в этот момент мы наиболее подвержены влиянию идеологов, которые предлагают правдоподобные, но непроверяемые теории устройства мира. Усиление влияния идеологии, как правило, является реакцией на эволюцию трех других источников власти, однако впоследствии она приобретает собственную эмерджентную власть. Роль идеологии крайне непостоянна. В моменты непредвиденных кризисов она может внезапно возрастать, тогда как в другие периоды она гораздо менее заметна. В такой период возрождается влияние религиозных систем, а также возрастает роль таких светских идеологий, как патриархат, либерализм, социализм, национализм, расизм и энвайронментализм.

(2) Экономическая власть вытекает из человеческой потребности добывать, обрабатывать, распределять и потреблять продукты природы. Экономические отношения обладают значительной властью, поскольку сочетают в себе интенсивную мобилизацию труда с экстенсивными сетями обмена. Современный капитализм придал циркуляции капитала, торговле и производственным цепочкам глобальный характер. При этом его властные отношения проникают в повседневную жизнь большинства людей, занимая половину времени бодрствования. В отличие от военной власти социальные перемены, вызываемые экономикой, редко носят быстрый либо драматичный характер. Они происходят медленно, накапливаются годами и в конце концов приводят к глубоким изменениям. Главным типом организации экономической власти в нынешние времена остается промышленный капитализм, глобальное развитие которого выступает предметом исследования, представленного в данном томе. Капитализм рассматривает все средства производства, включая рабочую силу, как товар. Все четыре основных рынка — капитала, рабочей силы, средств производства и потребительский —являются взаимосвязанными и взаимозависимыми. В последнее время капитализм представляет собой самую динамично развивающуюся организацию власти, и именно на нем лежит ответственность не только за большинство технических инноваций, но и за ухудшение экологической ситуации во всем мире.

(3) Военная власть. Я определяю военную власть как социальную организацию концентрированного и летального насилия. «Концентрированное» означает «мобилизованное и сфокусированное»; «летальное» означает «смертоносное». Словарь Вебстера определяет насилие как яростное, бешеное или неистовое, зачастую деструктивное применение силы, наносящее физические или моральные повреждения. Таким образом, военная власть носит сфокусированный, материальный, насильственный и главное — летальный характер. Она убивает. Неподчинение означает смерть —вот кредо обладателей военной силы. Поскольку любая угроза жизни страшна, военная власть вызывает у нас особые психологические состояния и физиологические симптомы страха, так как мы сталкиваемся с угрозой испытать боль, получить увечье либо погибнуть. Наиболее летальным образом военная власть используется вооруженными силами государств в международных конфликтах, хотя в этом томе будут фигурировать также военизированные формирования, повстанцы и террористы. Здесь мы видим явное совпадение с политической властью, хотя военные всегда были —и в любом обществе остаются — специально организованной и часто обособленной кастой.

(4) Политическая власть — это централизованное и территориальное регулирование социальной жизни. Основная функция правительства —обеспечение порядка на определенной территории. Здесь я не согласен не только с Максом Вебером, который находил политическую власть (либо партии) в любой организации, но и с теми политологами, которые считают, что государственное управление осуществляется множеством акторов, включая корпорации, неправительственные организации (НПО) и социальные движения.

Я предпочитаю оставить понятие «политическое» за государством, включая местные, региональные и общенациональные уровни власти. В отличие от НПО и корпораций государство имеет централизованно-территориальную форму, что делает его власть авторитетной для людей, проживающих на его территории. Из состава любой НПО или корпорации я вправе выйти, даже нарушая их устав. Законам же государства, на территории которого я проживаю, я обязан подчиняться либо буду наказан. Как правило, управление сетями политической власти и их координация осуществляются централизованным и территориальным образом.