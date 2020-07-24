Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кром - Патриотизм, или Дым отечества

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Ethics, Educational, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Series Азбука понятий (15 books)
Азбука понятий
Едва возникнув, понятие «патриотизм» стало использоваться различными социальными группами с очень разными целями: революционеры и консерваторы, республиканцы и монархисты, главы правительств и лидеры оппозиционных партий - все они во имя спасения родины выдвигали идеи и политические программы, подчас прямо противоположные по своей направленности. Как видим, патриотизм может принимать самые различные формы и виды, и «простых» определений для понимания этого феномена явно недостаточно.
И, словно для того чтобы окончательно запутать дело, в XIX веке у патриотизма появился «младший брат» - национализм. С тех пор немало мыслителей пытались найти четкие различия между двумя понятиями, но, честно говоря, больших успехов в решении этой задачи они не достигли. Более того, патриотизм оказался в тени «младшего брата» и по количеству посвященных ему теоретических работ намного уступает национализму.

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества

[Азбука понятий; вып. 12]
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 160 с
ISBN 978-5-94380-309-3

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • 1. Патриотизм: обманчивая ясность определений
  • 2. Патриотизм как дискурс и как понятие: методологические ориентиры
  • 3. Замысел и структура книги
I. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • 1. Pro patria mori: ранние формы патриотического дискурса
    • «Любимая отчизна»: патриотизм в Древней Элладе
    • Amor patriae: республиканский патриотизм римлян
    • Космополитизм поздней Империи
  • 2. Отечество земное или небесное?
    • Патриотический дискурс в Средние века и раннее Новое время
    • Патриотизм монархический и республиканский
  • 3. Рождение понятия: патриотический дискурс эпохи Просвещения
    • Патриотизм как оружие английской оппозиции
    • Французские просветители о родине и патриотизме
  • 4. «Вперед, сыны Отчизны»: патриотический дискурс Великой французской революции
  • 5. Генеалогия русского патриотизма
    • «Русская земля» и локальный патриотизм: XIII—XV века
    • Возникновение государственного патриотизма: конец XV — начало XVII века
    • «Сыны Отечества» у подножия трона: первая половина XVIII века
    • От просвещенного абсолютизма к тираноборчеству: эпоха Екатерины II
II. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЗМА (XIX-XX ВЕКА)
  • 1. Нация как объект патриотических чувств
    • Наполеоновские войны и «пробуждение» народов Европы
    • Патриотический подъем начала XIX века в России и «гроза двенадцатого года»
  • 2. Национально-освободительные движения первой половины XIX века
    • Патриоты воображаемых отечеств
    • Латиноамериканские страсти
    • «Гречанка верная! не плачь, — он пал героем...»
    • «Молодая Италия»
  • 3. Слева направо: эволюция политических симпатий патриотов в XIX веке
    • Эволюция патриотизма во Франции: от эпохи Реставрации до дела Дрейфуса
    • Английский патриотизм: от чартизма до Бенджамина Дизраэли
    • Русский патриотизм: от декабристов к охранителям
    • Критика патриотизма социалистами и христианскими моралистами
  • 4. Многоликий патриотизм: формы патриотического дискурса в XX веке
    • Первая мировая война и патриотический выбор социалистов
    • Патриотический дискурс гражданских войн и национальных движений
    • Феномен советского патриотизма
III. СОВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ О ПАТРИОТИЗМЕ
  • 1. Является ли патриотизм добродетелью?
  • 2. Патриотизм и национализм: соотношение понятий
  • 3. В поисках идеала: проект «конституционного патриотизма»
БУДУЩЕЕ ПАТРИОТИЗМА (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
ЧТО ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ?
БЛАГОДАРНОСТИ

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества - Является ли патриотизм добродетелью?

Вынесенный в заголовок этого раздела вопрос принадлежит известному американскому философу Аласдеру Макинтайру - так называлась лекция, с которой он выступил в 1984 году в Канзасском университете.
Макинтайр понимает патриотизм как одну из многих лояльностей, которые человек проявляет к своим друзьям, семье, школе, клубу и т. д. Но поскольку речь идет о личной привязанности к своей стране, семье и т. д., то такое чувство оказывается несовместимым с общепринятым понятием морали, которая, напротив, мыслится как безличная, не зависящая от интересов, привязанностей и социального положения конкретного индивида. С этой точки зрения патриотизм выглядит не добродетелью, а грехом.
Однако Макинтайр не согласен с такой (либеральной) трактовкой морали. Он подчеркивает, что моральные правила каждый из нас усваивает, живя в конкретном сообществе, и в разных сообществах эти правила могут быть разными. А возможный упрек со стороны либеральных моралистов в том, что патриоты, некритически принимая ценности сообщества, к которому они принадлежат, оказываются пленниками своей иррациональной позиции, американский философ парирует при помощи двух аргументов.
Во-первых, единственное, с чем патриот ассоциирует себя полностью и безусловно, это с прошлым и будущим своей страны, то есть с нацией, понимаемой как проект. Можно быть патриотом нации, которой еще только предстоит обрести политическую независимость, как это было с Джузеппе Гарибальди, и можно хранить верность государству, которое некогда существовало и может возникнуть вновь, во что верили польские патриоты 1860-х годов. При этом патриот может относиться вполне критически к существующему режиму, правительству или лидерам своей страны.
Во-вторых, любое политическое сообщество, чтобы обеспечить свою безопасность, нуждается в постоянной армии, солдаты которой должны быть готовы к самопожертвованию, а следовательно, должны обладать патриотической моралью. Либеральная же мораль с ее требованием неограниченной критики всех существующих институтов таит в себе опасность распада социальных связей.
Новый раунд дискуссии начался в середине 1990-х годов. Поводом к ней стала публикация в газете «Нью-Йорк Тайме» полемической заметки влиятельного философа Ричарда Рорти, в которой он упрекнул американское научное сообщество и вообще «левых» в отсутствии патриотизма.
По словам Рорти, левые, многие из которых нашли приют в университетах и колледжах, приносят немало пользы обществу, привлекая внимание к маргинальным группам населения, но они во имя мультикультурализма отвергают идею национальной идентичности и чувство национальной гордости. Между тем, настаивает философ, общее чувство национальной идентичности вовсе не зло, а абсолютно необходимый компонент гражданской позиции. Лишь осознание того, что эта страна - твоя, дает надежду на ее улучшение. Непатриотичные левые, по мнению Рорти, «так никогда ничего и не добились». Отказываясь гордиться своей страной, левые не окажут какого-либо влияния на ее политику «и в конце концов станут объектом презрения», заключил философ.
Реакция не заставила себя долго ждать. Британский социальный психолог Майкл Биллиг заметил, что ничего «специфически философского» в статье Рорти нет и что взгляды автора относятся к «той разновидности банального национализма, который отрицает собственный национализм, но требует лояльности к национальному государству».
Views 798
Rating 4.5 / 5
Added 24.07.2020
Author brat christifid
Rate this publication:
4.5/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books