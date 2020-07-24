Азбука понятий

Едва возникнув, понятие «патриотизм» стало использоваться различными социальными группами с очень разными целями: революционеры и консерваторы, республиканцы и монархисты, главы правительств и лидеры оппозиционных партий - все они во имя спасения родины выдвигали идеи и политические программы, подчас прямо противоположные по своей направленности. Как видим, патриотизм может принимать самые различные формы и виды, и «простых» определений для понимания этого феномена явно недостаточно.

И, словно для того чтобы окончательно запутать дело, в XIX веке у патриотизма появился «младший брат» - национализм. С тех пор немало мыслителей пытались найти четкие различия между двумя понятиями, но, честно говоря, больших успехов в решении этой задачи они не достигли. Более того, патриотизм оказался в тени «младшего брата» и по количеству посвященных ему теоретических работ намного уступает национализму.

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества

[Азбука понятий; вып. 12]

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 160 с

ISBN 978-5-94380-309-3

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Патриотизм: обманчивая ясность определений

2. Патриотизм как дискурс и как понятие: методологические ориентиры

3. Замысел и структура книги

I. ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

1. Pro patria mori: ранние формы патриотического дискурса «Любимая отчизна»: патриотизм в Древней Элладе Amor patriae: республиканский патриотизм римлян Космополитизм поздней Империи

2. Отечество земное или небесное? Патриотический дискурс в Средние века и раннее Новое время Патриотизм монархический и республиканский

3. Рождение понятия: патриотический дискурс эпохи Просвещения Патриотизм как оружие английской оппозиции Французские просветители о родине и патриотизме

4. «Вперед, сыны Отчизны»: патриотический дискурс Великой французской революции

5. Генеалогия русского патриотизма «Русская земля» и локальный патриотизм: XIII—XV века Возникновение государственного патриотизма: конец XV — начало XVII века «Сыны Отечества» у подножия трона: первая половина XVIII века От просвещенного абсолютизма к тираноборчеству: эпоха Екатерины II



II. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЗМА (XIX-XX ВЕКА)

1. Нация как объект патриотических чувств Наполеоновские войны и «пробуждение» народов Европы Патриотический подъем начала XIX века в России и «гроза двенадцатого года»

2. Национально-освободительные движения первой половины XIX века Патриоты воображаемых отечеств Латиноамериканские страсти «Гречанка верная! не плачь, — он пал героем...» «Молодая Италия»

3. Слева направо: эволюция политических симпатий патриотов в XIX веке Эволюция патриотизма во Франции: от эпохи Реставрации до дела Дрейфуса Английский патриотизм: от чартизма до Бенджамина Дизраэли Русский патриотизм: от декабристов к охранителям Критика патриотизма социалистами и христианскими моралистами

4. Многоликий патриотизм: формы патриотического дискурса в XX веке Первая мировая война и патриотический выбор социалистов Патриотический дискурс гражданских войн и национальных движений Феномен советского патриотизма



III. СОВРЕМЕННЫЕ СПОРЫ О ПАТРИОТИЗМЕ

1. Является ли патриотизм добродетелью?

2. Патриотизм и национализм: соотношение понятий

3. В поисках идеала: проект «конституционного патриотизма»

БУДУЩЕЕ ПАТРИОТИЗМА (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЧТО ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ?

БЛАГОДАРНОСТИ

Михаил Маркович Кром - Патриотизм, или Дым отечества - Является ли патриотизм добродетелью?

Вынесенный в заголовок этого раздела вопрос принадлежит известному американскому философу Аласдеру Макинтайру - так называлась лекция, с которой он выступил в 1984 году в Канзасском университете.

Макинтайр понимает патриотизм как одну из многих лояльностей, которые человек проявляет к своим друзьям, семье, школе, клубу и т. д. Но поскольку речь идет о личной привязанности к своей стране, семье и т. д., то такое чувство оказывается несовместимым с общепринятым понятием морали, которая, напротив, мыслится как безличная, не зависящая от интересов, привязанностей и социального положения конкретного индивида. С этой точки зрения патриотизм выглядит не добродетелью, а грехом.

Однако Макинтайр не согласен с такой (либеральной) трактовкой морали. Он подчеркивает, что моральные правила каждый из нас усваивает, живя в конкретном сообществе, и в разных сообществах эти правила могут быть разными. А возможный упрек со стороны либеральных моралистов в том, что патриоты, некритически принимая ценности сообщества, к которому они принадлежат, оказываются пленниками своей иррациональной позиции, американский философ парирует при помощи двух аргументов.

Во-первых, единственное, с чем патриот ассоциирует себя полностью и безусловно, это с прошлым и будущим своей страны, то есть с нацией, понимаемой как проект. Можно быть патриотом нации, которой еще только предстоит обрести политическую независимость, как это было с Джузеппе Гарибальди, и можно хранить верность государству, которое некогда существовало и может возникнуть вновь, во что верили польские патриоты 1860-х годов. При этом патриот может относиться вполне критически к существующему режиму, правительству или лидерам своей страны.

Во-вторых, любое политическое сообщество, чтобы обеспечить свою безопасность, нуждается в постоянной армии, солдаты которой должны быть готовы к самопожертвованию, а следовательно, должны обладать патриотической моралью. Либеральная же мораль с ее требованием неограниченной критики всех существующих институтов таит в себе опасность распада социальных связей.

Новый раунд дискуссии начался в середине 1990-х годов. Поводом к ней стала публикация в газете «Нью-Йорк Тайме» полемической заметки влиятельного философа Ричарда Рорти, в которой он упрекнул американское научное сообщество и вообще «левых» в отсутствии патриотизма.

По словам Рорти, левые, многие из которых нашли приют в университетах и колледжах, приносят немало пользы обществу, привлекая внимание к маргинальным группам населения, но они во имя мультикультурализма отвергают идею национальной идентичности и чувство национальной гордости. Между тем, настаивает философ, общее чувство национальной идентичности вовсе не зло, а абсолютно необходимый компонент гражданской позиции. Лишь осознание того, что эта страна - твоя, дает надежду на ее улучшение. Непатриотичные левые, по мнению Рорти, «так никогда ничего и не добились». Отказываясь гордиться своей страной, левые не окажут какого-либо влияния на ее политику «и в конце концов станут объектом презрения», заключил философ.

Реакция не заставила себя долго ждать. Британский социальный психолог Майкл Биллиг заметил, что ничего «специфически философского» в статье Рорти нет и что взгляды автора относятся к «той разновидности банального национализма, который отрицает собственный национализм, но требует лояльности к национальному государству».